 "Усі норми режиму карантину в Нових Санжарах забезпечено", - МВС. ФОТОрепортаж

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба МВС, інформує Цензор.НЕТ.
"Для них організовано окреме харчування, доставлення якого проходить з урахуванням усіх норм епідеміологічної безпеки. Крім того, водопостачання та каналізація самої будівлі ізольовані. Медичні працівники мають усі засоби індивідуального захисту. Охорону здійснюють військовослужбовці НГУ", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що для забезпечення функціонування санаторію його колектив працює у штатному режимі. З евакуйованими пасажирами літака працюють 2 лікарі та медична сестра, які забезпечують контроль здоров’я. Їм також забезпечено триразове харчування та час для відпочинку та відновлення сил.
У разі виявлення ознак захворювання у когось із громадян, які прибули з Китайської Народної Республіки, останніх буде ізольовано від інших та проведено усі лікувальні заходи з урахуванням досвіду країни походження вірусу.
Нагадаємо, 20 лютого автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
(в)ація. Повна і на весь світ.
Меня гложут сомнения:
Неужели колючая проволока и вышки с пулеметами?!
ℳγr
tvorets.center
@myrotvorets_
ЖОДЕН "БОРЕЦЬ" З КОРОНОВІРУСОМ ПІД ПОЛТАВОЮ НЕ БУВ У ЗАХИСНІЙ МАСЦІ А нам потрібно ідентифікувати цих характерно одягнутих переляканих за своїх дітей і онуків "місцевих мешканців". Ви ж знаєте, що на новосанжарівщині саме так одягаються всі місцеві жителі.