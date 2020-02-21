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 Суспільство, Фоторепортаж
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 "Усі норми режиму карантину в Нових Санжарах забезпечено", - МВС. ФОТОрепортаж

На території медичного центру "Нові Санжари" Національної гвардії України забезпечені всі умови санітарного епідеміологічного контролю і безпеки режиму карантину. Евакуйованих з Уханя громадян розмістили в окремій будівлі з обмеженим доступом.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Для них організовано окреме харчування, доставлення якого проходить з урахуванням усіх норм епідеміологічної безпеки. Крім того, водопостачання та каналізація самої будівлі ізольовані. Медичні працівники мають усі засоби індивідуального захисту. Охорону здійснюють військовослужбовці НГУ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для забезпечення функціонування санаторію його колектив працює у штатному режимі. З евакуйованими пасажирами літака працюють 2 лікарі та медична сестра, які забезпечують контроль здоров’я. Їм також забезпечено триразове харчування та час для відпочинку та відновлення сил.

У разі виявлення ознак захворювання у когось із громадян, які прибули з Китайської Народної Республіки, останніх буде ізольовано від інших та проведено усі лікувальні заходи з урахуванням досвіду країни походження вірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скалецька перебуває в медцентрі "Нові Санжари": Виділили окреме робоче приміщення, в якому проведу найближчі два тижні. ФОТО

Нагадаємо, 20 лютого автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Усі норми режиму карантину в Нових Санжарах забезпечено, - МВС 01
Усі норми режиму карантину в Нових Санжарах забезпечено, - МВС 02
Усі норми режиму карантину в Нових Санжарах забезпечено, - МВС 03
Усі норми режиму карантину в Нових Санжарах забезпечено, - МВС 04
Усі норми режиму карантину в Нових Санжарах забезпечено, - МВС 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177169
 
 
 Топ коментарі
 
Це не обсервація, обсер(в)ація. Повна і на весь світ.
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Та вже ж сказали, що це не карантин, а обсервація.
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срочно передайте китайцам, что желтая лента помогает бороться с вирусом! а то они - лохи миллиарды тратят
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Та вже ж сказали, що це не карантин, а обсервація.
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Це не обсервація, обсер(в)ація. Повна і на весь світ.
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Я б тут на іншому акцентував - норми режиму карантину заьезпечуж не МОЗ, а МВС !!!! Такого у Європі напеаювне немає ніде.
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Це тренування спецназу ОГПУ у нас уже є залишилось організувати Гулаг, а Аваков ще та Ягода...
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Сообщила МВД?!
Меня гложут сомнения:
Неужели колючая проволока и вышки с пулеметами?!

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срочно передайте китайцам, что желтая лента помогает бороться с вирусом! а то они - лохи миллиарды тратят
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А чому москальською? там що москалі на карантині?
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Ну точно клоуны - МВД отвечает за нормы сан-эпидем контроля и проведение лечебных мероприятий,тогда минздрав наверное отчитается как ловит взяточников и казнокрадов.
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Уверен, через две недели людей будут торжественно встречать.
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все прокажённые получат по медале и квартире! а на следующих выборах станут депутатами
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А канализацию нацгвардия проверяет в повязках? Или их снимает перед проверкой? Вся эта гадость живет и в фекалиях. Дай Б-г, чтобы никто не болел. Потому как никакого обеззараживания канализационных отходов не производится, а надежды на электрический душ почти никакой. Теперь вся надежда на 300 гвардейцев.
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ℳγr
tvorets.center

@myrotvorets_


ЖОДЕН "БОРЕЦЬ" З КОРОНОВІРУСОМ ПІД ПОЛТАВОЮ НЕ БУВ У ЗАХИСНІЙ МАСЦІ А нам потрібно ідентифікувати цих характерно одягнутих переляканих за своїх дітей і онуків "місцевих мешканців". Ви ж знаєте, що на новосанжарівщині саме так одягаються всі місцеві жителі.


"Все нормы режима карантина в Новых Санжарах обеспечены", - МВД - Цензор.НЕТ 110

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разве не видно, что это титушня?! и разве не понятно, что эта титушня там из-за потенциальной изоляции района? поставь себя на место бизнесмена, владеющего отелем, а потом представь себя в ситуации, что тупорылое правительство селит прокажённых в отеле рядом?
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А що ти хотів?) Феофанію ізолювати не можна...
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пишут, что они же протестовали в Киеве как фермеры
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Менты сторожат, чтобы местные на куски не разорвали?
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Якщо нормами карантину займається МВС,тоді нехай МОЗ лове жуліків.Влада дебілів. "Усі норми режиму карантину в Нових Санжарах забезпечено", - МВС - Цензор.НЕТ 2970
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