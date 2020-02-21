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 Нацгвардієць торгував зброєю на Донеччині, у нього виявили гранати і гранатомет, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об'єднаних сил, затримали в Маріуполі військовослужбовця Національної гвардії. Він продавав військові засоби ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, строковик однієї з військових частин незаконно скуповував зброю для подальшого перепродажу. Товар зловмисник зберігав у спеціально обладнаній схованці на березі моря. Покупців він шукав серед своїх знайомих.

Правоохоронці затримали військовослужбовця під час чергової спроби збуту двох гранат Ф-1.

Під час обшуків у квартирі зловмисника і в місці зберігання зброї також виявлено ручний протитанковий гранатомет.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, зловмиснику повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення джерел походження військових засобів ураження і покупців зброї.

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Нацгвардієць торгував зброєю на Донеччині, у нього виявили гранати і гранатомет, - СБУ 01
Нацгвардієць торгував зброєю на Донеччині, у нього виявили гранати і гранатомет, - СБУ 02
Нацгвардієць торгував зброєю на Донеччині, у нього виявили гранати і гранатомет, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177164
 
 
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Наверное, смотрел фильм с Николасом Кейджем "Оружейный барон"
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