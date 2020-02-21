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 12-річний хлопчик викрав машину і заснув у ній в Одесі, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Власник автомобіля залишив ключі в машині і забув її закрити, чим і скористався 12-річний хлопчик.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

Транспортний засіб працівники Малиновського відділу поліції розшукали за п’ять кварталів від місця злочину. Покатавшись, підліток припаркував легковик за гаражами і заснув у ньому.

29-річний власник автомобіля пояснив правоохоронцям, що залишив ключі в машині і забув її закрити.

Хлопець не вперше потрапляє у поле зору поліцейських. Він є фігурантом у кількох кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами скоєних на території Одеси крадіжок. А тепер став ще й фігурантом справи про викрадення автомобіля.

Відомості за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом вже внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Оскільки підліток не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність, буде вирішуватися питання про вжиття щодо нього примусових заходів виховного характеру.

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12-річний хлопчик викрав машину і заснув у ній в Одесі, - Нацполіція 01

12-річний хлопчик викрав машину і заснув у ній в Одесі, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177123
 
 
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Пьяный наверное был, вот и заснул
Большое дело, с кем не бывает
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машина - это все-таки вещь, а разбрасываться вещами, даже крупногабаритными, в местах для этого не предназначенных как-то не очень правильно. так что это не угон, а добросовесный гражданин, хоть и малолетний, отнес\отвез вещь к местам, где она должна быть.
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Хорошо, хоть не разбил и сам живой остался может со временем поумнеет.
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владелец оставил ключи и авто открытым. Получается мальчик не угонял машину, а просто подобрал то что бросили, ведь если вы нашлт на улице кошелек это же не значит что вы его украли
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