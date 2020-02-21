 12-річний хлопчик викрав машину і заснув у ній в Одесі, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

Транспортний засіб працівники Малиновського відділу поліції розшукали за п’ять кварталів від місця злочину. Покатавшись, підліток припаркував легковик за гаражами і заснув у ньому.

29-річний власник автомобіля пояснив правоохоронцям, що залишив ключі в машині і забув її закрити.

Хлопець не вперше потрапляє у поле зору поліцейських. Він є фігурантом у кількох кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами скоєних на території Одеси крадіжок. А тепер став ще й фігурантом справи про викрадення автомобіля.

Відомості за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом вже внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Оскільки підліток не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність, буде вирішуватися питання про вжиття щодо нього примусових заходів виховного характеру.

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