EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  10883  122
Матеріали за темою:
Все про:Полтавщина (344) допомога (994) українці (1728) евакуація (258) підтримка (179) переселенці (257) COVID-19 (193)

 Переселенці з Донбасу привезли продукти евакуйованим з Уханя: "Нас уже звинувачували, що війна через нас. Цих людей звинуватять, що вірус через них". ФОТО

Переселенці з окупованих територій Донбасу привезли продукти харчування евакуйованим із китайського Уханя.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив журналіст Володимир Рунець, передає Цензор.НЕТ.

"Приїхали переселенці з Донецька. Привезли все, що змогли. "Нас уже звинувачували, що війна через нас. Цих людей звинуватять, що вірус через них". Від інтерв'ю відмовилися, розвантажили машину і поїхали", - повідомив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це наша кімната, душ відп#здив мене струмом, двері не зачиняються. Нам дали картки і поповнення на 100 грн. Дякую. Ми на зв'язку", - "уханьські ув'язнені" в Нових Санжарах. ВIДЕО

Переселенці з Донбасу привезли продукти евакуйованим з Уханя: Нас уже звинувачували, що війна через нас. Цих людей звинуватять, що вірус через них 01

Переселенці з Донбасу привезли продукти евакуйованим з Уханя: Нас уже звинувачували, що війна через нас. Цих людей звинуватять, що вірус через них 02

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177097
 
   
 Топ коментарі
 
о, кармільци всєя України знову в своїй темі Переселенцы с Донбасса привезли продукты эвакуированным из Ухани: "Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них" - Цензор.НЕТ 2804
 показати весь коментар
 
раскачка и деление украинцев на правильных и неправильных продолжается....и убедите меня что это без участия зеленой плесени
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
ЭТО ДОЛЖНЫ были сделать ДИКИЕ, ОГОЛТЕЛЫЕ санжарцы.
 показати весь коментар
 
та да. вирус не из-за них, а из-за тех, кто их с карантинного города выдернул, и в Украину припёр.
 показати весь коментар
 
 
люди, откуда в вас столько злобы и ненависти? что к эвакуированным, что к переселенцам... вы что, святые тут все??? этим вы показываете свою слабость и не способность логически мыслить....
 показати весь коментар
 
 
Та шо ты говоришь? Если ты логически мыслишь, забери парочку эвакуированных и парочку переселенцев к себе домой. Пустомеля ты пустоголовая.
 показати весь коментар
 
 
гыыыы - я и есть переселенец, а ты просто злобный тип, который от лугандноского сепарья мало чем отличаешься. Поверь - дежа вю - где-то я уже это видела... немотивированная злость и тупая ненависть в глазах..
 показати весь коментар
 
 
Сегоднязаберешь когото из китая? Жду новость что ктото забрал. Или 314добол 😷
 показати весь коментар
 
 
не способность логически мыслить



не способность логически мыслить как раз у тех, кто ставит знак равенства между протестами людей против провальной эвакуации, против очередного крупного просера зебильной власти, против опасного размещения людей на карантин в неприспособленном месте в центре населенного пункта = и преступлением против своей страны, ее государственности, размахиванием рашистскими тряпками, призывами ввести оккупационные войска, отторгнуть украинские территории в пользу оккупанта и извечного врага, прямой коллаборацией с врагом, предательством своей страны, способствовавшей рашистской агрессии против Украины, которая идет уже седьмой год, принесшей 14 тысяч смертей украинцев, десятки тысяч раненных, миллионы обездоленных ...
только идиот, не способный логически мыслить, или провокатор может сравнивать очевидно несравнимое и абсолютно разные по последствиям события.



 показати весь коментар
 
 
дело не во власти, а в отношении человека к человеку (я о простых смертных). А если б ваш родственник или друг попал в такую ситуацию? если б в него начали камнями кидать? НИКОГДА не зарекайся - тебе же это и воздастся
и чем больше вижу таких людишек, тем больше люблю котов и собак
 показати весь коментар
 
 
я тоже котов люблю больше людей, Вы не одиноки.
но все это не отменяет того факта, что у Вас каша в голове и Вы сравниваете несравнимое.
 показати весь коментар
 
у меня каши нет и быть не может, я говорила не о провокациях, а о простому отношению человека к человеку...
 показати весь коментар
 
це iнше питання. А що ви хотiли на сьомому роцi вiйни?

звичайно, що люди озлобленi i тим бiльше вже не мають довiри до, як виявилось зараз для них, до некомпетентної, компрадорської, зрадницької влади, за яку самiж i голосували менше року тому назад.
 показати весь коментар
 
Значится так.Привезли положили и уехали молча.Всё остальное от лукавого.Аминь.
 показати весь коментар
 
 
Знову мерзотна пропагандонська акція в медведчуковському стилі. А стиль видає замовника і організатора.
 показати весь коментар
 
 
В чому питання Переселенці з Донбасу привезли продукти евакуйованим з Уханя: "Нас уже звинувачували, що війна через нас. Цих людей звинуватять, що вірус через них" - Цензор.НЕТ 7268 Пустити перших до других,або навпаки!!! Й проблеми самі вирішаться!!! Вони одного штибу - патріоти Переселенці з Донбасу привезли продукти евакуйованим з Уханя: "Нас уже звинувачували, що війна через нас. Цих людей звинуватять, що вірус через них" - Цензор.НЕТ 3675
 показати весь коментар
 
Лугандоны, война из за вас. Это очевидно
 показати весь коментар
 
 
война из-за паРаши в первую очередь.
но, конечно же, война была бы невозможной без такого количества тупой прорашисткой массы именно в лугандоне, без местных зайд и их потомков, ненавидящих Украину и все украинское, живущих при этом в Украине всю свою жизнь, без некоторых просто тупых,
без всех этих совкодрочеров-некрофилов, даже тех, которые совок-то и не помнят, без тех многих, кто не представлял, что на самом дела на рассее жопа во многих местах гораздо большая, чем в донецке и луганске. без всей этой массы именно в тех местах.
именно поэтому воротами для войны стали бамбасс и Крым.
теперь пускай с тоской вспоминают, как они прекрасно жили в Украине до войны, которую они накликали.
и этот факт не отменит никакие ящики с дешевой жратвой.
 показати весь коментар
 
Судя по камментам у Лахты премия маячит, как морковка у осла.
 показати весь коментар
 
А некий субъект по фамилии Синютка (тот, что губернаторствовал в своё время во Львовской и искренне уверовал в патриотическое безумие Порошенко) на полном серьезе пишет следующее: «чи може це банальна помста нам за патріотизм і проукраїнську позицію під час виборів». Не жлоб ли это эталонный? А ведь оно (существо) делало здесь карьеру, объединяло страну, гимн сладострастно пело годами.
«Дыбилы-«соборники» из ПЄС (и не только) посеяли панику из-за прибытия эвакуированных наших сограждан из Китая, стали даже намекать на сепаратизм в западных регионах.
Но зато теперь точно известно, что те петиноиды, кто себя называет «патриотом» и «державником», зачастую являются моральными уродами, готовыми в политических целях бросаться разжиганием сепаратистских настроений в западных областях.
Вот мы на практике и посмотрели, чего стоят их слова про «Єдину країну». Они такие же, как разжигатели «русской весны»: в случае чего - сепаратизм.
 показати весь коментар
 
Не можна саджати на карантин у центрі міста у непристосованому приміщенні. Москалі своїх "громадян" на Тюмєнь відправили, на зону відбувати карантин. Щоправда ані скарг, ані слуху ані духу з тих пір від них не було... )))
 показати весь коментар
 
 
ПАНЫ запомните вот так начинается распад страны. У ВАС УЖЕ МОЗГ ВЫСОХ ОТ ДЕЛЕНИЯ В НЕЙ ВАШИХ И ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ. Потом чухать будете бошку как всегда.
 показати весь коментар
 
Завезти хворих у центр країни це, на Вашу думку, країну об'єднає? ))) Суворе дотримання санітарних норм, чого й вимагали санжарівці - ось що об'єднує. Цікаво скільки на "карантині" з поламаними замками та електродушем відмиють коштів?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору