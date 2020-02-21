 Переселенці з Донбасу привезли продукти евакуйованим з Уханя: "Нас уже звинувачували, що війна через нас. Цих людей звинуватять, що вірус через них". ФОТО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив журналіст Володимир Рунець, передає Цензор.НЕТ.
"Приїхали переселенці з Донецька. Привезли все, що змогли. "Нас уже звинувачували, що війна через нас. Цих людей звинуватять, що вірус через них". Від інтерв'ю відмовилися, розвантажили машину і поїхали", - повідомив він.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
не способность логически мыслить как раз у тех, кто ставит знак равенства между протестами людей против провальной эвакуации, против очередного крупного просера зебильной власти, против опасного размещения людей на карантин в неприспособленном месте в центре населенного пункта = и преступлением против своей страны, ее государственности, размахиванием рашистскими тряпками, призывами ввести оккупационные войска, отторгнуть украинские территории в пользу оккупанта и извечного врага, прямой коллаборацией с врагом, предательством своей страны, способствовавшей рашистской агрессии против Украины, которая идет уже седьмой год, принесшей 14 тысяч смертей украинцев, десятки тысяч раненных, миллионы обездоленных ...
только идиот, не способный логически мыслить, или провокатор может сравнивать очевидно несравнимое и абсолютно разные по последствиям события.
и чем больше вижу таких людишек, тем больше люблю котов и собак
но все это не отменяет того факта, что у Вас каша в голове и Вы сравниваете несравнимое.
звичайно, що люди озлобленi i тим бiльше вже не мають довiри до, як виявилось зараз для них, до некомпетентної, компрадорської, зрадницької влади, за яку самiж i голосували менше року тому назад.
но, конечно же, война была бы невозможной без такого количества тупой прорашисткой массы именно в лугандоне, без местных зайд и их потомков, ненавидящих Украину и все украинское, живущих при этом в Украине всю свою жизнь, без некоторых просто тупых,
без всех этих совкодрочеров-некрофилов, даже тех, которые совок-то и не помнят, без тех многих, кто не представлял, что на самом дела на рассее жопа во многих местах гораздо большая, чем в донецке и луганске. без всей этой массы именно в тех местах.
именно поэтому воротами для войны стали бамбасс и Крым.
теперь пускай с тоской вспоминают, как они прекрасно жили в Украине до войны, которую они накликали.
и этот факт не отменит никакие ящики с дешевой жратвой.
«Дыбилы-«соборники» из ПЄС (и не только) посеяли панику из-за прибытия эвакуированных наших сограждан из Китая, стали даже намекать на сепаратизм в западных регионах.
Но зато теперь точно известно, что те петиноиды, кто себя называет «патриотом» и «державником», зачастую являются моральными уродами, готовыми в политических целях бросаться разжиганием сепаратистских настроений в западных областях.
Вот мы на практике и посмотрели, чего стоят их слова про «Єдину країну». Они такие же, как разжигатели «русской весны»: в случае чего - сепаратизм.