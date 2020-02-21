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 Політика України, Фоторепортаж
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 У сім'ї начальника одного з управлінь поліції Івано-Франківщини Банка виявили дорогі автомобілі і будівництво в "Буковелі", - ЗМІ. ФОТОрепортаж

У сім'ї начальника управління стратегічних розслідувань поліції Івано-Франківської області Михайла Банка журналісти виявили дорогі автомобілі і будівництво в "Буковелі", його дружина приймає багатотисячні подарунки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі видання "Апостроф".

У статті нагадується, що ще минулої осені глава Кабміну пообіцяв ліквідувати в Нацполіціі Департамент захисту економіки, як корупційний. Саме управління захисту економіки в Івано-Франківській області й очолював Михайло Банк. Зараз він очолює управління стратегічних розслідувань поліції Іванофранківщини.

У сімї начальника одного з управлінь поліції Івано-Франківщини Банка виявили дорогі автомобілі і будівництво в Буковелі, - ЗМІ 01

Згідно з офіційною декларацією про доходи, заробітна плата Михайла Банка за 2018 рік становила 205 тис. грн.

"Проте, чи достатньо цього для набуття тих статків якими, як виявилося, володіє сім’я Банка? Напевно, що ні. Адже це єдиний офіційний дохід від заробітку в його сім’ї. Натомість родина Банка отримує коштовні подарунки – декілька разів по 80 тис. гривень від Олени Тетянич для Михайла Банка та його дружини. Загальний розмір грошових подарунків фактично дорівнює його заробітній платні на посаді за 10 місяців. Окрім того, дружина Банка у 2018 році отримала ще один коштовний подарунок – автомобіль MitsubishiPajeroWagon – 2017 року випуску, оціночна вартість якого (вказана в декларації) становить 450 тис. гривень. Хоча реальна ринкова вартість такого авто, звичайно, значно вища", - йдеться в статті.

У сімї начальника одного з управлінь поліції Івано-Франківщини Банка виявили дорогі автомобілі і будівництво в Буковелі, - ЗМІ 02

"Чи хвилює Михайла Банка, що його дружина отримує в подарунок авто від третьої особи? І хто взагалі цей такий таємничий дарувальник – Тиводар Василь Михайлович. Пошук веде до списку депутатів Бедевлянської сільської ради, де за збігом обставин виявилися депутати з прізвищами і Банк, і Тиводар", - додали журналісти.

У результаті виявилося, що людина з прізвищем Банк - це батько Михайла Васильовича Банка - Василь Михайлович. У них навіть є спільне майно - житловий будинок у с.Бедевля Тячівського району Закарпатської області. Однак, як зазначають журналісти, питання з подарунком автомобіля так і залишається відкритим...

Відомо, що, традиційно для України, чиновники нерідко реєструють частину свого майна на родичів, батьків та дружин, для уникнення відповідальності та "зайвих питань" щодо походження майна. Тож, для отримання інформації було здійснено моніторинг фінансового стану батька Михайла Банка – Василя Михайловича за допомогою системи YouControl.

"У результаті було встановлено цікаві факти. В 2019 році батько начальника Департаменту захисту економіки Івано-Франківської області, Банк Василь Михайлович набув значних статків. Він, зокрема, надбав автомобіль ToyotaLandCruiser 200 2017 року випуску, ринкова ціна якого стартує від $60 тис.", - зазначили журналісти.

У сімї начальника одного з управлінь поліції Івано-Франківщини Банка виявили дорогі автомобілі і будівництво в Буковелі, - ЗМІ 03
У сімї начальника одного з управлінь поліції Івано-Франківщини Банка виявили дорогі автомобілі і будівництво в Буковелі, - ЗМІ 04

Також у 2019 році Василь Банк, згідно з інформацією YouControl і даними Геокадастру, придбав три земельні ділянки загальною площею 0,35 га в селі Паляниця Івано-Франківської області. Як відомо, на території Паляниці розташовано найбільший в Україні гірськолижний курорт "Буковель", а загальна ринкова вартість такого шматка землі стартує від $150 тис.

У сімї начальника одного з управлінь поліції Івано-Франківщини Банка виявили дорогі автомобілі і будівництво в Буковелі, - ЗМІ 05
У сімї начальника одного з управлінь поліції Івано-Франківщини Банка виявили дорогі автомобілі і будівництво в Буковелі, - ЗМІ 06
У сімї начальника одного з управлінь поліції Івано-Франківщини Банка виявили дорогі автомобілі і будівництво в Буковелі, - ЗМІ 07

"За словами місцевих жителів, реєстрація та оформлення земельних ділянок у цьому районі нерідко відбувається в корупційний спосіб, адже майже вся земля в цьому районі перебуває в лісовому фонді, а отже, - потенційно є часткою Карпатського національного природного парку, межі якого чітко не розмежовані", - йдеться в матеріалі журналістів.

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У сімї начальника одного з управлінь поліції Івано-Франківщини Банка виявили дорогі автомобілі і будівництво в Буковелі, - ЗМІ 08
У сімї начальника одного з управлінь поліції Івано-Франківщини Банка виявили дорогі автомобілі і будівництво в Буковелі, - ЗМІ 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177062
 
 
 Топ коментарі
 
Хвамилия козырная, маланская, чего ж вы хотели У семьи начальника Департамента защиты экономики полиции Ивано-Франковщины Банка обнаружили дорогие автомобили и строительство в "Буковеле", - СМИ - Цензор.НЕТ 1595
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тоже не пойму в чем прикол
сенсация была бы например если бы узнали что он последний хер без соли доедает как большинство пересечних громадян
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Хвамилия козырная, маланская, чего ж вы хотели У семьи начальника Департамента защиты экономики полиции Ивано-Франковщины Банка обнаружили дорогие автомобили и строительство в "Буковеле", - СМИ - Цензор.НЕТ 1595
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Типичный Швондер .И такой в каждом кабинете...Украина,что же с тобой будет....
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И что ж это за "стратегические исследования" нужны Ивано-Франковсой полиции? На Нобеля замахнулись?
Явно наученная морда - такой наисследует!
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Форма и содержание соответствуют!
У сім'ї начальника Департаменту захисту економіки поліції Івано-Франківщини Банка виявили дорогі автомобілі та будівництво в "Буковелі", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 356
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Нічого дивного, аваківське ОЗУ. Моніка НЕЛОХ дав карт бланш сабакову, тому там таке і залишилось
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Гаранты приходят и уходят, министры меняются, а жирующие каратели процветают
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тоже не пойму в чем прикол
сенсация была бы например если бы узнали что он последний хер без соли доедает как большинство пересечних громадян
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так "доедает" шо от машин не отбиться - все забито машинами. и все ездят по неровным дорогам. Лавров правильно бы сказал - дблблд
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Не пойму, к чему эти "сенсации"? Это обычный среднестатистический чиновник в стране где недавно подолана биднисть.
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Понять и простить ,у него маленькая зарплата,а запросы жены большие ,выгонять не дело ,так мы Авакову всю ментуру разгоним У семьи начальника Департамента защиты экономики полиции Ивано-Франковщины Банка обнаружили дорогие автомобили и строительство в "Буковеле", - СМИ - Цензор.НЕТ 4735
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В Беніному Буковелі чужі для нього не будуються.
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надо понимать шо журники сперва связались с Банком и предложили.... "флэшку за кэш".
Или у нас журники ооочень правильные?
Вон, Дубинский - 24 машины(высрал что это еще не все) и чет 10 квартир.
понятно что нарывал и предлагал.
А этот Банк - фамилия же обязывает принимать пожертвования от граждан решая вопросы.
кстати, его надо арестовать(звонит Бакланову)
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тиводар это псэвдо. настоящее его погоняло мицубишодар.
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а что не так .. пацан защищает свою экономику... крыша будет зеленая и забор тоже
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А вот у почти столетней жительницы Москвы банкиры похитили со счета 7,2 миллиона *********.Бяда.Не дяржите бабло в банке РАБссинцы
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На...ер ты это гамно тут распространяешь? Пиши у себя запоребриком
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Мудрий нарид должен знать всю правду! Почему умалчивают тот факт, что этому горемыке это всьо подбросили!? И подбросил не кто-нибудь а сам Порошенко!
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ешк., но он не уверен шо только-только занял посаду, а?
**** ты тут кривляешься то?
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Так Ишак оманский уже почти год как рулит.
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но, я смеюсь из этого всего.
чет меня хотели на сборы резервистов погнать - посмеялся и забыл. делать нечего, собираться под ко.****** чудака который послал армию 4 раза У сім'ї начальника одного з управлінь поліції Івано-Франківщини Банка виявили дорогі автомобілі і будівництво в "Буковелі", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8475
а у Петра тоже ссын так "служил" шо никто его на фронте и не видел то
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Что вы пристали к человеку?!
Вам же Гончарук сказал, что коррупция ПОБОРОТА!!!

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То він економіку захищає! Не заважайте людині працювати!
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Разве у самого честного министра могут быть другие подчиненные?
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Да ладно вам, нормальный же пацан!
Не розганяйте зраду!
Он на службе оставлен "новыми лицами", которым "нарід" дал карт-бланш на все это.
Думаете, его начальник про это строительство в Буковеле не знает?
Завтра же журналистов в мусарню на допрос потянут за "вмешательство в работу правоохранителя"
Вы сделали их вместе!
Вопросы есть?!
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это всё быдлонаселение Санжар подбросило
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Справжній господар і захисник економіки країни.Вишиванка і мова - головне.Як і брати Дубневичи- щирий українець , який проти капітуляції і зради.Слава Україні !
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Коррупция цветёт и пахнёт, Зеленский балабол. Несите следующего президента, этот бракованый.
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То Порох подкинул честному "зеленому" бюджетнику! Инфа 100500%!
"Сам наворовался, теперь крошки со своего стола людям раздает... Подкупает"! У семьи начальника Департамента защиты экономики полиции Ивано-Франковщины Банка обнаружили дорогие автомобили и строительство в "Буковеле", - СМИ - Цензор.НЕТ 5408
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...и портрет Шевченко вверху...как мило...
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73 % это повальная поддержка цирка Шапито.За Гитлера в 1933 году проголосовало всего 47% У сім'ї начальника Департаменту захисту економіки поліції Івано-Франківщини Банка виявили дорогі автомобілі та будівництво в "Буковелі", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1100
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А потом Аваков и прочая "зе-*****", удивляются почему это никто не доверяет, не верит власти...
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Економічні департаменти в поліцаїв, в СБУ, КРУшники і ще купа всякої нечисті. А в результаті близько 40% економіки в тіні і купа жирних боровів в мундирах, піджаках і на крутих машинах.
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аха...аха..ха...цє що новина??? Ось якби усього цього в нього не було от тоді так...А зараз це костатація факта корумпованості усіх авакянцев
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Знаменитый Рембранд написал картину "Моисей со скрыжалями Законов".Не кради! под №8
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Он же должен защищать свою экономику, работа такая. От таких "защитников" экономика страны "дуба врежет".
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Та ну , вы гоните ... С таким "честным" лицом и скрыл свои доходы ? Не - "не верю" !
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Про що це ти, друже, вони нічого не приховують)) українці кожного дня зустрічають їхні доходи у повсякденному житті, а ти кажеш приховують...)
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они гордятся этиь, что лохи пашут....а они делят
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Это ФОПы негодяи...хоть одного покажите с таким имуществом...дармоеды ..харю нажрало на державном..мразь
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Нічого не змінилось. Податкова міліція, економічна поліція, відділи К в СБУ та безліч інших служб,кожна окремо і всі разом, як кошмарили так і кошмарять підприємців! А Гончарук лише катається на самокаті! Його все влаштовує!
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А що Гончарука може не влаштовувати? відсидить скільки дозволять і піде розповідаючи що не встиг зробити економічного чуда, або не давали робити, як колись казала пані Капітельман...
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Ой, яка новина! Та бери першого-ліпшого чиновника і саджай. ЖОДЕН не живе на зарплату. Ну, жоден. А зєлєбобік вже олігархів всіх посадив? Чи ще комуніцирує?
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Топ новина))) таких чиновників у кожній області море, вони ж як і нова зелена команда не можуть утримувати дітей на 36 тисяч...
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Никогда и нигде в Украине такого не было и вот опять...)
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ну так це нова пречесна влада. сам вова не краде, і іншим не дає чи ви хочете щоб було як при баризі???
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Теперь его повысят? Ценный кадр для авакяна, вымогатель и бандит без совести.
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