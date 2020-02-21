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 Політика України, Фоторепортаж
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 Перегар від протестувальників, страх, паніка і тотальна недовіра до влади, - Артем Шевченко про події в Нових Санжарах. ФОТОрепортаж

Ситуація в Нових Санжарах довела, що очолюване Арсеном Аваковим МВС є становим хребтом такої хиткої стабільності держави.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Скоро повна доба у дорозі та у роботі. О 05:00 20.02.2020 почав, майже 05:00 21.02.2020 закінчив. Бо поверталися у Київ автотранспортом - неможливість злетіти через туман з Полтави. Кілька особистих вражень від роботи всередині теми, що стане, без сумніву, настільною для вивчення комунікаційниками і особливо іпсошниками (інформаційно-психологічні операції. - Ред.)", - розповів він.

"Враження суто суб'єктивні:

*Стійкий перегар від підігрітих алкоголем великої кількості новосанжарівців. Головно чоловіків різного віку. У столиці на різних протестах ми вже встигли від такого відвикнути, хоча буває. Вдень було розпорядження закрити всі наливайки, але зелений змій, мов той вірус, знайде, зараза, звідки вилізти і як влитися у найменшу шпарину у душах, серцях і горлянках. І цей градус у проміле без сумніву додав градусу емоційної хоробрості деяким правопорушникам, які вже двох слів тяжко вимовляли надвечір;

*Всепереможний, алогічний страх, що переріс у паніку, яка оволоділа переважно жінками. Добре, що хоч дітей не брали. Я не знаю як там було у тернополян і львів’ян (припускаю, що так само), але у полтавців, ніби вилізли з підсвідомості потойбічні химери ще гоголівського Вія та іншої нечисті помножені на заморський характер невідомої загрози: раз воно з Китаю - то значить смерть по нас точно прийшла, хоч святих вже винось. Медицина тут світова безсила, а наша й поготів. Щоденні ТБ-новини про померлих і то немасово порівняно із всією кількістю хворих десь далеко за тридев’ять земель - не думав, що потенційна загроза, яку ніхто ще не відчув, може ТАК налякати;

Також читайте: За протестами в Нових Санжарах можуть стояти політики та бізнес, - Аваков

* Відсутність у місцевих мешканців до вчорашнього дня інформаційних приводів як для такого масового інформаційного паломництва всіх ЗМІ включно зі світовими. Народ просто хайпував від самого факту того, що раптом опинився у центрі ТАКОЇ уваги. Намагався згадати, коли останній раз бодай щось було цікаве і привабливе, чи бодай нейтрально-інформативне про Нові Санжари на національному рівні - геть нічого не згадав. Але коли надвечір на брифінгу прем’єра побачив досвідченого фотографа Єфрема Лукацького з Аssociated Press то почув від нього щось на кшталт "це історія сьогодні номер один для всіх світових медіа. ти не уявляєш". Як стати провінційному райцентру негативно всесвітньовідомим за два дні без жодного загиблого - це сюди,

*Тотальна недовіра місцевих до всього, що каже будь-хто з влади. Система нелогічних контраргументів ґрунтується на чутках, домислах і на перекрученій інформації на кшталт "їх возять вже по всій Україні - скрізь не пустили, чого ми пускати мусимо? А чого ви їх по їхніх домах не порозвозили чи по ваших маєтках, кончахзаспах-Феофаніях-Охматдитах? Загалом - нас влада хоче заразити. У західних областях, особливо на Львівщині, широкого поширення набув такий "аргумент", мовляв, ми за них не голосували - тепер вони хочуть за це нас потруїти і зо світу зжити;

*Відстуність мінімальної медичної освіченості та культури профілактики. Це це коли Віктор Ляшко їх питає - от ви кричите, що боїтеся того вірусу, а скільки з вас привиті від грипу та орві, якими хворіють 5 млн громадян щороку і помирають достатньо? Тиша - ніхто. Я не думаю, між іншим, якщо раніше оголосили би, що будуть везти на обсервацію саме туди і чому саме, то народ після подібної істерії на західній України все би зрозумів і не протестував. Припускаю, що цей час було би використано для роздмухування більшої паніки включно із масовішим штучним і проплаченим протестом;

*Спокій, людяність, сміливість і витривалість у спілкуванні з такими нашими співвітчизниками, рішучість і вміння вкотре брати на себе відповідальність у критичній ситуації у Арсен Аваков. Пишаюся, що працюю у його команді, яка вкотре довела, що і раніше, і особливо тепер очолюване ним МВС України є становим хребтом такої хиткої стабільності держави. Між іншим, він точно підмітив, навівши чиюсь таку влучну оцінку: є такий термін для подібних явищ - індуктивний психоз. У людей у такому стані уходять всі стримувачі: моральні, етичні, соціальні, інтелектуальні. Гору бере патологічний страх, який індукується автоматично від людини до людини. І цей психоз буває, що охоплює цілі міста. Випадків багато в історії. А потім люди не можуть згадати, чому так вели себе. Тож залишаймося людьми", - розповів Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо хтось з евакуйованих із Китаю захворіє, його доставлять до інфекційної лікарні, - Скалецька

"Було дежавю з 12 квітня 2014 року в Слов'янську, де подібно налаштовані емоційно люди мітингували під захопленою гіркинцями міліцією. З тією різницею, що зараз сил правопорядку в місті було повно, вони діяли і було відчуття повної безпеки", - резюмував Шевченко.

Перегар від протестувальників, страх, паніка і тотальна недовіра до влади, - Артем Шевченко про події в Нових Санжарах 01
Перегар від протестувальників, страх, паніка і тотальна недовіра до влади, - Артем Шевченко про події в Нових Санжарах 02
Перегар від протестувальників, страх, паніка і тотальна недовіра до влади, - Артем Шевченко про події в Нових Санжарах 03
Перегар від протестувальників, страх, паніка і тотальна недовіра до влади, - Артем Шевченко про події в Нових Санжарах 04
Перегар від протестувальників, страх, паніка і тотальна недовіра до влади, - Артем Шевченко про події в Нових Санжарах 05

Перегар від протестувальників, страх, паніка і тотальна недовіра до влади, - Артем Шевченко про події в Нових Санжарах 06
Перегар від протестувальників, страх, паніка і тотальна недовіра до влади, - Артем Шевченко про події в Нових Санжарах 07
Перегар від протестувальників, страх, паніка і тотальна недовіра до влади, - Артем Шевченко про події в Нових Санжарах 08
Перегар від протестувальників, страх, паніка і тотальна недовіра до влади, - Артем Шевченко про події в Нових Санжарах 09
Перегар від протестувальників, страх, паніка і тотальна недовіра до влади, - Артем Шевченко про події в Нових Санжарах 10

Перегар від протестувальників, страх, паніка і тотальна недовіра до влади, - Артем Шевченко про події в Нових Санжарах 11
Перегар від протестувальників, страх, паніка і тотальна недовіра до влади, - Артем Шевченко про події в Нових Санжарах 12

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177057
 
   
 Топ коментарі
 
Недоверие к власти, говоришь? Как за 9 месяцев проголосовавший за Зеленского 80% регион довели до такого бешенства? Ась, Шевченко?
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Царь хароший - ето всё боярє і папєрєднікі.
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то же самое говорил Захарченко про Майдан
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Лохи 85% санжарцев должны искупить вину за результаты голосования 21.4.19 Перегар від протестувальників, страх, паніка і тотальна недовіра до влади, - Артем Шевченко про події в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 1556
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Николай Чупаков
2 ч.

Для соплежевателей обьясню. Человек едущий из зоны возможного заражения НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАВЕЗЕН В ЗОНУ ПРОЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ. ДЛЯ ЭТОГО ДОЛЖНА БЫТЬ СОЗДАННА СПЕЦИАЛЬНАЯ
КАРАНТИННАЯ ЗОНА.!!!!!!!! Для этих целей в любых странах используют военные базы. Вы башкой соображаете!!!!! Кто из вас пишуших знает завезли вирус или нет????? Через Новые Санжары проезжают тысячи людей ежедневно. Еслибы в мой город завезли таких людей я сделал бы то же самое что люди в Новых Санжарах. Скажите спасибо ******** Зеленскому у которого нет ума как поступать в таких ситуациях.!!!!!! СЕЙЧАС ГОРОД ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ НА КАРАНТИН.
Перегар від протестувальників, страх, паніка і тотальна недовіра до влади, - Артем Шевченко про події в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 50
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ну, судя по тому, что так не сделали, а сделали медиакартинку (исходя из того, что все адекватные, профессионалы и хотят лишь добра) - можно подумать, что вирус в Украине есть, давно и повсеместно.
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так Санжары не скрывают что голосовали за ЗЕклоуна.Какой ЗЕпрезик такой и ЗЕлохторат.Одним словом ЗЕздобульцы
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Кацап іпаний, що на зміну заступив? Ще вчора це фото було з постом над "Україною", а вже сьогодні над "Тернопілем та Львовом"?
Мокша, запам'ятай, можете ви там хоч всратись, але війна ця закінчиться на Червоній площі і на цей раз, ми вас ублюдків прикінчимо.
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Ні, її можно під різним кутом подавати. Ти, для прикладу, розпалюєш ненависть до конкретних регіонів, а я обурююсь бидлом. Знаєш чому, бо я українець, а ти кацап за завданні.
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Я ще з худобою це не обговорював. Пес вонячий, знай своє місце, не гавкай без команди.
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Можемо дописати ще Санджари до переліку. Що це змінить? Дикунство не має національності
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Страшно даже представить что начнется с этими сцыкливыми ублюдками, уставшими от войны на которой они никогда не были если начнется реальная война и куда они побегут
Нет, не за таких хатоскрайников был Майдан и гибли хлопци на Донбасе
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Команда клована з усього робить шоу. Нам вже треба звикати до цих вистав. Аваков нікуди не дінеться, бо бєня його тримає для державного перевороту та повного розвалу країни після бубочки.
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Ну ,тут соглашусь с Шевченко,Аваков молоток оказался в данной ситуации,в прочем как и в 2014 году в Харькове,когда за пять минут всех сепаров под ОГА лицом в асфальт упаковали.Коррупционер конечно,но патриот Украины.Бывает и такое ,поеднаннья положительного и отрицательного в одном человеке.
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Да мне по...ер чей,главное людей доставил по назначению в той ситуации,что была на дурдом больше похожа.Мне пох... Кто врач,какой он веры и политиеского исповедания,главное идиотов сумел успокоить,и бедных людей защитить.
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перегар от мусоров то такое, а простой народ обманутый зомбированный телевизором думает что если выпить то зараза не пристанет.
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Манипулирует Шевченко Пример-Когда Ляшко спросил людей о вакцинации против гриппа ,люди не молчали,они ответили ,что у них нет денег,всё деньги пошли на коммунальные платежи ,оплату газа.
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По украинским каналам гонят такое же мракобесие, негатив и истерию как и по российскому. На мові до речі. Хтось когось вбив, порізав, розчленував, усюди чаклуни, відьми, нечиста сила, іншопланетяни... Коротче той самий русский мир.
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З приходом Зелені, ще й серіальчики пішли про Мусаров, шалав і бандитів...
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если бы рядом со мной поселили 70 человек с Уханя, я бы не просыхал
Всё через жопу, три недели дро.. готовились, и стражно смотреть видео то что в сеть выкладывают, душ током пробивает. Телеграмм Клименко тайм
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Запэдрот собутыльникофф набрал за пачку маргарина.
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А как по мне.... так это авакян и организовал!
Уж слишком ему выгодно показать себя "незаменимым"
И уж слишком этот "протест" попахивает заказухой!!!!
Не поверю что бы без денег пригонялись трактора, устанавливались плиты!!!
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Автор весьма односторонне выдал. Люди протестуют, так как они не верят, что власть сделала все, чтобы вирус не распространился на них. То есть, народ не верит власти ни в чем. Тем более селяне до предела обозлены против зеленой плесени из-за попыток рынка земли. Я разговаривала с селянкой, как у них относятся к продаже земли. Она сказала: "дуже погано, аж кричать". Но "кричать" когда никто не слышит это только накапливается злость против власти и не выходит и разрушает здоровье. А здесь повод вылить эту весьма накопившуюся злость наружу и разрядиться. Поэтому действия во многом логичны. Во всем виновата антинародная власть.
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Стекла в автобусах бить зачем. А если бы эвакуированные оказались вне автобусов, думаете не досталось бы им?
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Стекла там далеко не все били, а единицы. В некоторых возмущение властью может переходить в такую форму. А может то были провокаторы. Если бы люди были бы вне автобуса, то я думаю, что камнями в них не бросали бы.
А вообще то не надо злить людей, закрыть действия по продаже земли, парламенту и президенту подать в отставку и назначить новые, досрочные выборы. А перед выборами, в законе о выборах отменить самый большой в мире многомиллионный, идиотский избирательный залог, рассчитанный на допуск в кандидаты только олигархов и их ставленников и ввести сбор подписей избирателей для кандидатов, как это в Польше и во многих других странах.
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"тотальное недоверие к власти" -- так доверие заслужить надо!
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Місцеві знають що то за санаторій, які там умови санітарного контролю - тому й поводяться з відчайдушністю приречених. Коли туристи почнуть помирати та поширять заразу на місцевих, у цьому звинуватять прибиральниць або кухарів.
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"...зеленый змий, словно вирус, найдет, зараза, откуда вылезти и как влиться в маленькую щель в душах, сердцах и глотках..." це Шевченко про Зеленського? Перегар від протестувальників, страх, паніка і тотальна недовіра до влади, - Артем Шевченко про події в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 2724 Источник: https://censor.net.ua/p3177057
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В дітей перегар ?
Авакян забрехавсь... вкотре намагається дискредитувати право протестувальників на спокійне і безпечне життя.
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Я не понимаю почему украинцев так зацепило происшествие в Н.С.?!!!!!!!!!Каждый день авто аварии со с раненными и погибшими-из них 60% аварий делают пьяные и ублюдочные водители авто!!!!!Ежедневные: поножовщина,грабежи и убийство и своих родителей и своих детей,и своих возлюбленных...избиение своих одноклассников и посетителей ресторанов и кафе-за то что "не так посмотрел или не так подумал"!!!И НИКТО ОСОБО НЕ ВОЗМУЩАЕТСЯ!!!!А тут бухарики кинули в автобус камни..и вся Украина в истерике!!!!
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