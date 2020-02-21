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Все про:Квартал-95 (71) майдан (622) Небесна Сотня (279)

 "Шевронів своїх не скинув": "Квартал-95" у День Героїв Небесної Сотні опублікував неоднозначний допис. ФОТО

Учора, 20 лютого, в день пам'яті Героїв Небесної Сотні, студія "Квартал 95" опублікувала частину тексту своєї пісні з рядками "Шевронів своїх не скинув" та проілюструвала його фотографією Героїв Небесної Сотні. У мережі цей пост у багатьох користувачів викликав обурення.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний пост студія розмістила на сторінці в мережі Facebook.

"Я не забуду вогонь у центрі столиці,
І мужні навколо лиця - країна сильних людей!
Я пам'ятаю, хто за країну загинув,
Шевронів своїх не скинув. Країна мужніх людей", - йдеться в дописі.

Це фрагмент тексту пісні, яку артисти виконували в 2017 році. Слова про шеврони стосувалися українських воїнів у Криму, які не зрадили свою країну і виступили проти російських окупантів.

20 лютого - День Героїв Небесної Сотні, річниця розстрілів на Майдані.

Нагадаємо, у грудні 2013 року артисти "Кварталу-95" жартували про Євромайдан: "Віктор Федорович, у мене питання з фізики. Якщо "Беркуту" видати ебонітові палички, а майданівців одягнути у вовняний одяг - так ми зможемо добувати електрику".

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Шевронів своїх не скинув: Квартал-95 у День Героїв Небесної Сотні опублікував неоднозначний допис 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177050
 
   
 Топ коментарі
 
На загиблих піар собі влаштовують, утирки ссучені.
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мєнтовські теж... от такі вони малороси з 95, ********* палочка їм в дупло...
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сожравшему шеврон с флагом своей страны из рук врага командиру киборгов пэтя пожаловал орден Хмельницкого вкупе с причитающимися ништяками. им тот с удовольствием взял "Шевронів своїх не скинув": "Квартал-95" у День Героїв Небесної Сотні опублікував неоднозначний допис - Цензор.НЕТ 2455
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На загиблих піар собі влаштовують, утирки ссучені.
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УКРАЇНЦЮ ОБОВ"ЯЗКОВО ДЛЯ ПРОЧИТАННЯ : "Почему ты не опустил руки после проигрыша на выборах? Почему ты не стал стыдиться представляться украинцем за рубежом даже после того, как вот это позорище, которое прикидывается властью, облило себя помоями и вроде бы, эти помои должны попасть и на тебя, но не попали. Почему? Почему ты отстаиваешь вроде бы абстрактные принципы, которые на хлеб не намажешь? Но вот самый главный вопрос: почему ты все это делаешь, не сверяя своих действий с лидером или с кем-то еще, а просто соотносишь свои мысли и действия со своим внутренним убеждением и духом? Когда ты стал настолько свободным и как случилось, что ты сам это не заметил, а я тебе это сейчас рассказываю?"
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Невже так тяжко сказати напряму, а не двузначно?
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Маніпуляція, словоблуддя. Оди беркутні. Все, як завжди, у родоначальника, пліснявої влади. Нічого нового.
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просто на следующем Майдане, будут палить не шины, а артистов 95 квартала и "слуг нарИда"..
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Я пам'ятаю, хто за країну загинув,
Шевронів своїх не скинув...

Однозначно провокатор.
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Издевательства и кривляния продолжаются....

А чего удивляться, если демонстративно не отдается дань памяти и уважения погибшим людям в революции достоинства, которые выступали против "идеалов" ПРИСУЩИХ ИМЕННО НОВОЙ ВЛАСТИ!... "Шевронів своїх не скинув": "Квартал-95" у День Героїв Небесної Сотні опублікував неоднозначний допис - Цензор.НЕТ 1180
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"Неоднозначный пост"? Не может быть более однозначного. Эти ребята всегда были за анти-майдан и за Партию Регионов.
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Квартал - сборище тупых идиотов. Им некуда деваться, т.к. этих ограниченных никто не возьмет на работу.
Пожалейте этих дурачков.
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Пост как раз однозначный. Недобитая беркутня для этих дегенератов всегда были своими .
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Слова хороші, тільки співають це блазні.
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