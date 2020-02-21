 "Шевронів своїх не скинув": "Квартал-95" у День Героїв Небесної Сотні опублікував неоднозначний допис. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний пост студія розмістила на сторінці в мережі Facebook.
"Я не забуду вогонь у центрі столиці,
І мужні навколо лиця - країна сильних людей!
Я пам'ятаю, хто за країну загинув,
Шевронів своїх не скинув. Країна мужніх людей", - йдеться в дописі.
Це фрагмент тексту пісні, яку артисти виконували в 2017 році. Слова про шеврони стосувалися українських воїнів у Криму, які не зрадили свою країну і виступили проти російських окупантів.
20 лютого - День Героїв Небесної Сотні, річниця розстрілів на Майдані.
Нагадаємо, у грудні 2013 року артисти "Кварталу-95" жартували про Євромайдан: "Віктор Федорович, у мене питання з фізики. Якщо "Беркуту" видати ебонітові палички, а майданівців одягнути у вовняний одяг - так ми зможемо добувати електрику".
Шевронів своїх не скинув...
Однозначно провокатор.
А чего удивляться, если демонстративно не отдается дань памяти и уважения погибшим людям в революции достоинства, которые выступали против "идеалов" ПРИСУЩИХ ИМЕННО НОВОЙ ВЛАСТИ!...
Пожалейте этих дурачков.