 "Шевронів своїх не скинув": "Квартал-95" у День Героїв Небесної Сотні опублікував неоднозначний допис. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний пост студія розмістила на сторінці в мережі Facebook.

"Я не забуду вогонь у центрі столиці,

І мужні навколо лиця - країна сильних людей!

Я пам'ятаю, хто за країну загинув,

Шевронів своїх не скинув. Країна мужніх людей", - йдеться в дописі.

Це фрагмент тексту пісні, яку артисти виконували в 2017 році. Слова про шеврони стосувалися українських воїнів у Криму, які не зрадили свою країну і виступили проти російських окупантів.

20 лютого - День Героїв Небесної Сотні, річниця розстрілів на Майдані.

Нагадаємо, у грудні 2013 року артисти "Кварталу-95" жартували про Євромайдан: "Віктор Федорович, у мене питання з фізики. Якщо "Беркуту" видати ебонітові палички, а майданівців одягнути у вовняний одяг - так ми зможемо добувати електрику".

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