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Все про:Полтавщина (319) протест (1117) евакуація (209) COVID-19 (131)

 Розбили вікна автобуса і закидали знімальну групу камінням, - журналіст Махов про протести в Нових Санжарах. ФОТО

Журналіст Олександр Махов, який зараз перебуває в Нових Санжарах Полтавської області, розповів, що в автобусі з евакуйованими українцями розбили вікна, а кореспондентів закидали камінням.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Пасажири і члени екіпажу рятувальної місії прибули у Нові Санжари. Протестуючі розбили вікна в автобусі. Закидали камінням нашу групу. Постраждалих немає", - зазначив журналіст.

Розбили вікна автобуса і закидали знімальну групу камінням, - журналіст Махов про протести в Нових Санжарах 01Розбили вікна автобуса і закидали знімальну групу камінням, - журналіст Махов про протести в Нових Санжарах 02Розбили вікна автобуса і закидали знімальну групу камінням, - журналіст Махов про протести в Нових Санжарах 03

Раніше Олександр Махов розповідав у Фейсбуці про те, як відбувається евакуація українців з Уханя.

"Тут весь екіпаж рятувальної місії в шоці через протести. Бортпровідники, пілоти і медики - всі добровольці, які полетіли забирати своїх. Бо Україна своїх не кидає", - написав він 7 годин тому.

"Позорище", - додав тоді журналіст.

Розбили вікна автобуса і закидали знімальну групу камінням, - журналіст Махов про протести в Нових Санжарах 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176997
 
   
 Топ коментарі
 
Два месяца Г+Г пугали людей китайским вирусом, сопровождая дикими кадрами с Уханя, а потом привезли потенциальних носителей вируса и поселили под боком у єтих людей в абсолютно неприспособленом месте. Какую реакцию ви ожидали? Не они дикари...
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Операція розроблена і вчинена владою.
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шоб избежать заражения,китайцы по домам сидят,иногда и принудительно...а в новых санжарах собираются толпой и жадно нюхают воздух из автобуса через разбитые стекла....так и спасутся от заражения
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Партия Слуга народа - Квартал95 все организовал
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у нас всі дядьки від 25 до 55 - на заробітках закордоном, а тут зібрались самі бички - де вони працюють, чим живуть???
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Там забыченое село рагулей.По факту это сборище кто то организовал.
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Организатор осел ЗЕ
зраду сделал во Львове и Одессе и привез сюда
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Рагуль - це УКРАЇНЕЦЬ. Я не поміняю одного навіть рагуля на сто євреїв чи кацапів. Бо він українець, який не є. І він не їде в кацапстан чи їзраїль вказувати кацапам і жидам, як їм жити у себе в своїх державах.
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ще бачив як дрище ватан комаров, чому цей всратий пацюк харківський не прийняв в себе людей, чому літак над харькавам кружляв без посадки, можеш відповісти , рагуль не сільський
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Твари конченные, разбить стёкла автобусов с детьми и такими же украинцами... Розбили вікна автобуса і закидали знімальну групу камінням, - журналіст Махов про протести в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 7597
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То що до цього, кацапе? Іди приймай короновірус у себе в **********.
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Я это вижу как дебилизм со стороны Стандартов.
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авакян своїми закидами " там всі бухі були" вже опустився до янукОвоща, оце позорище, йому цього не буде прощено
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ти теж такий весь відкритий, як паличка коха
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Дзвінок із Нових Санжар: ще вчора ввечері працівники санаторію НацГвардіі, що знаходиться майже в центрі Нових Санжар, не знали, що у них розмістять людей з Уханю. Нічого не підготовлено, медперсоналу- нема, боксів -нема, нема навіть огорожі. Каналізація санаторію витікає прямо в річку. Недаремно, люди стривожені, вони протестують не проти украінців, яких привезли, а проти влади, яка поставила всіх у таку страшну ситуацію. Серед маніфестантів є чужі-привезені провокатори, тому сталася бійка. Ситуація , кимось, розбурюється.
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Прославились, короче, на весь цивилизованный мир.
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Це який світ "цивілізований"? Бо я щось не знаю країн, де не було б подібних ексцесів від тупості і недалекоглядності влади. Кругом все майже однаково, а в Азії чи Африці все набагато жорсткіше. У нас ще й м'якіше реагуть, ніж, наприклад, у Франції чи Італії, не кажучи про Грецію чи Туреччину. Чи там немає цивілізації? Чи Ви не розумієте взагалі, що є цивілізацією, а просто бовтаєте язиком...?
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Пару дней не следил за новостями... не заглядывал на ЦН...
И всё было нормально...
И тут, мля, решил заглянуть...
Да ну нах!!! Розбили вікна автобуса і закидали знімальну групу камінням, - журналіст Махов про протести в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 8909
Я теперь знаю откуда берётся депрессия Розбили вікна автобуса і закидали знімальну групу камінням, - журналіст Махов про протести в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 7495
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Тому що треба діяти, а не споглядати! Куди та депресій й дінеться, наче й не було.
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Діяти?
Це як?
Закидати автобус камнями?
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Звідки я знаю? А може це Вам до вподоби? От цікаве питання, а якби автобус був не з потенційно хворими якимось короновірусом, а з хворими цілком звичайною бубонною чумою, і іхав не в якісь Санжари, а у Ваше місто у сусідній будинок, та ще й в неізольовані пріміщення із спільним з Вашою домівкою вонопостачанням і водовідводом-каналізацією? Як би Ви діяли? Впевнений, що або тікали б десь за очі, або, якщо поважаєте себе, то давали б опір, і каміння було б мінімумом, як би до зброї не дійшло. До речі, ніхто ще не знає потенційної небезпеки цього штамма короновіруса, можливо, що чума виявиться дитячою забавкою у порівнянні з ним.
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Боже, це не нація, а якісь дикуни!!! Кажуть що від тюрми та від чуми не зарікайся, де ж в тих людей гарантія що завтра вони не опиняться в такому становищі!!! Прямо крик душі: ЯКИЙ ПОЗОР!!! Мені дуже соромно за українців, але насправді це і є наше справжнє обличчя... завжди ладні одне одного в ложці води втопити!!! Я проживаю в Португалії, то тут привезли тих євакуйованих і поселили в центрі Лісабону в військовому шпиталі, і ні хто з португальців ні слова не сказав ( їм би таке дикарство і в голову не прийшло...) до речі я проживаю 50 метрів від цього шпиталю. А там люди до церкви бігають, в ополонках гріхи змивають, В БОГА ВІРЯТЬ, АЛЕ БОГОВІ НЕ ВІРЯТЬ!
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Неполінюся та напишу ще якщо ти така розумна то їдь туди волонтером, допомагай, доглядай. Бо нічого писати якщо ти навіть не в Україні,та навіть не в тій області.Головне питання ЯКО ВОНИ ЦІЛКОМ ЗДОРОВІ ТО ЧОМУ ПРИВЕЗЛИ САМЕ СЮДИ МАЙЖЕ ТАЄМНО З ТАКИМИ ЗАХОДАМИ БЕЗПЕКИ. Зелень сам казав про кончезаспу. В нас є Феофаніятуди хай би й везли.Запршую тебе до Санжар. І мабуть до Португалії ти поїхала за кращою долею, їдь сюди коза
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воно ще й сама собі лайків нахерячила..
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з тобою ніхто не розмовляє..Прахади мимо.. Розбили вікна автобуса і закидали знімальну групу камінням, - журналіст Махов про протести в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 6794
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А хто ти такий щоб тебе запитували, чи з тобою часи звіряли та дозволу президент у тебе щеб мав питати, кого куди везти і кого де розміщувати...? Тай волонтером тебе ніхто я думаю не примушує туди йти, а якщо примушують то приїзди сюди до Португалії то може також знайдеш кращу долю!!! А то там всі дуже обездолені...
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Це ти обездолена дурепа, а на своїй Землі !
сиди в своїй портогулії і не гавкай навіть в сторону України і Українців !
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йди бий вікна в автобусі, може ще не всі повибивали.
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Не переймайся ! Я вже з ясував , що з такими дибілами країну не збудуєш , Дуже соромно за наших людей , особливо в цьому випадку , коли світові канали транслюють цей сором . А як би на місці евакуйованих , були їхні діти , як би вони поводилися ? А коли на заході в людей почнуть виникати питання : а з донецькими ви так само поводилися ? Ці довбні не розуміють , що дають всі карти кремлю , та відвертають від себе захід .
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а ви я бачу теж українка...по пашпорту.. чи вже навіть без нього..? вмієте ж ви батьківщину "любити" на відстані і обсирати Україну.., бо ви ж з лайна вилізли в європейсські "люди" - тепер можна всіх вчити як жити ...та ?
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Якщо влада клала з прибором на безпеку людей, то люди захищають себе як уміють.
Особисто я - з Санжарівцями, Львів'янами, Тернополянами.
Треба не лікарні скорочувати, а створювати профільні медичні заклади для подібних випадків, обладнати їх та забезпечити кадрово і фінансово.
І тільки після цього матимете право їх соромити!
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Цікаво що скажуть всі ці моралісти, які сьогодні так завзято рвуть волосся на сраці за єдність любов до Батьківщини і т.д, коли виявиться що зі "здоровими" людьми нам завезли китайський гостинець?
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самая большая беда, что в Украине, на трех казаков-четыре гетьмана, и восемь из них-предатели...
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Для тих, хто не втратив залишки розуму. Яким ідіотом треба бути, або негідником, щоб ставити під удар сорок мільйонів чоловік, ризикувати їхнім здоров'ям, життям, заради піару на, типу, "гуманізм", мовляв, "ми вивезли сорок чоловік"?
Вивезли. Але куди? В не пристосоване для карантину місце? При тому, що у нас, одночасно з цим, купу лікарень закривають? У тому числі інфекційних? Туди не можна було, так?
Це "гуманізм"? За чужий рахунок? За рахунок чужих життів, здоров'я, які ставляться під удар? Або ідіотизм? Або - зловмисність?
Комусь хочеться відчути себе "хорошим"? Ну, гаразд, тут "боти" "відриваються" і іже з ними, "проплачені". А той, хто щиро намагається кого-то там "соромити" (але не влада, зауважте, не "менеджерів" найнятих, за недолугість), ось та людина, коли захворіє, сам, або хтось із його близьких - що він тоді буде "співати", куди бігти? "Слуги", ясна річ, відразу по "чартерам" розбіжаться. А рядовий "стидітель", куди? І хто йому тоді "буде винен"?
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У мене тут питання.
Куди поділися «300 млн зекономлених на параді»?
Де додаткові премії?
Хтось отримав?

Премии стали в 20 меньше чем при Порхе.
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