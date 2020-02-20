 Розбили вікна автобуса і закидали знімальну групу камінням, - журналіст Махов про протести в Нових Санжарах. ФОТО

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Пасажири і члени екіпажу рятувальної місії прибули у Нові Санжари. Протестуючі розбили вікна в автобусі. Закидали камінням нашу групу. Постраждалих немає", - зазначив журналіст.
Раніше Олександр Махов розповідав у Фейсбуці про те, як відбувається евакуація українців з Уханя.
"Тут весь екіпаж рятувальної місії в шоці через протести. Бортпровідники, пілоти і медики - всі добровольці, які полетіли забирати своїх. Бо Україна своїх не кидає", - написав він 7 годин тому.
"Позорище", - додав тоді журналіст.
зраду сделал во Львове и Одессе и привез сюда
Майдан выступил против назначения Авакова министром МВД
И всё было нормально...
И тут, мля, решил заглянуть...
Да ну нах!!!
Я теперь знаю откуда берётся депрессия
Це як?
Закидати автобус камнями?
сиди в своїй портогулії і не гавкай навіть в сторону України і Українців !
Особисто я - з Санжарівцями, Львів'янами, Тернополянами.
Треба не лікарні скорочувати, а створювати профільні медичні заклади для подібних випадків, обладнати їх та забезпечити кадрово і фінансово.
І тільки після цього матимете право їх соромити!
Вивезли. Але куди? В не пристосоване для карантину місце? При тому, що у нас, одночасно з цим, купу лікарень закривають? У тому числі інфекційних? Туди не можна було, так?
Це "гуманізм"? За чужий рахунок? За рахунок чужих життів, здоров'я, які ставляться під удар? Або ідіотизм? Або - зловмисність?
Комусь хочеться відчути себе "хорошим"? Ну, гаразд, тут "боти" "відриваються" і іже з ними, "проплачені". А той, хто щиро намагається кого-то там "соромити" (але не влада, зауважте, не "менеджерів" найнятих, за недолугість), ось та людина, коли захворіє, сам, або хтось із його близьких - що він тоді буде "співати", куди бігти? "Слуги", ясна річ, відразу по "чартерам" розбіжаться. А рядовий "стидітель", куди? І хто йому тоді "буде винен"?
Куди поділися «300 млн зекономлених на параді»?
Де додаткові премії?
Хтось отримав?
Премии стали в 20 меньше чем при Порхе.