 Розбили вікна автобуса і закидали знімальну групу камінням, - журналіст Махов про протести в Нових Санжарах. ФОТО

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Пасажири і члени екіпажу рятувальної місії прибули у Нові Санжари. Протестуючі розбили вікна в автобусі. Закидали камінням нашу групу. Постраждалих немає", - зазначив журналіст.

Раніше Олександр Махов розповідав у Фейсбуці про те, як відбувається евакуація українців з Уханя.

"Тут весь екіпаж рятувальної місії в шоці через протести. Бортпровідники, пілоти і медики - всі добровольці, які полетіли забирати своїх. Бо Україна своїх не кидає", - написав він 7 годин тому.

"Позорище", - додав тоді журналіст.