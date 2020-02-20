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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (4577) Небесна Сотня (279) Рябошапка Руслан (281) Венедіктова (38)

 Зеленський, Рябошапка і Венедіктова обговорили з родинами героїв Небесної Сотні розслідування злочинів на Майдані. ФОТОрепортаж

У шосту річницю розстрілу Небесної Сотні Президент Володимир Зеленський зустрівся з рідними тих, хто загинув під час трагічних подій 20 лютого 2014 року в центрі Києва. У заході взяли участь генеральний прокурор Руслан Рябошапка та т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський, Рябошапка і Венедіктова обговорили з родинами героїв Небесної Сотні розслідування злочинів на Майдані 01

Глава держави запевнив, що розслідування справ Майдану триває, і винні у злочинах будуть покарані.

"Я як Президент і влада – ми робимо все, щоб нічого не було втрачено, жодна деталь цієї справи. І попри те, як ішло слідство останні шість років, ми не лише цілком вас підтримуватимемо, а й повністю завершимо цю справу. Це наше головне завдання", – наголосив Зеленський.

Зеленський, Рябошапка і Венедіктова обговорили з родинами героїв Небесної Сотні розслідування злочинів на Майдані 02

"Знайте, що для мене особисто – це одна з пріоритетних справ. Ми робили все, щоб навіть після перезавантаження Генеральної прокуратури і керівництва Державного бюро розслідувань ми не втратили деталей цієї справи та продовжили розслідування", – додав він.

Відповідаючи на запитання батька одного з героїв, Владислава Зубенка, Зеленський сказав:

"Для мене Герої Небесної Сотні – це люди, які відстоювали й відстояли незалежність нашої країни. Відстояли, незважаючи на те, що в нас почалася війна. Ці люди не дали можливості розколоти країну. Це наше ядро, це головне, що в нас є. Тому я вважаю, що вони герої".

Зеленський, Рябошапка і Венедіктова обговорили з родинами героїв Небесної Сотні розслідування злочинів на Майдані 03

Родичі загиблих під час Революції Гідності поскаржилися на те, що вже шість років чекають на результати розслідування злочинів проти учасників Майдану та покарання всіх винних.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка зазначив, що слідство триває, і багато винних у злочинах уже відповідають за скоєне.

Зеленський, Рябошапка і Венедіктова обговорили з родинами героїв Небесної Сотні розслідування злочинів на Майдані 04

"Тільки у справах Майдану засуджено 44 людини. Це ті, стосовно яких є остаточне рішення суду, що набрало законної сили. Це ті, хто вже несе покарання… Це і "тітушки", і правоохоронці. Серед тих, кого ми зараз притягаємо, – це 450 осіб. Це ті, кого підозрює прокуратура і слідство у вчиненні злочинів", – зазначив він.

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Т. в. о. обов’язків директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова нагадала, що, згідно із законом, у січні прокурори, котрі займалися справами Майдану, були переведені з Офісу Генерального прокурора до Державного бюро розслідувань. Після цього зазначений підрозділ був перетворений на Управління зі справ Майдану. За її словами, незабаром буде оголошено конкурс, на якому оберуть керівника цього управління.

Зеленський, Рябошапка і Венедіктова обговорили з родинами героїв Небесної Сотні розслідування злочинів на Майдані 05

"Конкурс буде відкритим, і родини Героїв Небесної Сотні зможуть надати свого представника для контролю процесу", – наголосила очільниця ДБР. Також Венедіктова запропонувала присутнім зустрітися в офісі Бюро та обговорити питання, які хвилюють родичів Героїв Небесної Сотні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176956
 
 
 Топ коментарі
 
Какое моральное право имеет эта стерва смотреть в глаза этим людям, после того как заявила, про отмену амнистии участникам майдана?!
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Венидиктова с семьями Героев обсуждали...
Цинизм просто зашкаливает!
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Венидиктова с семьями Героев обсуждали...
Цинизм просто зашкаливает!
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Какое моральное право имеет эта стерва смотреть в глаза этим людям, после того как заявила, про отмену амнистии участникам майдана?!
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А ты тупая биомасса какое место имеет право обсуждать
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Пєтюнчик теж обіцяв...
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Пєтя задупчиво портит штаны...
А че петюнчики так любят енто фекальное словосочетанийо?
Методуха?
😁
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Олексій Арестович1 год
- Итак, на фоне социального коллапса, обнажающего идиотизм зелёной власти и изувеченость широких народных масс до состояния потери гражданского облика, ТВО главы ДБР, Ирина Венедиктова, требует отмены закона об амнистии участникам Майдана.
Органическая ненависть ментовской корпорации к майдановцам с приходом Зеленского к власти, приобретает институциональные формы.
Госпожа Венедиктова, как это видно из ее биографии - глубоко укоренена в милицейскую среду, плоть от плоти.
Напоминаю, что полицейские во время Майдана НЕ выполняли функцию правоохранителей, они выполняли функцию карателей, которые по приказу преступной власти, объединившись с организованной преступностью (!), занимались физическим уничтожением граждан, которые вышли защитить Независимость и конституционный строй Украины.
Зеленский, большого ума мужчина, попавший под влияние ментовской мафии, плотно объединившийся с функционерами режима Януковича, выпустил джина Анти-Майдана из бутылки.
Месть - вот, что интересует ментов и запоребриков, власть - то, что интересует Авакова, разгром активного патриотического сообщества - вот, что интересует Зеленского.По сути, сегодня имеем полный повтор ситуации шестилетнее давности:
- объединение организованной преступности, коллаборантов и высшей государственной власти, против гражданского общества - только теперь ещё с привкусом сакральной ненависти и жажды мести.
Это - критическая ситуация, и кризис выражается в том, что они от слов перешли в наступление уже не на одиночек (дело Маруси и Софии Фединой/дело Шеремета), а на общественную группу майдановцев, как таковую.
Следующий этап - квалификация Майдана, как государственного переворота и триумф Анти-Майдана в масштабах государства, новый 2013-й, только сложнее и безнадёжнее.
Во что превратят страну подонки и кретины, заставляющие обезумевших крестьян метаться с шинами от аэродрома к аэродрому, только для того, чтобы отвлечь общество от неприятных вопросов на годовщину Майдана, от необходимости проводить церемонию памяти, когда они получат полную власть - можно себе только представить.
А учитывая их удивительно синхронизированные с Кремлем действия и нарративы, я квалифицирую:
- ситуация для Национальной безопасности и независимости Украины, сегодня, 20 февраля 2020 года, опаснее, чем 20 февраля 2014-го.
Сегодня, в 19.00 на Майдане - большой сбор патриотических сил, ветеранов и активистов.И я вынужден произнести фразу:
- Все на Майдан, ибо антимайдановская сволочь понимает и боится только Майдана.Сегодня необходимо продемонстрировать потенциал протеста, а значит, на Майдане нужна как можно больше людей.
Подчеркиваю - речь (пока!) не идёт о начале бессрочного Майдана, только о демонстрации потенциала протеста.
На данном этапе стратегия протеста:
- улица + парламентская оппозиция + международные партнеры, информирование населения, давление легальными методами.
Иначе самолёты над Украиной начнут не просто кружиться в тумане.
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"Только по делам Майдана осуждены 44 человека. Это те, по которым есть окончательное решение суда, вступившее в законную силу.
Источник:https://censor.net.ua/p3176956"

И когда и как это стопроцентный успел сделать? Отпечатки на эбонитовых палках, что-ли, снимал?
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Спустя 6 лет пора прозреть и задавать правильные вопросы: Почему на майдане стреляли в простых людей, а не в Яценюка, Турчинова, Порошенко или Пашинского?

🤔
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Кто такая Венедиктова? Она всего лишь ИО... Объявляйте конкурс и назначайте нормального главу. Венедиктова завалила первый (!!!) тест на знание общего законодательства, - она не смогла стать судьей, а тут целое ДБР, - уберите портновскую шлюху, - не позорьтесь!
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Журналист Роман Чайковский в эфире программы "ИнфоДень" на "5 канале" прокомментировал назначение народного депутата от партии "Слуга народа" Ирины Венедиктовой руководителем Государственного бюро расследований.
"Об этом говорили приближенные люди к инсайдерской информации. Назначение Венедиктовой ожидаемое. Это усиление порновского фланга в рядах президентской силы. Даже после этих скандальных сливов в телеграмм-каналы, и если бы не было изменений в законодательство, Труба подпадал под определенную чистку. Его же назначали еще до новой власти, поэтому его надо было заменить", - сказал Чайковский.https://www.5.ua/ru/polytyka/eto-usylenye-portnovskoho-flanha-v-riadakh-prezydenta-zhurnalyst-o-naznachenyy-venedyktovoi-v-hbr-205492.html

...Она баллотировалась на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Украины, однако не сумела занять эту должность... (REM. Здесь мягко сказано про то, что она провалилась на первом же этапе)
По данным телеграм-канала «Шептун», Ирину Венедиктову лоббирует адвокат Андрей Портнов: «Другие эксперты считают, что корни ее влияния растут из "Квартала". Как известно, Венедиктова окончила Харьковский университет внутренних дел. Но специализируется на судебной тематике и в правоохранительных органах никогда не работала. Впрочем, это уже давно не воспринимается как недостаток в украинских карьерных лифтах».

Журналист Юрий Бутусов также подчеркнул, что Венедиктова опытный и уважаемый юрист, а отсутствие практики в органах ей поможет компенсировать ближайшее окружение

Читать далее: https://ukraina.ru/exclusive/20191225/1026172482.html
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"Сегодня все - ко мне на ужин" -
Так людоед гостей сзывал.
И так пред всеми был услужлив,
Что люд конца не ожидал...
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А за Порнова что? Он вроде как не последний человек сейчас в стране если влияет на суды и правоохранительные органы. Как Зеленский это объяснит? Ну и с рядовыми мусорами всё понятно, они выполняли приказ хоть с личной заинтересованностью. А что с теми кто отдавал приказы?
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..Вошьдь зебилов держался молодцом, чтобы не засмеяться..(
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Знайшли з ким розмовляти - з Зеленським. Він сьогодні не пам'ятає, що обіцяв учора.
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Все це примітивна показуха. І взагалі ще невідомо хто там був запрошений на зустріч з припіздєнтом бо щось мені підказує, що це не були сім'ї Небесної Сотні . Але питання в іншому - Чому припіздєнт Вовка Сцикун сидить без респіратора і захисного спецкостюму ?
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Если кто не в курсе, то именно при оманском ишаке главные подозреваемые в убийствах Небесной сотни вышли на свободу. Поэтому пока эта зелёная тварь с булавой, до тех пор портновы, лукаши и дальше будут умножать массовые убийства на ноль!
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Все детали и доказательства под толстым слоем шоколада.
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Зеленский косит под дурачка а на самом деле ведет антимайдановскую прокацапскую шпионскую политику. Обсуждать с ним Героев Небесной Сотни всеравно что говорить об этом с януковощем шапочнымвором.Его зебильный депутат без последствий для себя не встал в парламенте чтобы почтить память Героев Небесной Сотни.Возвращение в срану Портнова засосы с путиным отступление на фронте наезды на прессу и малый бизнес развал ракетной программы и еще много чего антиукраинского .Зебилоиды наработалина приговор военнополевого суда .У них присутствуют все признаки фашистского промосковского режима.
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