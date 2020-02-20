 Зеленський, Рябошапка і Венедіктова обговорили з родинами героїв Небесної Сотні розслідування злочинів на Майдані. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Глава держави запевнив, що розслідування справ Майдану триває, і винні у злочинах будуть покарані.
"Я як Президент і влада – ми робимо все, щоб нічого не було втрачено, жодна деталь цієї справи. І попри те, як ішло слідство останні шість років, ми не лише цілком вас підтримуватимемо, а й повністю завершимо цю справу. Це наше головне завдання", – наголосив Зеленський.
"Знайте, що для мене особисто – це одна з пріоритетних справ. Ми робили все, щоб навіть після перезавантаження Генеральної прокуратури і керівництва Державного бюро розслідувань ми не втратили деталей цієї справи та продовжили розслідування", – додав він.
Відповідаючи на запитання батька одного з героїв, Владислава Зубенка, Зеленський сказав:
"Для мене Герої Небесної Сотні – це люди, які відстоювали й відстояли незалежність нашої країни. Відстояли, незважаючи на те, що в нас почалася війна. Ці люди не дали можливості розколоти країну. Це наше ядро, це головне, що в нас є. Тому я вважаю, що вони герої".
Родичі загиблих під час Революції Гідності поскаржилися на те, що вже шість років чекають на результати розслідування злочинів проти учасників Майдану та покарання всіх винних.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка зазначив, що слідство триває, і багато винних у злочинах уже відповідають за скоєне.
"Тільки у справах Майдану засуджено 44 людини. Це ті, стосовно яких є остаточне рішення суду, що набрало законної сили. Це ті, хто вже несе покарання… Це і "тітушки", і правоохоронці. Серед тих, кого ми зараз притягаємо, – це 450 осіб. Це ті, кого підозрює прокуратура і слідство у вчиненні злочинів", – зазначив він.
Т. в. о. обов’язків директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова нагадала, що, згідно із законом, у січні прокурори, котрі займалися справами Майдану, були переведені з Офісу Генерального прокурора до Державного бюро розслідувань. Після цього зазначений підрозділ був перетворений на Управління зі справ Майдану. За її словами, незабаром буде оголошено конкурс, на якому оберуть керівника цього управління.
"Конкурс буде відкритим, і родини Героїв Небесної Сотні зможуть надати свого представника для контролю процесу", – наголосила очільниця ДБР. Також Венедіктова запропонувала присутнім зустрітися в офісі Бюро та обговорити питання, які хвилюють родичів Героїв Небесної Сотні.
Цинизм просто зашкаливает!
А че петюнчики так любят енто фекальное словосочетанийо?
Методуха?
😁
- Итак, на фоне социального коллапса, обнажающего идиотизм зелёной власти и изувеченость широких народных масс до состояния потери гражданского облика, ТВО главы ДБР, Ирина Венедиктова, требует отмены закона об амнистии участникам Майдана.
Органическая ненависть ментовской корпорации к майдановцам с приходом Зеленского к власти, приобретает институциональные формы.
Госпожа Венедиктова, как это видно из ее биографии - глубоко укоренена в милицейскую среду, плоть от плоти.
Напоминаю, что полицейские во время Майдана НЕ выполняли функцию правоохранителей, они выполняли функцию карателей, которые по приказу преступной власти, объединившись с организованной преступностью (!), занимались физическим уничтожением граждан, которые вышли защитить Независимость и конституционный строй Украины.
Зеленский, большого ума мужчина, попавший под влияние ментовской мафии, плотно объединившийся с функционерами режима Януковича, выпустил джина Анти-Майдана из бутылки.
Месть - вот, что интересует ментов и запоребриков, власть - то, что интересует Авакова, разгром активного патриотического сообщества - вот, что интересует Зеленского.По сути, сегодня имеем полный повтор ситуации шестилетнее давности:
- объединение организованной преступности, коллаборантов и высшей государственной власти, против гражданского общества - только теперь ещё с привкусом сакральной ненависти и жажды мести.
Это - критическая ситуация, и кризис выражается в том, что они от слов перешли в наступление уже не на одиночек (дело Маруси и Софии Фединой/дело Шеремета), а на общественную группу майдановцев, как таковую.
Следующий этап - квалификация Майдана, как государственного переворота и триумф Анти-Майдана в масштабах государства, новый 2013-й, только сложнее и безнадёжнее.
Во что превратят страну подонки и кретины, заставляющие обезумевших крестьян метаться с шинами от аэродрома к аэродрому, только для того, чтобы отвлечь общество от неприятных вопросов на годовщину Майдана, от необходимости проводить церемонию памяти, когда они получат полную власть - можно себе только представить.
А учитывая их удивительно синхронизированные с Кремлем действия и нарративы, я квалифицирую:
- ситуация для Национальной безопасности и независимости Украины, сегодня, 20 февраля 2020 года, опаснее, чем 20 февраля 2014-го.
Сегодня, в 19.00 на Майдане - большой сбор патриотических сил, ветеранов и активистов.И я вынужден произнести фразу:
- Все на Майдан, ибо антимайдановская сволочь понимает и боится только Майдана.Сегодня необходимо продемонстрировать потенциал протеста, а значит, на Майдане нужна как можно больше людей.
Подчеркиваю - речь (пока!) не идёт о начале бессрочного Майдана, только о демонстрации потенциала протеста.
На данном этапе стратегия протеста:
- улица + парламентская оппозиция + международные партнеры, информирование населения, давление легальными методами.
Иначе самолёты над Украиной начнут не просто кружиться в тумане.
Источник:https://censor.net.ua/p3176956"
И когда и как это стопроцентный успел сделать? Отпечатки на эбонитовых палках, что-ли, снимал?
🤔
"Об этом говорили приближенные люди к инсайдерской информации. Назначение Венедиктовой ожидаемое. Это усиление порновского фланга в рядах президентской силы. Даже после этих скандальных сливов в телеграмм-каналы, и если бы не было изменений в законодательство, Труба подпадал под определенную чистку. Его же назначали еще до новой власти, поэтому его надо было заменить", - сказал Чайковский.https://www.5.ua/ru/polytyka/eto-usylenye-portnovskoho-flanha-v-riadakh-prezydenta-zhurnalyst-o-naznachenyy-venedyktovoi-v-hbr-205492.html
...Она баллотировалась на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Украины, однако не сумела занять эту должность... (REM. Здесь мягко сказано про то, что она провалилась на первом же этапе)
По данным телеграм-канала «Шептун», Ирину Венедиктову лоббирует адвокат Андрей Портнов: «Другие эксперты считают, что корни ее влияния растут из "Квартала". Как известно, Венедиктова окончила Харьковский университет внутренних дел. Но специализируется на судебной тематике и в правоохранительных органах никогда не работала. Впрочем, это уже давно не воспринимается как недостаток в украинских карьерных лифтах».
Журналист Юрий Бутусов также подчеркнул, что Венедиктова опытный и уважаемый юрист, а отсутствие практики в органах ей поможет компенсировать ближайшее окружение
Читать далее: https://ukraina.ru/exclusive/20191225/1026172482.html
Так людоед гостей сзывал.
И так пред всеми был услужлив,
Что люд конца не ожидал...