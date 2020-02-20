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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова. ФОТОрепортаж

Міністерство внутрішніх справ і Державна прикордонна служба опублікували фотографії, зроблені в аеропорту Харкова після прильоту туди українського пасажирського спецрейсу "PQ 7302" з евакуйованими з КНР громадянами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, літак із громадянами, евакуйованими з ураженого коронавірусом Уханя, приземлився в аеропорту Харкова сьогодні об 11:49. До цього він сів в аеропорту "Бориспіль" для дозаправки.

Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова 01
Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова 02
Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди пригнічені, вони знають, як їх тут сприймають, - глава Харківської ОДА розповів про психологічний стан евакуйованих українців. ВIДЕО

Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова 04
Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова 05
Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова 06

Також читайте: Літак з евакуйованими українцями приземлився в аеропорту "Харків". ФОТО

Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова 07
Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова 08
Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова 09

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Нехай страх перед хворобою не затуманює наш розум і совість", - ПЦУ про протести у зв'язку з евакуацією з Уханя

Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова 10
Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова 11
Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова 12

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Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова 13
Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова 14

Фото: МВС/ДПСУ

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що евакуйованих з Уханя після прильоту до Харкова доставлять у медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176890
 
 
 Топ коментарі
 
Где Зеленский ?
Где камеры и софиты?
Где Тесла, в конце концов?
Такое шоу и без преЗика
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Де Бубочка Сцикун разом з усім своїм Зє-кодлом?!! Чому не зустрічають
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Теперь на лоукостере Скай Ап летать нельзя. Неизвестно какой самолет.
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Очень даже известно. На одном из фото видно уникальный бортовой номер UR-SQD (по-моему).
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Олексій Арестович

- Итак, на фоне социального коллапса, обнажающего идиотизм зелёной власти и изувеченость широких народных масс до состояния потери гражданского облика, ТВО главы ДБР, Ирина Венедиктова, требует отмены закона об амнистии участникам Майдана.
Органическая ненависть ментовской корпорации к майдановцам с приходом Зеленского к власти, приобретает институциональные формы.
Госпожа Венедиктова, как это видно из ее биографии - глубоко укоренена в милицейскую среду, плоть от плоти.
Напоминаю, что полицейские во время Майдана НЕ выполняли функцию правоохранителей, они выполняли функцию карателей, которые по приказу преступной власти, объединившись с организованной преступностью (!), занимались физическим уничтожением граждан, которые вышли защитить Независимость и конституционный строй Украины.
Зеленский, большого ума мужчина, попавший под влияние ментовской мафии, плотно объединившийся с функционерами режима Януковича, выпустил джина Анти-Майдана из бутылки.
Месть - вот, что интересует ментов и запоребриков, власть - то, что интересует Авакова, разгром активного патриотического сообщества - вот, что интересует Зеленского.
По сути, сегодня имеем полный повтор ситуации шестилетнее давности:
- объединение организованной преступности, коллаборантов и высшей государственной власти, против гражданского общества - только теперь ещё с привкусом сакральной ненависти и жажды мести.
Это - критическая ситуация, и кризис выражается в том, что они от слов перешли в наступление уже не на одиночек (дело Маруси и Софии/дело Шеремета), а на общественную группу майдановцев, как таковую.
Следующий этап - квалификация Майдана, как государственного переворота и триумф Анти-Майдана в масштабах государства, новый 2013-й, только сложнее и безнадёжнее.
Во что превратят страну подонки и кретины, заставляющие обезумевших крестьян метаться с шинами от аэродрома к аэродрому, только для того, чтобы отвлечь общество от неприятных вопросов на годовщину Майдана, от необходимости проводить церемонию памяти, когда они получат полную власть - можно себе только представить.
А учитывая их удивительно синхронизированные с Кремлем действия и нарративы, я квалифицирую:
- ситуация для Национальной безопасности и независимости Украины, сегодня, 20 февраля 2020 года, опаснее, чем 20 февраля 2014-го.
Сегодня, в 19.00 на Майдане - большой сбор патриотических сил, ветеранов и активистов.
И я вынужден произнести фразу:
- Все на Майдан, ибо антимайдановская сволочь понимает и боится только Майдана.
Сегодня необходимо продемонстрировать потенциал протеста, а значит, на Майдане нужна как можно больше людей.
Подчеркиваю - речь (пока!) не идёт о начале бессрочного Майдана, только о демонстрации потенциала протеста.
На данном этапе стратегия протеста:
- улица + парламентская оппозиция + международные партнеры, информирование населения, давление легальными методами.
Иначе самолёты над Украиной начнут не просто кружиться в тумане.
Они перейдут в пике.
З.Ы. Цитаты Венедиктовой: https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/20/7241118/

Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова - Цензор.НЕТ 615
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При чем здесь президент, причем цветы, праздник пля нашел. И где твои мозги?
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К нам приехал, к намприехал уважаемый киздец, пе до дна, пей до дна.
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от главного сегодняшнего события,даты,внимание удалось отвлечь
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Так специально было задумано. Чтобы народ начал сомневаться в патриотах. Спецоперация.
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Так зебілами було і задумано . Але вийшло це в них як завжди по зебільному тупо
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На то они и зебилы. Во Львове и Тернополе зебилов сразу раскусили.
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Желтые перчатки явно за углом в магазе хоз товаров покупали))))
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обычные защитные перчатки. главное, чтобы были прочные, не рвались.
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это не цирк, а необходимые меры предосторожности
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И всех прибывших взасос !
Может Бог даст.....
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Это катастрофа Украины, как Чернобыль, на много лет.
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Да, ЗЕльоная плесень это вам не какой-нибудь короновирус.
Здесь без полоскания мозгов зебилов в хлорке не обойдешься
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Де Бубочка Сцикун разом з усім своїм Зє-кодлом?!! Чому не зустрічають
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А хто з них Пєтюнчик?!
Покажи рильце!
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с Супрун вещи пакуют
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Красивую картинку маскарада портит чувак в зеленом. Ему костюмчика не хватило или это уже переболевший?
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Где Зеленский ?
Где камеры и софиты?
Где Тесла, в конце концов?
Такое шоу и без преЗика
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Зеленский лично встретил украинцев из Китая. Всех обнял и разместил у себя дома. Ленка накормила борщом. Шах и мат, истерички
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И всех прибывших взасос !
Может Бог даст.....
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И на ......... вам земля. Жаль Пэтруху с цветами не пустили, а наш не соизволил. Вот это взбудоражил наш Вовочка суспильство, дрожжите паны, во власти слуги.
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Где решение местных на добро или местные люди - это рабы
Встреча эвакуированных из Ухани в аэропорту Харькова - Цензор.НЕТ 1915
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Где мероприятия гарантий безопасности и их выполнение доведены до людей этого района или местные быдло для них, кто отвечает - собака Аваков
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с местным менталитетом (я про страну) их врядли бы захотел кто либо, вместе с тем забрать то их надо. Этих эвакуированных будут мониторить круглые сутки, вместе с тем вирус может уже быть давным давно в Украине, просто не выявлен. Единственное что можно было сделать лучше это поселить их в каком то загородном госпитале или даже временном жилье на автономном всем, чтобы не беспокоить народ. Они ведь не больны, а только на карантине.
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у тетки с красной папкой маска беспрецедентно висит, другие вообще без масок, хотя маски тоже не спасают...
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Подготовка хуже не может быть
народ быдло для Вислюка зе.
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Это такое же тамефлю как при юльке дурилке
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Хочеться відмітити режесерів-постановників та акторів квартал 95 у ролях лікарів-епідеміологів.
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Громадянин України,якому не байдужа доля країни. Намагаюся бути об'єктивним.Пишу те що думаю, інколи емоційно. Вірю в нашу перемогу і краще майбутнє наших дітей
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Як Ви можете пояснити такий феномен - хтось робить якусь муйню, а соромно іншим?
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А почему их клоун торжественно не встречал? Это-же наши люди.... Встретил, обнял, поцеловал и повел к себе домой...
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По тій же причині, що не їздить на веліку.
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По ходу они скупились в ближайшем эпицентре. )
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Зачётно.Пережили Чернобыль,переживём и Коронавирус Зустріч евакуйованих із Уханя в аеропорту Харкова - Цензор.НЕТ 4371
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