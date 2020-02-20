 Проєкт "Велике будівництво" у Вінницькій області буде виконано на 100%, - радник прем'єра Голик. ФОТО

Радник прем'єр-міністра України Юрій Голик опублікував в Facebook презентацію "Великого будівництва" у Вінницькій області і заявив, що план цієї області буде виконано на 100%, передає Цензор.НЕТ.

"Ми показуємо дуже грамотну і круту презентацію Вінницької ОДА про те, що будуватиметься в цій області в рамках програми "Велике Будівництво". Нагадаю, що минулого тижня всі ОДА презентували такі плани прем'єр-міністру України Олексію Гончаруку. На мій суб'єктивний погляд, підтриманий більшістю колег, які бачили цю презентацію наживо, план Вінницької ОДА, який, ми всі впевнені, буде втілений на 100%, один з найбільш адекватних і грамотних", - підкреслив Голик.

Як випливає з презентації, в цьому році у Вінницькій області будуть реконструйовані 4 школи і почнеться будівництво нової. Два дитячі садки будуть добудовані і ще три будуть зведені з нуля. Також буде реконструйовано стадіон і почнеться будівництва чотирьох нових.

Крім того, будуть відремонтовані 133 км доріг регіону, зокрема, йдеться про такі дороги: 1,6 км між Гайсином і Тепликом, 5 км між Гайсином і с.Кущінци, 5,5 км між с.Кущінци і с.Кібліч, 4,6 км між Чечельником і Білим Каменем.







Крім того, планується ремонт на дорогах державного значення Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка (25,6 км), Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський (10,3 км).

І ще в цьому році розпочнеться реконструкція міжнародного аеропорту "Вінниця".

Нагадаємо, що навесні по всій країні розпочнеться реалізація проєкту "Велике Будівництво". В рамках цього проєкту в Кабінеті міністрів відбулася презентація планів обласних державних адміністрацій на поточний рік.