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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Полтавщина (319) затори (59) евакуація (209) COVID-19 (131)

 Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар. ФОТОрепортаж

Велика кількість автомобілів за 10 кілометрів від Нових Санжар стоять у заторі.

Про це повідомляє місцеве видання kolo.news, інформує Цензор.НЕТ.

Людей не пропускають у напрямку Нових Санжар, крім швидких, поліції, автомобілів та автобусів Національної гвардії.

Водії розповідають, що вже годину стоять у заторі.

"Їдемо з Полтави в Нові Санжари на роботу. Але, мабуть, сьогодні працювати не будемо", - прокоментував один із чоловіків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будемо спалювати продукти життєдіяльності та дезінфікувати речі, - "слуга народу" Радуцький про перебування евакуйованих із Китаю на обсервації

Величезний затор утворився на дорозі Полтава - Кременчук у районі Нових Санжар 01
Величезний затор утворився на дорозі Полтава - Кременчук у районі Нових Санжар 02
Величезний затор утворився на дорозі Полтава - Кременчук у районі Нових Санжар 03
Величезний затор утворився на дорозі Полтава - Кременчук у районі Нових Санжар 04
Величезний затор утворився на дорозі Полтава - Кременчук у районі Нових Санжар 05
Величезний затор утворився на дорозі Полтава - Кременчук у районі Нових Санжар 06

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що евакуйованих з Уханя після прильоту до Харкова доставлять у медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176871
 
 
 Топ коментарі
 
Власть с лёгкостью могла избежать всего этого цирка, если бы у неё было желание. Отправить военный самолёт, не раздувать историю в СМИ, не пиариться на этой теме. Сухие факты, четкие действия, минимум истерики. Но слуги, такие слуги .....
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даааа, все-таки власть наша йоб..я на всю голову
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Ихтамнет. Тольно наивные поверили, что эвакуированных повезут в указанном направлении.
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Через чур любопытные могут "нечаянно" получить пиз...ну и пусть тогда обижаются на свое "любопытство". А некоторых туда специально привозят "полюбопытствовать" и при случае организовать ими перекрытие дороги. У людей беда, в которой может оказаться любой человек Планеты, а некоторые политиканы пытаются использовать это для нагнетания обстановки. Поэтому в Китае принято абсолютно обоснованное решение - всем, кто пытается как-то препятствовать работе по предотвращению этого лиха, грозит расстрел!!! В нашей стране под такую ответственность по разным обстоятельствам и действиям уже скопилось достаточно кандидатур.
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Власть с лёгкостью могла избежать всего этого цирка, если бы у неё было желание. Отправить военный самолёт, не раздувать историю в СМИ, не пиариться на этой теме. Сухие факты, четкие действия, минимум истерики. Но слуги, такие слуги .....
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Тоесть, и в этом ****.ть народ... втихаря привезти к тебе по-соседству.Вы зебилы неизлечимы...
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Если каждый раз спрашивать у народа, то выяснится, что:
- мусоросжигательные заводы строить нельзя бо воняют
- инфекционные больницы строить нельзя бо можно заразится
- сланцевый газ добывать нельзя бо катастрофа

- воевать нельзя, бо убьют
и т.д.
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Напиши,конкретно,какой из тобой перечисленных обьектов ты готов принять по-соседству?
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Не хочу жить рядом ни с одним из них, и это понятно. Что будем делать? Не будем строить больницы?
Есть вещи, которые надо принимать волевым решением.
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Любые вещи надо делать ,подумав или посоветовавшись. Завозить евакуированных в центр населенного пункта в центре страны - глупо. Есть куча санаториев в отдаленных ,малолюдных местах...
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Согласен, а в малолюдных местах будем с людьми советоваться, или на их мнение можно положить?
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Я понял,ты один из 73% и все разжеванным привык потреблять.Попробуй,хотя бы с Трускавца начать.
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Ну, начнем с того, что я из 25%, и съзжать не надо. И так продолжим - если нам важно мнение народа (к стати, 73% сюда же), то ответь, почему в одном месте надо спрашивать согласие на мусоросжигательный/инфекционку, а в другом, "малолюдном" - не надо. Раз ввязался, так будь добр отвечай.
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Расстрел, в первую очередь, должен грозить нашим власть имущим, которые ничего не
сделали для "предотвращения этого лиха". Украина совершенно не готова противостоять
угрозе короно-вируса, несмотря на то, что было два месяца и за это время наши власти
могли подготовить и медучреждения и базу для приема граждан из Уханя. Ничего не сделали.
Люди это прекрасно понимают, боятся этой заразы и поэтому бунтуют.
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Так вот нахрена столько нацгадов было нужно!
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це біомаса 73% *******, не устраювали б бунти і не було б блокування автошляху.
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И это еще коронавирус не подтвердился ни укого. Будет прикольно посмотреть что будет когда подтвердится Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар - Цензор.НЕТ 1505
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Нічого не буде, всі обсеруться і сидітимуть по норах.
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"...Ранее сообщалось, что двумя самолетами военно-транспортной авиации из Йокогамы на родину были доставлены 328 граждан США. Несмотря на то, что все они перед тем, как покинуть судно, были проверены японскими медиками, в полете американскими медработниками было выявлено 14 заболевших."

https://interfax.com.ua/news/general/641887.html
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Эти с блокировщики, а так же иные с "разумом возмущенным" - накинут на себя простыню и поползут на кладбище .
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Торік був на полтавському МЕЗі Кернел-груп, серед робітників з якими розмовляв був лише один адекватний, інші зелені приколісти.
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З Полтавщини знаю багато вправних вояків по АТО.
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А вся решта каже, що вони там за грубі гроші людей вбивають?
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Такої сволоти усюди вистачає - з усіх областей, з усіх соціальних верств.
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ну раз біомаса почала бунт, то вам біль нічого не залишається, як не попасти на роботу.
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Логотип на фотках. Это фотографировали по его приказу? Или есть ещё какой-то Коло.???
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Ой, свєт в окнє, Питро ж ти наш Алєксєїч, шо ж тєбє, батюшкі, обідєлі то как, котловодєц ти наш нєнаглядний, слєпотрастно-офшорний.
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Аби осягнути глибину «професіоналізму» влади Зеленського варто нагадати, що на брифінгу прем'єр Гончарук заявив, що з Китаю до України летять «здорові люди», а подвійне кільце охорони потрібне, аби «не поширилася інфекція». Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар - Цензор.НЕТ 6718 І до чого твое стеннаня як твое предко з дяр'вни педиково к барину задославу
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Не. Воно то зрозуміло що Петро знов тобі в штані підкинув неждана. Але нащо це тут всім розповідати?
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Наркоша отблагодарил санжарцев сполна! Бгггг.... Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар - Цензор.НЕТ 6854 Жри.ТЕ!
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За що б щоб не взялись - руки з жопи,голова без мізків , з якої й гниє влада...
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Полтавская область проголосовала за Осла Оманского! От теперь и кушайТЕ!
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ага, в 1 час дня оно едет "на работу". Или дорогу украинской технике перекрывать это и есть их работа?
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Прилет одного самолета и страна погрузилась в армагеддон. ( партия ястребов в Кремле, начнут нашоптывать патрону на ухо, смотри мол, как там все зыбко)
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ню ню
не будь беркутов в санжарах, всё было бы спокойно
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Вже мабуть, готовят агентов для распространения вируса, через допустим коммуникационную систему хостелов для бездомных и филиалов РПЦ.Забросить чумную корову в осаждённую крепость и ждать...
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в Одессе заявили о готовности принять украинцев из Уханя.

По данным пресс-службы Одесской ОГА, главной базой лечения на зараженных вирусом covid-2019 станет Одесская городская инфекционная клиническая больница, где уже подготовили 20 боксов на 65 мест.
Кроме того, медики Измаила готовы развертыванию дополнительной госпитальной базы. Подчеркивается, что все реанимационные отделения Одесской области приведены в полную готовность.
Также созданы бригады быстрого реагирования, а резервные группы врачей прошли дополнительную подготовку.
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надо строить забор отзомбаков с полтавы и рельсы разобрать..усе хана
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Де поліція? Де Нацгвадія? Чому і досі ці олені не наведуть лад? Чому бидло і досі не сцить кров'ю, а перекриває шлях? В цій сраній державі влада є???
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Нові Санжари це відволікання від основного маршруту, тому не факт що привезуть до вас
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Чогось позавчора тебе так не розривало, коли кацапи несамовито гатили по наших захисниках! А тут дивись як розійшовся!
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кацмонавты наводят порядок ?
везите их в Кременчуг
у нас есть много места и канализация
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.....а мне поразительно от поведения ЛЮДЕЙ , а если бы вас ЗАРАЗИЛИ этой халерой и вам не разрешили приехать к себе домой чтоб умереть ???!!! пускай едут к себе домой , что за ЖЕСТОКОСТЬ такая ???? чего боимся , уже ВСЁ ЗАСРАННО и ПРОСРАННО !!!
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.....сами СДЕЛАЛИ из СТРАНЫ , бешенную территорию во главе с АааааРЛЕееееКИНО АааааРЛЕееееКИНО ха ха ха ха !!!!
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это уже было и прошло - во главе с аАААААлИИИИИксеЕЕвичем. хи-хи!
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вопрос в том, что никто не готовил этот санаторий
там грязь, какой карантин ?
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Маладець,тебя заразить этой холерой и отпустить тебя домой умирать,и ты бы поехал? Зная что за собой ты утащиш всю свою родню и близких?Тогда ты настоящий поц.
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*****,я примерно за месяц до этой вспышки эпидемии был в Китае и вот так чисто гипотетически мог бы тоже быть в этом самолете.........это просто какой то пиз@ец!!!
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Всё Кузьма, Вам жопа... Протестанты едут к Вам.
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Милости прошу,у меня как раз собака голодная ещё не кормил,жду!)))
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Как ни печально,но только сегодня я понял,что живу в стране заселенной быдлом, и никаких перспектив у нее нет.
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ну да бидла оказалось много -аж до 40 про, но есть и нормальные, и их будет проявляться больше - поводов у власти не занимать...
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Это стало ясно после подсчета 73% в прошлом году
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Лайнер під назвою ЗЕВЛАДА наштовхувся на айсберг своєї тупості - він не був невидими , просто штурманів немає ...
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Правильно делают.

Не пропустят лишнюю сотню блокираторов дороги - меньше паковать придется.
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.....я поражен от ТУРИСТОВ которые едут в КИТАЙ , ну .....ть на что там СМОТРЕТЬ ???? я раз был в Турции и больше ЗАРЕКСЯ ехать в АГРЕСИВНЫЕ среды !!! Лучше ОДЕСЫ нет ничего в мире !!!!
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Вася, в китае работают 1 миллион немцев! В Китае не особо много туристов (сейчас их 0), но там работает весь мир!
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Блин, ну что за комменты. Увидел Турцию - значит нечего смотреть в Китае.
Это все равно как собаку е.ал, потому жениться не хочу.
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в какой же дыре вы были в Турции, что вам она показалась намного хуже Одессы?
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нет я не говорю про ДЫРУ (я был в Стамбуле ) мне понравились их дороги это было еще в 97году , как они РАБОТАЮТ !!! просто СРЕДА для меня была ТОКСИЧНАЯ язык не знаю , рожи напоминают МАДЖАХЕДОВ , бабы в платках , ни хрена не ВИДНО !!! короче Одесса ФОРЕВЕ !!!
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Ні хрєна ти нє понял. Панімать треба було 1991 року, А зараз вже нема чого панімать - усьо спіжжєно. Саатєчєствєннікав нема ні де розмістити, ні чим лікувати.
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Лечение короновируса - симтоматическое. Т.е. при температуре - аниптретики, при кашле - успокаивающие кашель, при диаррее - антидиаррейные, при респираторной недостаточности - кислород и в крайних случаях - АИД. Не так уж и сложно!
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Мені шкода і тих, що привезли з Китаю, бо вини на них немає, і тих, до кого привезли, бо і в тих вини немає, а старх є. Мабуть потрібно було везти в спеціально підготовлене, безлюдне місце. Але це потрібно було підготувати, а не ля-ля.
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Літак з Китаю так довго летів,що заправлявся в Алма Ати,потім довго літав над Львовом,Харковим потім в Києві дозаправився і полетів кудись,аж потім таки сів в Харкові.Це безперечно говорить про те що МОЗ,МВД і Остальні "слуги народу" настільки підготувались,що і самі не знали де той літак посадити. А Аваков заявляє,що в нас все на мазі.
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А какая тебе разница, куда именно посадят литак - всё равно на территории Украины.
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В Одессе есть место куда можно доставить больных...заразный блок протвочумной станции ))) Правда там живые крыски и морские свинки с чумой, но это мелочи )))
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МЫ хуже этого ВИРУСА , мы РАЗЪЕЛИ СВОЮ страну , свой ДОМ , свою ПРИРОДУ !!! ВИРУС сам сдохнет когда узнает что его привезли в Украину ((((
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Ой нет)) вирус как увидит нашу медицину, этот край не стреляных гусей, вирус поймёт, Украина это то место на земле ради чего он мутировал...
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Нет,Нет и еще раз Нет.Так как то что мы избрали именно оно сеет целенаправленно раздор в стране.Такой ценизм в изречениях не могли себе позволить все предыдущие власти вместе взятые.А мы тупо все это это проглатываем хотя иормальная страна таких уродов уже давно бы сожгла в крематориях.
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Ну да,мы все уроды и засранцы.А как на счет тех стран которые насрали на своих согражданн и спихнули их в Украину-терпиле?Они ведь очень хорошие а Украина все уроды.
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Харьківчани та тернополяни разом утверджують унітарність України- Схід і Захід разом! Це, чудова демонстрація єдиного менталітету та однакових етичних цінностей, єдиного світогляду українців. Яка різниця де ти живеш, якщо реагуєш однаково? Яка різниця може бути між українцями?
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у даному випадку я владу підтримую . Треба діяти швидко та жорстко. Бо це наші громадяни, яких треба рятувати. Протестуючи ми проявляємно не найкращі риси нашої ментальності))
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оказывается последний шанс хйла, Моника-разведёнка и её зекомАнда, способны не только насмешить, но организовать хаос и панику на ровном месте.. у хйла большие надежды на зелёных
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Как это зебилы до сих пор Порошенко не обвинили в коронавирусе?
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