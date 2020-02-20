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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:санаторій (25) евакуація (209) Геращенко Антон (478) Ухань (7) COVID-19 (80)

 Санаторій МВС у Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців, - Геращенко. ФОТОрепортаж

Під час карантину за ними спостерігатимуть кваліфіковані лікарі та медсестри.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Санаторій МВС у Нових Санжарах готовий прийняти на 14 денний карантин українців евакуйованих із КНР. Під час карантину за ними будуть доглядати кваліфіковані лікарі та медсестри… Поліція, рятувальники та інші структури МВС гарантуватимуть безпеку і спокій під час карантину", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що евакуйованих з Уханя після прильоту до Харкова доставлять у медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Літак з евакуйованими українцями прямує в аеропорт "Харків". ФОТО

Санаторій МВС у Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців, - Геращенко 01
Санаторій МВС у Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців, - Геращенко 02
Санаторій МВС у Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців, - Геращенко 03
Санаторій МВС у Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців, - Геращенко 04
Санаторій МВС у Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців, - Геращенко 05
Санаторій МВС у Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців, - Геращенко 06
Санаторій МВС у Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців, - Геращенко 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176852
 
   
 Топ коментарі
 
Это очередной зашквар ЗЕ-команды. Самолет с потенциальными носителями смертельного вируса сделал посадку в Киеве, Харькове, а потом их чуть-ли не на трамвае повезут в Полтаву.
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Эвакуированных из Ухани граждан проверяли несколько раз, симптомов болезни нет, - МВД

https://censor.net.ua/news/3176827/evakuirovannyh_iz_uhani_grajdan_proveryali_neskolko_raz_simptomov_bolezni_net_mvd

... их на вирусы проверили в МВД ?
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Надо чтоб тебе клизму в мвд сделали, мвд это полиция, а проверять на вирусы должны врачи министерство здравоохранения, инфекционные больницы, а не санаторий мвд. А пожары будут тушить учителя?
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Соглы можно еще и стриптиз станцевать.)))))
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Это очередной зашквар ЗЕ-команды. Самолет с потенциальными носителями смертельного вируса сделал посадку в Киеве, Харькове, а потом их чуть-ли не на трамвае повезут в Полтаву.
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Все вирусы гриппа смертельные, когда вызывают осложнения со смертельным исходом. и таких в Украине очень много. Сколько умерло от осложнений гриппа в этом году в Украине? И не на трамвае их везут и Вы все это прекрасно знаете. Но, наверное, задание у Вас такое - разжигать истерику и отвлекать от реальности.
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Надо смотреть на статистику соотношения заболевших/умерших. Данные по обычному гриппу (февраль 2018 года): за неделю заболело 200 тыс. умерло 33 человека. Данные о смертности от коронавируса: заболело 75 тыс. умерло 2000 человек.
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Никто не говорит, что вирусы гриппа абсолютно идентичные по смертности от заболевания.
И, кстати, Вы сравниваете неделю февраля заболеваемости "обычным" гриппом и всю историю - коронавирусом. Не совсем корректно. Вам нравится раздувать истерию?
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Если бы хотел раздувать истерию, то поинтересовался бы о дальнейшей судьбе водителей автобусов, на которых перевозили потенциальных носителей коронавируса. Будут-ли их изолировать ? Какая была санобработка автобусов и самолета ?... и там еще сотня вопросов такого же толка.
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Это уже озвучивалось. Есть вопросы - задавайте Скалицкой.
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"массовая вспышка любого заболевания поначалу почти всегда кажется более серьезной, чем по ее итогам - по той простой причине, что тяжелые случаи болезни привлекают к себе больше внимания.
Эпидемиолог из Гарварда Марк Липсич напоминает, что в первые месяцы эпидемии свиного гриппа H1N1 казалось, что от вируса умирает каждый десятый пациент. Пока не выяснилось, что подавляющее большинство зараженных переносили заболевание на ногах и даже не обращались к врачу. Когда эти случаи добавили в общую статистику, уровень смертности мгновенно упал до 0,1%.
Для сравнения, во время эпидемии SARS (атипичной пневмонии) в 2003 году уровень смертности составлял почти 10%; от вируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS) умирает в среднем каждый третий. Так что по этому показателю Covid-19 сильно уступает своим предшественникам."
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Это ты опасный вирус для Украины!!!!
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Зашквар!? Что ты пишеш недоумок? Ты этим всю свою гнилую суть показал. Кто ты или Что ты? Неужели Петя одних отбросов приласкал?
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зебилы выпустили на сайт целую бригаду "спасателей рейтинга ЗЕ" serafim1, serafim2,.. serafim18, serafim19, serafim20
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Там уже ждут Геращенко на торжественную встречу! С рюкзАковым и ваЗелиновым.
Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7872
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А ковбойскі шляпи це в них національний прикид ?
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то тебе класичні совкові покривала збивають. ))))
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тиливизоры с CRT мониторами тоже зачотные.
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ВОЗ: инкубационный период коронавируса, возможно, составляет не 14, а 24 дня

Пусть лишние 10 дней отдохнут
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о б*же, так надо дополнительные молитвы заказывать?
- Алло, это минфин?, это поп Афанасенгаил звонит, маловато будет, дэнги давай.
- ************
- Боб с вами, не "пошел в жопу", а "денег нет но мы дадим, держитесь".
- *********
- Щас приеду и как перее** кадилом - воскреснешь!11
- (короткие гудки)
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Самое главное - ковер на полу(потом продать можно будет).
Паращенко не хочет сам прийти и помочь? Ну, тарелки там отлизать после ужина.... Санаторій МВС у Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5585
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Теперь вся страна будет бороться против "большой стройки". Мало ли где планируют строить аэропорты и санатории.
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ахренеть...
так и будут маяться между Харьковом и Полтавой...
как тут не заболеть? они устали и хотят есть-пить-спать-в туалет...это простые потребности...
перепугали простых людей...задолбали других...и это уже страшно!!!
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"приключения уханьцев в Украине" - ".....но я украинец, я живу здесь в Украине, у меня здесь клиника, кафедра и наконец семья, любовница......"
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**** дауны . уже ведь всем разослали официальное продление МОЗом карантина до 24 дней минимум . и амеры высылали транспортник за эвакуируемыми не просто от нехер делать . а потому . что именно транспортный самолёт можно продезинфицировать 100 %
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Санаторий сойдет. В Европе в 50-х тоже такие были. Необязательно было выставлять фотки такого. Или объяснение внизу - санаторий не ремонтировался 60 лет, потому что все деньги ушли на строительство дач сотрудникам МВД Украины.
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Та нормальный тo санаторий , я был там трижды ,, не люкс конечно , но ,, бывал и в худших . Санаторій МВС у Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8011 . Сносно .. Зато природа отличная , вокруг лес сосновый , на берегу Ворсклы . Есть источник с целебной водой , для тех у кого проблемы с желудком .
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А что инфекционных больниц у нас уже нет? Это млять цирк какой-то.
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наверное они в плохом состоянии, похуже, чем этот санаторий.
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А что - в инфекционные больницы здоровых помещают?
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то їх тра в інфекційні бокси, а не в санаторій
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Антошка, антошка, виходь - зустрічати українців з Китаю, а то чогось бздиш вийти і зустріти і заспокоїти народ Санаторій МВС у Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1549
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Тепер Аваков Головний Санітарний Лікар України. Во клоуни дають!
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когда ребенок плачет, то его стараются отвлечь чем то...
Наступление под Золотым, расстрел небесной Сотни, Оман? - не помним с этим короновирусом уже ничего...

Санаторій МВС у Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців, - Геращенко - Цензор.НЕТ 645 Inna Turenko

@i_turenko

·38 мин

Гарно вони з цим літаком засрали інфопростір.
Накручували довго і саме сьогодні евакуація.
Черговий раз вони "зробили" всіх.
Чи боявся Зе цієї дати?
Так, аж всцикався, але все вирішено, кого сьогодні цікавить Небесна Сотня, розстріли?
Всі "хавають" літак.
В ОП гомеричний регіт.


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Конченая власть обманула весь народ.
Жаль жителей Новых Санжар.
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а что случилось с жителями Новых Санжар?
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Их бросил порох на барикады, а денег не заплатил.
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ну так пусть ходят на баррикады по велению сердца, а не за деньги
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а иностранцев куда девать будут ( если разговор только об украинцах)
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коври, штори, хвіраночки - всьо шоп вірусу було уютно
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Какому? Ну и злые же вы, люди. А еще говорят, что украинцы - это не россияне.
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Українці! Будьте мудріші та толерантніші. Не робіть з тих людей якихось прокажених. Ніхто не знає в якій ситуації опиниться взавтра. А з іншого боку ви ж навіть не знаєте скільки поруч з вами вілінфікованих і тим не менше барикади проти них не влаштовуєте.
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Протестуйте, санжарцы, боритесь за себя и своих детей и за нас, украинцев! ******* и его конченные власти не нашли ничего лучшего, чем запихнуть десятки потенциально небезопасных людей в СРАНОЕ СЕЛО, в КОЛХОЗНЫЙ СОВДЕПОВСКИЙ санаторий, с одной зачуханной ЦРБ и парой инфекционистов! Засрал разместить в столице ( как чехи - в Праге!!!) в инф. больнице (как ЧЕХИ!), где киевские светила, академики, до хера ЛАБОРАТОРИЙ, рядом МОЗ, морги, реанимации, скорые!! Правильно, пусть, если что, холопы санжарские дохнут, и тратиться не будут- прикопают в навозе! ******* нагнала в санжарах войск и автозаков! На насилие он получит бумеранг! Не хочет, чтоб в неприспособленном санатории проводка сгорела? ***** дебильная!
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Напиши откуда строчишь, привезем к тебе.
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не то что в паРаше Санаторій МВС у Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7483
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Российских туристов из Китая вывозили военными самолетами. В салоне было холодно, одеяла не дали, а вместо туалета поставили ведро, рассказала одна из эвакуированных туристок в социальных сетях, пишет Znak.com.
По словам девушки, людям в течение 13 часов пришлось пребывать в ужасных условиях: на борту был мороз, но одеяла никто не выдавал. «В самолете четыре ряда, и вдоль рядов размещаются люди. И в таком положении мы летели на протяжении 13 часов», - рассказала девушка. «Вместо туалета было ведро обычное, без смыва, и сверху палатка», - уточнила она же. По ее словам, в полете постоянно мерили температуру и меняли маски. Более того, всех предупредили, что если кто-то простынет, то попадет в инфекционное отделение.
Только во время двухчасовой дозаправки в Улан-Удэ, когда СМИ взяли у прилетевших интервью, стало известно, что одеяла в самолете есть. После этого их раздали пассажирам, добавила туристка.
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Да успокойтесь Вы патриоты !! Никто в ваши санжары не будет размещать!! Все люди размещают В Харк обл в Волчанском р-н в пансинате им С оича
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Условия хорошие. Но это не инфекционный карантин. Как и предполагалось, мы к такому не готовы. У ас нет ни боксов ни врачей. Увы. Если даже некуда пол сотни человек разместить, то.... что мнда... Теперь понятно почему так долго тянули с эвакуацией, да и протесты людей понять можно. Они тоже не дураки и все понимают, как у нас дела с медициной обстоят. Печально все будет когда у нас полыхнет. А оно полыхнет. если не с этими бедными лишенцами, то с другими. Приедет какой-то китаец непрямым рейсом из Германии скажем и с приветом. Эта зараза распространяется просто ужасно быстро. Она уже зашла в мир, скорее всего уже пару раз даже мутировала. Так что не стоит особо паниковать... т.е. паниковать стоит, но точно не из-за данного рейса, а из-за состояния нашей медицины.
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вирус мутирует в каждом цикле , каждый носитель оставляет маркеры
при производстве новых копий
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когда последний раз там был ремонт ?
что за грязь вспучила линолеум ? под ним грибы выросли и подняли его ?
это мраки, геращенко, зеленский .....
что эти недоумки месяц делали ?
это конюшня хмурая, не позорились бы
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Таку інформаціж повинен давати гол лікар санаторію і потім за цю інформацію відповідати.
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да, мало кто знал, что есть такой пгт Санжары ...
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Ну дык , обычный пгт , которых сотни в стране ,, разве все возможно знать . !? Хотя , не знаю как сейчас но , около 10 лет назад , пгт Н. Санжары считался лучшим пгт Украины . .
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Губернатор Харькова сказал, что на борту было 73 человека, один сошёл. Кто сошедший, куда пошёл, не сказал.
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бєспрєцєдєнтнийє мєри бісапаснасті
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Куди спускають каналізацію даного санаторію?
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Іноземці мабуть подумали що стали попаданцями - в 60-70 роки попали ( судячи по мебляхта інтерьеру)
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Шановеі керівники держави. Підозрювані, чи особи, які прибувають із злни росповсюдження віруса мають бути поміщені в "ізолятори", спеціальні медичні закліди і пройти каратнин, а не в санаторії. Люди, які працюють в санаторіях не наймалися на роботу в "ізолятори".
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