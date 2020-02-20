 Санаторій МВС у Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців, - Геращенко. ФОТОрепортаж

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Санаторій МВС у Нових Санжарах готовий прийняти на 14 денний карантин українців евакуйованих із КНР. Під час карантину за ними будуть доглядати кваліфіковані лікарі та медсестри… Поліція, рятувальники та інші структури МВС гарантуватимуть безпеку і спокій під час карантину", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що евакуйованих з Уханя після прильоту до Харкова доставлять у медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.
https://censor.net.ua/news/3176827/evakuirovannyh_iz_uhani_grajdan_proveryali_neskolko_raz_simptomov_bolezni_net_mvd
... их на вирусы проверили в МВД ?
И, кстати, Вы сравниваете неделю февраля заболеваемости "обычным" гриппом и всю историю - коронавирусом. Не совсем корректно. Вам нравится раздувать истерию?
Эпидемиолог из Гарварда Марк Липсич напоминает, что в первые месяцы эпидемии свиного гриппа H1N1 казалось, что от вируса умирает каждый десятый пациент. Пока не выяснилось, что подавляющее большинство зараженных переносили заболевание на ногах и даже не обращались к врачу. Когда эти случаи добавили в общую статистику, уровень смертности мгновенно упал до 0,1%.
Для сравнения, во время эпидемии SARS (атипичной пневмонии) в 2003 году уровень смертности составлял почти 10%; от вируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS) умирает в среднем каждый третий. Так что по этому показателю Covid-19 сильно уступает своим предшественникам."
Пусть лишние 10 дней отдохнут
- Алло, это минфин?, это поп Афанасенгаил звонит, маловато будет, дэнги давай.
- ************
- Боб с вами, не "пошел в жопу", а "денег нет но мы дадим, держитесь".
- *********
- Щас приеду и как перее** кадилом - воскреснешь!11
- (короткие гудки)
Паращенко не хочет сам прийти и помочь? Ну, тарелки там отлизать после ужина....
так и будут маяться между Харьковом и Полтавой...
как тут не заболеть? они устали и хотят есть-пить-спать-в туалет...это простые потребности...
перепугали простых людей...задолбали других...и это уже страшно!!!
когда ребенок плачет, то его стараются отвлечь чем то...
Наступление под Золотым, расстрел небесной Сотни, Оман? - не помним с этим короновирусом уже ничего...
Inna Turenko
@i_turenko
·38 мин
Гарно вони з цим літаком засрали інфопростір.
Накручували довго і саме сьогодні евакуація.
Черговий раз вони "зробили" всіх.
Чи боявся Зе цієї дати?
Так, аж всцикався, але все вирішено, кого сьогодні цікавить Небесна Сотня, розстріли?
Всі "хавають" літак.
В ОП гомеричний регіт.
Жаль жителей Новых Санжар.
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Российских туристов из Китая вывозили военными самолетами. В салоне было холодно, одеяла не дали, а вместо туалета поставили ведро, рассказала одна из эвакуированных туристок в социальных сетях, пишет Znak.com.
По словам девушки, людям в течение 13 часов пришлось пребывать в ужасных условиях: на борту был мороз, но одеяла никто не выдавал. «В самолете четыре ряда, и вдоль рядов размещаются люди. И в таком положении мы летели на протяжении 13 часов», - рассказала девушка. «Вместо туалета было ведро обычное, без смыва, и сверху палатка», - уточнила она же. По ее словам, в полете постоянно мерили температуру и меняли маски. Более того, всех предупредили, что если кто-то простынет, то попадет в инфекционное отделение.
Только во время двухчасовой дозаправки в Улан-Удэ, когда СМИ взяли у прилетевших интервью, стало известно, что одеяла в самолете есть. После этого их раздали пассажирам, добавила туристка.
при производстве новых копий
что за грязь вспучила линолеум ? под ним грибы выросли и подняли его ?
это мраки, геращенко, зеленский .....
что эти недоумки месяц делали ?
это конюшня хмурая, не позорились бы