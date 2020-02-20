 Люди в масках і спецкостюмах: у мережі з'явилося відео із салону літака з евакуйованими з Китаю українцями. ВIДЕО+ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "НАШ", відповідні ролики з'явилися з Telegram-каналі Блог Молодого Журналіста.
На відео можна побачити, що по салону ходять люди в спеціальних костюмах і перевіряють самопочуття пасажирів.
Відомо, що літак з евакуйованими українцями та іноземцями повинен вилетіти з аеропорту "Бориспіль" до Харкова приблизно через годину.
Нагадаємо, літак з евакуйованими з Уханя українцями та іноземними громадянами сів в аеропорту "Бориспіль" для дозаправки.
Со второго видео не ржите - "безопасность" - уровень "Яхве".)
хотя, может видео обрезали как Яхве)
так всегда. Вон, даже Микрон, и тот обосрался. и это во франции то(жует круассан, заедает жабой))
кроме палицаев ничего не приготовили
І владі України нічого хвилюватися?
"Оттуда украинцев отвезут в Новые Санжары (Полтавская область), в медицинский центр Нацгвардии."
... а у нас ???????????????
Це Суми, 4 лікарня.
работяги, а мы лохи
Факти є факти, а чому, як і т.п. - це домисли та слова.
хіба само собою не ясно що має бти підготовка до будь-якеого розвитку ситуйовіни
Короче...не дай бог...но в Украине будет полный писец...
Дебилы Радецкого хотя бы догадываются, что все эпидемкостюмы должны быть разовыми!
В Новых Санжарах есть хотя бы муфельная печь для сжигания отходов жизнедеядельности - полотенец, салфеток, разовой посуды...
Бл***ь, очередной хреновый театр сатиры - можно же было в любом крыле казарм нацгвардии в Новопертивке расселить, а не бездарно имитировать дебильные потуги борьбы с эпидемией.
Вспоминаю монолог про инструктах по технике безопасности кажись от Жванецкого:
- А вот еще пример. Сторож З. на нефтехранилище ночью замерз и развел костер на бензохранилище... До сих пор не могут найти...
Харьковский цирк встречает гостей из Китая...
Всраться и не жить - 95 квартал отгрызает себе ногти от зависти...