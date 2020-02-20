 Люди в масках і спецкостюмах: у мережі з'явилося відео із салону літака з евакуйованими з Китаю українцями. ВIДЕО+ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "НАШ", відповідні ролики з'явилися з Telegram-каналі Блог Молодого Журналіста.

На відео можна побачити, що по салону ходять люди в спеціальних костюмах і перевіряють самопочуття пасажирів.

Відомо, що літак з евакуйованими українцями та іноземцями повинен вилетіти з аеропорту "Бориспіль" до Харкова приблизно через годину.

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Нагадаємо, літак з евакуйованими з Уханя українцями та іноземними громадянами сів в аеропорту "Бориспіль" для дозаправки.







Фото: соцмережі