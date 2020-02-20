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Все про:Бориспіль (316) евакуація (209) COVID-19 (80)

 Люди в масках і спецкостюмах: у мережі з'явилося відео із салону літака з евакуйованими з Китаю українцями. ВIДЕО+ФОТО

В мережі оприлюднили відео, на якому видно, що відбувається всередині літака з евакуйованими з Уханя українцями та іноземними громадянами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "НАШ", відповідні ролики з'явилися з Telegram-каналі Блог Молодого Журналіста.

На відео можна побачити, що по салону ходять люди в спеціальних костюмах і перевіряють самопочуття пасажирів.

Відомо, що літак з евакуйованими українцями та іноземцями повинен вилетіти з аеропорту "Бориспіль" до Харкова приблизно через годину.

Також читайте: Евакуйованих з Уханя везуть у медцентр "Нові Санжари", - ДСНС

Нагадаємо, літак з евакуйованими з Уханя українцями та іноземними громадянами сів в аеропорту "Бориспіль" для дозаправки.

Люди в масках і спецкостюмах: у мережі зявилося відео із салону літака з евакуйованими з Китаю українцями 01
Люди в масках і спецкостюмах: у мережі зявилося відео із салону літака з евакуйованими з Китаю українцями 02
Люди в масках і спецкостюмах: у мережі зявилося відео із салону літака з евакуйованими з Китаю українцями 03
Фото: соцмережі

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176849
 
   
 Топ коментарі
 
Хто не дай Боже заразиться-біжимо у верховну раду,там пчихаєм-кашляєм,тоді і померти не шкода
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...в китаї
Люди в масках і спецкостюмах: у мережі з'явилося відео із салону літака з евакуйованими з Китаю українцями - Цензор.НЕТ 2022
... а у нас ???????????????
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Звичайно шкода їх, але краще б вони сиділи в Китаї
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Інше питання, що вони там робили в тому Китаї? Коли Україна потребуї фахівців і спеціалістів саме зараз. Втекти з країни в тяжку хвилину, а потім нити - заберіть нас додому, ми вам вірус привеземо, виглядає якось не патріотично...
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Иди, специалиствуй за 5к. с кучей ответственности и трясись что навесят "недочет"
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А зато в тюрьме макароны(если не украдет начальник тюрьмы)
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Що ти несеш?? Дуже вірне в тебе погоняло - підлога вона і є підлога. Зараз в Україні знищується малий бізнес, зростають заборгованості по зарплаті на підприємствах люди повинні лишатись в країні та батрачити за копійки на Янелоха та Бєню??
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цікаво ще те, що час тягнули до дати рострілу майдану.
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ВСЕ ЗРОБИЛИ ПІД РІЧНИЦЮ МАЙДАНУ !!! ПЕРЕД ЦИМ, КІЛЬКА РЕЙСІВ ПРИЛІТАЛИ З КИТАЮ , ВЗАГАЛІ БЕЗ ВСЯКИХ ПЕРЕСТОРОГ !!!!! СОТНІ ЛЮДЕЙ ПРИЛЕТІЛИ З КИТАЮ (кілька тижнів тому) ЇХ ПРОСТО ВИПУСКАЛИ З ЛІТАКА, ПОМІРЯЛИ ТЕМПЕРАТУРУ І ВІДПУСТИЛИ !!! ................
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Идешь отдохнуть на зимнюю рыбалку, провалился, спасает МЧС за народные деньги. Едешь в Китай отдохнуть, вывозят за народные деньги. Может у них как то брать предоплату, на всякий случай.
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усі своїх забирають. одні русскохромосомні не хочуть у рашку з круїзного. їм на круїзному з вірусом краще, ніж без у рашці.
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ВСЕ ЗРОБИЛИ ПІД РІЧНИЦЮ МАЙДАНУ !!! ПЕРЕД ЦИМ, КІЛЬКА РЕЙСІВ ПРИЛІТАЛИ З КИТАЮ , ВЗАГАЛІ БЕЗ ВСЯКИХ ПЕРЕСТОРОГ !!!!! СОТНІ ЛЮДЕЙ ПРИЛЕТІЛИ З КИТАЮ (кілька тижнів тому) ЇХ ПРОСТО ВИПУСКАЛИ З ЛІТАКА, ПОМІРЯЛИ ТЕМПЕРАТУРУ І ВІДПУСТИЛИ !!! ................
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Первое видео не смотрите - дурак уснул с включенной камерой.
Со второго видео не ржите - "безопасность" - уровень "Яхве".)
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Идиот! Типа дурак записывал сообщение из динамика.
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вау, это ну очень информативно - камера в потолок, а по динамику - бла-бла-бла.
хотя, может видео обрезали как Яхве)
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зранку про короновірс. Про перекриття дороги в Полтавській області. Якась же х"йня організовує цей цирк
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самый больший враг - дурная голова.
так всегда. Вон, даже Микрон, и тот обосрался. и это во франции то(жует круассан, заедает жабой))
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В 2014 мы приютили 2х крымских переселенцев. Ты можешь проявить человечность, приютить у себя в хрущевке парочку этих с самолета. И обязательно похвастайся своим соседям, какой ты душевный человек.
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все было бы нормально если бы шмаркли неделями это не раздували 'а потом специально не устроили этот цирк в такой день - по мне теперь зеля должен вести парочку к маме и еще парочку к жене
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не проблема приютить, проблема в том, что
кроме палицаев ничего не приготовили
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ВСЕ ЗРОБИЛИ ПІД РІЧНИЦЮ МАЙДАНУ !!! ПЕРЕД ЦИМ, КІЛЬКА РЕЙСІВ ПРИЛІТАЛИ З КИТАЮ , ВЗАГАЛІ БЕЗ ВСЯКИХ ПЕРЕСТОРОГ !!!!! СОТНІ ЛЮДЕЙ ПРИЛЕТІЛИ З КИТАЮ (кілька тижнів тому) ЇХ ПРОСТО ВИПУСКАЛИ З ЛІТАКА, ПОМІРЯЛИ ТЕМПЕРАТУРУ І ВІДПУСТИЛИ !!! ................
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Хто буде відповідати, якщо в Україні будуть випадки зараження короновірусом?
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в нас усі президенти, тому ніхто никому нічого не винен
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Прокурор-гражданин Франции, вся семья там живет. СБУ-жена гражданка РФ, там гнездышко. МВД-Италия. Ахмеов, Пинчук, Кало,мойский-Израиль, Швейцария, Великобритания...Вся ОПа граждане Израиля.
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Тобто будуть тікати, а відповідати буде Порошенко.
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Не буде у нас офіційних випадків зараження. Ми зможемо дізнатись про такі випадки тільки у разі перетену кордонів нашими громадянами.
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А я думаю- може цей вірус справді расово націлена бомба?
І владі України нічого хвилюватися?
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Везите их к ЗЕ в особняк, пусть там карантин проходят.
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Хорош паниковать. Усе буде добре. А если нет, то вы знаете кому сказать "спасибо" Люди в масках і спецкостюмах: у мережі з'явилося відео із салону літака з евакуйованими з Китаю українцями - Цензор.НЕТ 9857
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Это так Харьков Кернеса пляшет в расчете на дурака
"Оттуда украинцев отвезут в Новые Санжары (Полтавская область), в медицинский центр Нацгвардии."
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Хто не дай Боже заразиться-біжимо у верховну раду,там пчихаєм-кашляєм,тоді і померти не шкода
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Це де??? Є у нас заклади не гірше ніж той що на фото (китайський). До того ж, я не знаю як виглядає сільська лікарня, десь у глибинці Китаю...
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просто в сумах нетрудолюбивые люди, только у вас в Ужгороде
работяги, а мы лохи
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Я ціную твій камінг-аут, але за язик тебе не тяг.
Факти є факти, а чому, як і т.п. - це домисли та слова.
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То може нам приїхати і вам нелохам порядок навести? Відверто кажучи, ми вже за.пались чекати, коли ви, тупі Совки, почнете змінюватись.
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Наверное в Ужгороде местная власть значительно меньше ворует, или боится что будет на столбах висеть. В Сумах до сих пор всем организованная преступность рулит. Где местная власть, силовики, и криминал одно целое. С времен Кучмы ещё областью рулили бандиты с Донбасса. Кучма назначил одного губернатором и понеслось. Они как саранча заполонили область. Вырезали заводы и фабрики, отжимали у местных людей бизнес, разворовывали бюджет. Поэтому в Сумах во время оранжевой революции активно поддерживали Ющенко. Победа Ющенко действительно помогла. Всё начало налаживаться, донецкие сбежали. Но потом победил Янык и всё вернулось. Снова губернатор с Донецка, снова старые схемы. Сейчас рыги официально не при власти но никуда из области не делись, до сих пор имеют влияние, связи. Настроили себе домов, наотжимали бизнесов.
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не переживай клизьму поставят галапередольчиком взбодрят будут как огурчики.
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Вы лечение больных и карантинные мероприятия различаете?
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ага тобто ви їх на карантин приволокли в одну установу, а як захворіють то що? знову епопея з переїздами-перельотами на нове місце?

хіба само собою не ясно що має бти підготовка до будь-якеого розвитку ситуйовіни
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Именно так и происходит. Карантин это просто изолированное проживание под наблюдением медиков. Лечение же проводится в инфекционных отделениях, в отдельных боксах и кучей мер безопасности и медиками другой квалификации.
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О более высокой заразности вируса для представителей азиатской расы писали сами китайцы и американский эпидемиолог. Но если в стране большое количество азиатов, то скорость распространения вируса будет очень высокой. Чума, кстати, из Китая появилась.
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ВСЕ ЗРОБИЛИ ПІД РІЧНИЦЮ МАЙДАНУ !!! ПЕРЕД ЦИМ, КІЛЬКА РЕЙСІВ ПРИЛІТАЛИ З КИТАЮ , ВЗАГАЛІ БЕЗ ВСЯКИХ ПЕРЕСТОРОГ !!!!! СОТНІ ЛЮДЕЙ ПРИЛЕТІЛИ З КИТАЮ (кілька тижнів тому) ЇХ ПРОСТО ВИПУСКАЛИ З ЛІТАКА, ПОМІРЯЛИ ТЕМПЕРАТУРУ І ВІДПУСТИЛИ !!! ................
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Первое видео очень красноречивое. Просто кадры года.
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Вгадайте, хто першим втече з України в Ізраіловку, якщо почнуться випадки зараження. А вони почнуться обов'язково.
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А слово "медЕцина" - це з мови зебілів?
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Да уж...три маски одна поверх другой...и белый комбинезон...вот и все что есть...
Короче...не дай бог...но в Украине будет полный писец...
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Да не переживайте так. В эпидемии тоже будет позитив. Например, уменьшится дефицит пенсионного фонда, будет направляться гуманитарная помощь, выделят международные средства на борьбу с эпидемией, Маркарова выпустит целевые ОВГЗ, номинированные в валюте.
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Провокація, імітація та окупація все на что способен зе

Люди в масках і спецкостюмах: у мережі з'явилося відео із салону літака з евакуйованими з Китаю українцями - Цензор.НЕТ 7855
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Я не удивлюсь если узнаю что после того как товарщи в белых комбинезонах и масках вышли из самолета....ни какой обработки не проходили....и просто скинули свои комбинезоны в раздевалке...
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Реально? Маска из аптеки за 5 грн, халат оттуда же за 20-ку и очки строительные из эпицентра? Это реальная защита? А теперь сравним с китайцами:
Люди в масках і спецкостюмах: у мережі з'явилося відео із салону літака з евакуйованими з Китаю українцями - Цензор.НЕТ 8550Люди в масках і спецкостюмах: у мережі з'явилося відео із салону літака з евакуйованими з Китаю українцями - Цензор.НЕТ 8243
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И потом этот клоун прямо в своей белой ветровочке поедет на метро к себе домой на Виноградарь?
Дебилы Радецкого хотя бы догадываются, что все эпидемкостюмы должны быть разовыми!
В Новых Санжарах есть хотя бы муфельная печь для сжигания отходов жизнедеядельности - полотенец, салфеток, разовой посуды...
Бл***ь, очередной хреновый театр сатиры - можно же было в любом крыле казарм нацгвардии в Новопертивке расселить, а не бездарно имитировать дебильные потуги борьбы с эпидемией.
Вспоминаю монолог про инструктах по технике безопасности кажись от Жванецкого:
- А вот еще пример. Сторож З. на нефтехранилище ночью замерз и развел костер на бензохранилище... До сих пор не могут найти...
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вы спросите, есть в Санжарах каналюга ...
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За два месяца, можно было развернуть карантинную зону со всем необходимым для карантина оборудованием, на военном аэродроме, да там были бы не самые лучшие условия проживания, но 14 дней можно и потерпеть. Зато не надо было бы ставить дополнительные кордоны, катать по стране, и проще было бы провести дезинфекцию после карантина.
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секундочку! власть же изо всех утюгов трубит, что больных в самолете нет, всех уже проверили-перепроверили 1000 раз и все здоровы, хоть в космос отправляй! нахрена тогда это маски-шоу?! кто то врет, или очерезной хаос , как в голове зеленского?!
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зейло ******** вистави та показувати з себе сцаря-рятівника!!!!
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Вже б летіли до Сімферополя, а там на ЮБК на віллу зейло... оздоровляться там гарно...
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Хто творить в Україні цю скотобазу?У нас гинуть воїни і хоч би хєр...Ви що,смієтесь?Люди злякались надуманої загрози -гине в тисячі раз більше?Яке падло проплатило цей бєспрідєл...щоб творити колотнечу...?У нас тут землю забирюють ,готують з нас сирійських біженців...і тут цілий літачок із небезпечної зони....отже красуння Богатирьова вже працює в відкриту...хоча з потоків її теж ніхто не скинув...а Супрун скоти блокували.Он в мафіозних бойнях цілий літачок підірвали і нічого, що 179 ангелів зразу...а талановитий ліцедій аж ножками сучить...уже аж переграє що ні прі бєніних ділах..Він чомусь збирається протистояти?Наш глупий сором.
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Юлю теж підставили зі свиногрипом.І кому дістались грошики з бюджету?
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Це Ви так кажете...а що каже бородань з 1+1...ну там гроші,схеми...?
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Де те бородате падло ,що розслідує гроші,схеми...що звертався з каналу 1+1?Це ж твоє,що ти мовчиш...?
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Треба було готовити лікарні, устаткування,ліки,спеціалістів і все це показувати, розповідати, а тупі дебіли разом з клоуном готували поліцію,щоб подвійним кільцем їх охороняти. Таке убожество може робити тільки круглий ідіот і лох. Цей піар--відволікання від насущих проблем,що в економіці, що в політиці.
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ВСЕ ЗРОБИЛИ ПІД РІЧНИЦЮ МАЙДАНУ !!! ПЕРЕД ЦИМ, КІЛЬКА РЕЙСІВ ПРИЛІТАЛИ З КИТАЮ , ВЗАГАЛІ БЕЗ ВСЯКИХ ПЕРЕСТОРОГ !!!!! СОТНІ ЛЮДЕЙ ПРИЛЕТІЛИ З КИТАЮ (кілька тижнів тому) ЇХ ПРОСТО ВИПУСКАЛИ З ЛІТАКА, ПОМІРЯЛИ ТЕМПЕРАТУРУ І ВІДПУСТИЛИ !!! ................
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Надо глянуть какие журнализды и политиканы раздувают скандал и сделать выводы.
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Як на мене, краще було б їм залишитися в Китаї, там був би шанс вилікуватися.
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Чуйствуется, шо Харьков не первая столица - костмчики не такие модные.
Харьковский цирк встречает гостей из Китая...
Люди в масках і спецкостюмах: у мережі з'явилося відео із салону літака з евакуйованими з Китаю українцями - Цензор.НЕТ 2579

Всраться и не жить - 95 квартал отгрызает себе ногти от зависти...
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А шо буде в селi Новi Санжари - капельниця з самогонки на колесиках и часник у ноздрях?
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