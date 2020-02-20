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 Політика України, Фоторепортаж
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 У Києві розпочалася Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні. ФОТОрепортаж

У Києві тривають заходи в пам'ять про Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У центрі Києва почалася Хода Гідності в пам'ять про Небесну Сотню, яка пройде маршрутом Кріпосний  провулок - вул. Михайла Грушевського - вул. Хрещатик - Алея Героїв Небесної Сотні.

У ході беруть участь поранені активісти Євромайдану, представники родин Героїв Небесної Сотні, представники Самооборони Майдану, учасники АТО і ООС та ін.

Після завершення ходи біля Хреста пам'яті на Алеї Героїв Небесної Сотні відбудеться поминальна панахида та покладання квітів.

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У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 01
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 02
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 03
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 04
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 05
У Києві розпочалася Хода Гідності в память про Героїв Небесної Сотні 06

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176837
 
   
 Топ коментарі
 
Вічна Пам'ять і Слава загиблим Героям! Смерть ворогам України!
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***
Доживите за нас!
По минуте, по вздоху… каждый
По удару сердечному, по поцелую, по сну
Мы б и сами еще !… Только мы не смогли однажды
Спрятать шкуру свою и оставить Украину одну

Долюбите за нас!
Наших мам и детей и невесту
Додарите цветы, дочитайте ребенку стих
Мы б и сами могли! Лишь стоять не могли на месте
Когда прыгнул под пули этот юный, красивый псих

Дорастите до нас!
Понемногу, по мили… Прозрейте!
Дотянитесь до плеч, ухватитесь за них сильней
Мы б смогли устоять! Но от снайпера нет спасенья
Нас спасал только Бог и пробитые спины друзей

Посмотрите на нас!
Замерев на Майдане летом
Души наши идут, поднимая опять щиты
Возвращаемся к вам, отогнать озверевший «Беркут»
Чтоб навеки занять на Майдане свои посты…
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***
Доживите за нас!
По минуте, по вздоху… каждый
По удару сердечному, по поцелую, по сну
Мы б и сами еще !… Только мы не смогли однажды
Спрятать шкуру свою и оставить Украину одну

Долюбите за нас!
Наших мам и детей и невесту
Додарите цветы, дочитайте ребенку стих
Мы б и сами могли! Лишь стоять не могли на месте
Когда прыгнул под пули этот юный, красивый псих

Дорастите до нас!
Понемногу, по мили… Прозрейте!
Дотянитесь до плеч, ухватитесь за них сильней
Мы б смогли устоять! Но от снайпера нет спасенья
Нас спасал только Бог и пробитые спины друзей

Посмотрите на нас!
Замерев на Майдане летом
Души наши идут, поднимая опять щиты
Возвращаемся к вам, отогнать озверевший «Беркут»
Чтоб навеки занять на Майдане свои посты…
 показати весь коментар
 
 
Вічна Пам'ять і Слава загиблим Героям! Смерть ворогам України!
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Та мабуть ні, ця сволота працює... ВВП піднімає.
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Низкий поклон Героям Небесной сотни... И вечная память.... Лично я не забуду НИКОГДА!!!
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А после барыгиных 5-ти лет ганьбы, нищеты и уничтожения ОСТАТКОВ нашей медицины- нет "отвращения"? У меня отвращение было в день объявления результатов президентских выборов, в 2014 году. Но люди, отдавшие ЖИЗНЬ за Украину, НЕ ВИНОВАТЫ!
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Бред. Полный БРЕД. В стиле "он воровал/занимался коррупцией/мародерил, чтобы "спасЬти страну". У Києві розпочалася Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 1770 У Києві розпочалася Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 761 Помним мы эту "старую песню о главном". У Києві розпочалася Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 1770
Кстати, а где та "ликарня", может, подскажешь? По международным стандартам, с инфекционными боксами...? Наверное, в Санжарах, у которых щас рвет пу кан от приближающихся автобусов их Уханя?
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У тех кто из Китая, вирус живет в организме. А все что у тебя в башке, про "мародеров, барыг, наживался на войне..." живет только в телевизоре.
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Не факт, что живет. Точнее, если и живет, то не у всех. А то, что у меня "в башке"- не только "в телевизоре". Это наши РЕАЛИИ при барыге. Потому и 92% НАС отправили его прошлой весной в эротическое путешествие. У Києві розпочалася Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 251
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Ты не очень духарись, через пару месяцев, будешь трусы на себе рвать, доказывать, что не ходил на выборы, болел, лучше затри эту явку с повинной. У тебя так было с Януковичем. Про "реалии" можешь подробней, но ТВ пересказывать ненужно.
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Не буду. Я за барыгу не голосовал не только в 2019, а ещё в 2014. Чем ОЧЕНЬ ГОРЖУСЬ! У Києві розпочалася Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 5199 И да, то, что он не оставил нам выбора, кроме как голосовать за Зе, еще раз подтверждает то, что он есть рашистским ахентом Лолитой и цель его- уничтожить Украину изнутри. Чем он занимался 5 лет и занимается до сих пор.
Ты смотри, чтобы тебе "явки с повинной" писать не пришлось. Когда СБУ будет изучать источники перечислений на твою карточку, свинобот.... У Києві розпочалася Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 746 У Києві розпочалася Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 5199
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Выйди на площадь, покричи-верните Януковича. Прилепи себе на автомобиль зеленую наклейку -команда Зе. Можешь прилепить соседу, получишь в @бач. Пройдись по своему базару, спроси у тех кто голосовал за клоуна (все 100%) их мнение. Рекомендую идти в кедах, и легкой спортивной одежде. Вафлистка, у меня нет карточки.
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А каким боком я- к януковощу, болезный? У Києві розпочалася Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 1358 Это ты Пеце своему скажи, пусть "выйдет и кричит", ибо он януковощу- однопартиец/соратник, последовнык и подчиненный. У Києві розпочалася Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 3355 И все его действия (НЕ СЛОВА, а именно ДЕЙСТВИЯ), подтверждают то, что он своим "принципам" за последних 5 лет не изменил. У Києві розпочалася Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 3355 Отсутствие расследований/наказаний за Небесную сотню, отпущенные в мацкву беркута (даже тот минимум, который не успел сделать ноги до того как...), процветающий бизнес овощной клики в Украине, снятие санкций с них на Западе по причине слива дел Югой Кагтавым... Продолжать перечень "перемог"? Или вы надеетесь на народную амнезию? У Києві розпочалася Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 1358 Напрасно, скажу тебе. Выборы показали, НА СКОЛЬКО напрасно.... У Києві розпочалася Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 1358
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Значит безмозглый, либо троль беспардонный... Кстати, фамилия исторически скомпрометированная... И это всё о тебе, Воронцов!У Києві розпочалася Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 1733
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А нагадай нам всім ,які там відкрити кримінальні справи за корупцію і крадіжки ,в яких ти тут звинувачуєш ? І поясни нам чому зараз ця влада каже ,що провела аудіт в Укроборонпроме і фактів крадіжок не виявила , від слова ЗОВСІІМ ? Чи зебілам забули про це розповісти?
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Я нагадаю, чей карманный КСУ легализовал коррупцию- в конце бездарного "правления" свинохряка, убив надежду людей на элементарную справедливость, которой они ждали 5 лет (!!!).
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А в Україні до Пороха не було корупції ,чи при ЗЕ вона зникла ?
Но не відходь від питання ,ти не на того попав!Які відкриті кримінальні справи за корупцію і крадіжки?
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**
Вкарбовує шлях незворотній,
Поглядів в Небо мільйон,
На зміну Небесній Сотні
Небесний летить Батальйон.

Простіть і прощайте, Герої !!!
Політ ваш - найважче з мірил...
«Міцніше тримайте зброю!»
Чути з-під шелесту крил.
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Почему на всех фото одни и те же люди?
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Глупый вопрос. Наверное, потому что колону снимали спереди.
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Родичі загиблих. Якщо б фотографували похорони твоєї мами, то ти би був на більшості фотографій.
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-
СВІТЛА ТА ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЯМ, ЯКІ ВІДДАЛИ СВОЄ ЖИТТЯ ЗА УКРАЇНУ!».
_______________СЛАВА УКРАЇНІ! ____ ГЕРОЯМ СЛАВА !________________
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А оці "шествующіє достойники" так на роботу і не влаштувались? Ждуть новий Майдан? Знов козу водять по Київу...
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Не. Не променяли. Потому и послали барыгу на....
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интересно сегодня найдётся сотня две придурков готовых сложить на этом майдане свои бошки ..что бы порошенко яйценюх и прочая сволота ещё 5 лет пожировали и хорошо пожили за счёт украинского народа .???
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