 У Києві розпочалася Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
У центрі Києва почалася Хода Гідності в пам'ять про Небесну Сотню, яка пройде маршрутом Кріпосний провулок - вул. Михайла Грушевського - вул. Хрещатик - Алея Героїв Небесної Сотні.
У ході беруть участь поранені активісти Євромайдану, представники родин Героїв Небесної Сотні, представники Самооборони Майдану, учасники АТО і ООС та ін.
Після завершення ходи біля Хреста пам'яті на Алеї Героїв Небесної Сотні відбудеться поминальна панахида та покладання квітів.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Доживите за нас!
По минуте, по вздоху… каждый
По удару сердечному, по поцелую, по сну
Мы б и сами еще !… Только мы не смогли однажды
Спрятать шкуру свою и оставить Украину одну
Долюбите за нас!
Наших мам и детей и невесту
Додарите цветы, дочитайте ребенку стих
Мы б и сами могли! Лишь стоять не могли на месте
Когда прыгнул под пули этот юный, красивый псих
Дорастите до нас!
Понемногу, по мили… Прозрейте!
Дотянитесь до плеч, ухватитесь за них сильней
Мы б смогли устоять! Но от снайпера нет спасенья
Нас спасал только Бог и пробитые спины друзей
Посмотрите на нас!
Замерев на Майдане летом
Души наши идут, поднимая опять щиты
Возвращаемся к вам, отогнать озверевший «Беркут»
Чтоб навеки занять на Майдане свои посты…
Кстати, а где та "ликарня", может, подскажешь? По международным стандартам, с инфекционными боксами...? Наверное, в Санжарах, у которых щас рвет пу кан от приближающихся автобусов их Уханя?
Ты смотри, чтобы тебе "явки с повинной" писать не пришлось. Когда СБУ будет изучать источники перечислений на твою карточку, свинобот....
Но не відходь від питання ,ти не на того попав!Які відкриті кримінальні справи за корупцію і крадіжки?
Вкарбовує шлях незворотній,
Поглядів в Небо мільйон,
На зміну Небесній Сотні
Небесний летить Батальйон.
Простіть і прощайте, Герої !!!
Політ ваш - найважче з мірил...
«Міцніше тримайте зброю!»
Чути з-під шелесту крил.
СВІТЛА ТА ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЯМ, ЯКІ ВІДДАЛИ СВОЄ ЖИТТЯ ЗА УКРАЇНУ!».
_______________СЛАВА УКРАЇНІ! ____ ГЕРОЯМ СЛАВА !________________
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