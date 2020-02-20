 Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужбу ОП.
Глава держави і перша леді встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів у Києві.
Прозвучали поминальні дзвони.
Фото: Офіс Президента
Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. День відзначається щорічно 20 лютого згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні".
Саме цими днями, під час Революції Гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом досягло піку. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану. Наступного дня, 21 лютого 2014 року, офіційна влада України юридично визнали жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього ж дня на Майдані відбулося прощання із загиблими повстанцями, яких у траурних промовах назвали "Небесною сотнею", а під час прощання з загиблими звучала траурна пісня "Пливе кача ...", яка стала українським народним реквіємом.
Ну, і, як слідство, якщо не йдеш, тому, що доказів в тебе немає, а є лише нав"язані кремлівською пропагандою тези, то і виявляється що ти зомбоване брехло. А брехати просто так немає сенсу, тож, відповідно, брехати за гроші значно вигідніше.
В мене все.
Этот почтил память погибшим????
Есть ли грань лицемерию...
ЗЕ бреше артистично, без вагання,
Зростає зради пошесть між людьми.
Гармати б'ють; крик, кров, вогонь, дими -
ЗЕ бреше без зупинок, без хитання,
Про Фею миру з світлими крильми.
Боєць стріля ( ( ще трохи - й мить остання )
І пише звіт ( бо змушений ): " Не ми
Вели вогонь в одвіт на мін влучання!"
Про мир швидкий, про з ворогом братання
ЗЕ бреше.
Він бреше артистично, без дрижання
У голосі, що паща жде тюрми
«Свинарчуків» - герої ж за дверми
Із гратами; про цін на газ спадання
Й електрику, про мафії здолання,
Про чесність та Оманськії купання
ЗЕ бреше!
Вот так пусть всегда и снимают - чтоб ее и видно не было
Лучший вариант.
скоро наверно и стекло бронебойное начнут ставить !!!
Це раздвоєння особитості ?