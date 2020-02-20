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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (4577) пам'ять (673) Небесна Сотня (269) Олена Зеленська (47)

 Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою взяли участь у церемонії вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужбу ОП.

Глава держави і перша леді встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів у Києві.

Зеленський із дружиною вшанували память Героїв Небесної Сотні 01

Прозвучали поминальні дзвони.

Дивіться також: Хода пам'яті і панахида по Небесній Сотні відбулися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленський із дружиною вшанували память Героїв Небесної Сотні 02

Фото: Офіс Президента

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. День відзначається щорічно 20 лютого згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні".

Саме цими днями, під час Революції Гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом досягло піку. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану. Наступного дня, 21 лютого 2014 року, офіційна влада України юридично визнали жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього ж дня на Майдані відбулося прощання із загиблими повстанцями, яких у траурних промовах назвали "Небесною сотнею", а під час прощання з загиблими звучала траурна пісня "Пливе кача ...", яка стала українським народним реквіємом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176821
 
   
 Топ коментарі
 
Вотета малоросс прогнулся так прогнулся) Шоб не встречать коронавирус, пошел чтить память ненавистных ему жертв небестной сотни Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 4263
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Улицы в Ухане выглядят более живыми чем вокруг всенародно любимой бубочки.
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Вотета малоросс прогнулся так прогнулся) Шоб не встречать коронавирус, пошел чтить память ненавистных ему жертв небестной сотни Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 4263
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цікаво чи ********* паличку в кишені носить Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 2014
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Із зубовним скрежетом, та із сльозами ненависті до Майдану на очах.
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Опять не так! Ну если Вы моральнее его, так дайте же ему возможность хоть что-то понять
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Осекает гражданских сильнее чем все 5 президентов до него.. сцыкло
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Опять центр города от людей зачистили.....
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Улицы в Ухане выглядят более живыми чем вокруг всенародно любимой бубочки.
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А може його нарід так висловлює палку любов до нього...
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Не хотел привлекать к себе излишнее внимание и сделал это инкогнито?
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Всех разогнали на пушечный выстрел для этого инкогнито
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Обезумевшая власть устраивает обезумевшему народу безумные представления. Мало самолета, так теперь это...
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Моя зеленая реальность происходит не благодаря мне, "спасибо" за это согражданам. Но самое печальное, что люди, видевшие президентство Порошенко, продолжают противопоставлять его президентству Зеленского. Для меня нет между ними разницы в сути, оба наживаются на Украине. Мелкие отличия между ними только в степени утонченности цинизма. Ни первый, ни второй к духу Майдана никакого отношения не имеют. Одного уже прогоняли с этой годовщины, второго будут.
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Факты у тебя есть наживания на Украине Порошенко? Или ты из секты верящих что он убил и съел брата своего?
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Надо быть или слепым или слабоумным, чтоб живя в Украине не видеть что из себя представляет Порошенко. Всю свою жизнь он был или возле власти или во власти. Он не мультимиллиардер? А в чем его секрет бизнесудач, он отличен от других олигархов? Нет никакого секрета и ничем он от них не отличается. Прибирать к своим рукам государственное - вот и весь бизнесплан. В конкретику втягивать не старайтесь, ее чересчур много для формата комментов, ее на многотомники хватит. Порошенко в этом плане очень деятельный персонаж.
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от саме в конкретиці захована твоя брехня, провокатор.
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Изволь, один случай из тысячи. Как "кузня" Порошенко могла выиграть тендер на ремонт фрегата, если он из за своих габаритов в нее даже зайти не может?
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звісно, міліонер (це по останнім даним). І до президентства свого мав підприємство, найсмачніші кондитерські вибори в країні виробляв, до речі. В тебе претензії до виникнення його статків? То чого ти ще й досі тут давиш дупу на Цензорі, а не строчиш заяву в прокуратурі на Порошенка? Чи тобі платять лише за висери на Цензорі? Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 4117
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Вначале как ордынцы "а докажи", потом не имея аргументов приписать небылицы "тебе платят", а потом тупо заспамить правду- все что вы боты умеете.
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я просив тебе щось "доказать"? Я лише запитав, чому ти, переконаний в тім, що Порошенко злодій, але сидиш та смердиш на Цензорі, а не йдеш з доказами в прокуратуру.
Ну, і, як слідство, якщо не йдеш, тому, що доказів в тебе немає, а є лише нав"язані кремлівською пропагандою тези, то і виявляється що ти зомбоване брехло. А брехати просто так немає сенсу, тож, відповідно, брехати за гроші значно вигідніше.
В мене все.
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Во первых, таким тоном разговаривайте со своей мамой, это же она вас так дурно воспитала. Во вторых, где у нас в стране независимое правосудие? Покажите мне его пожалуйста. Почему вашему Порошенко не хватило целого президентского срока чтоб его создать?
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То ти в жопу ударений порошенківська повія.
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Моя ж ти риба... Молодєц, давай іщьо про "каратілєй"...
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Да так почтили что вокруг всех разогнали... Они зе с ленкой заразные к ним нельзя подходить..
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Тот случай, когда сказки про "большинство украинцев отдавших голос" никак не сфотографируешь...
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Может опоздать пожать руку прибывшим из Ухани украинцам. Досадно...
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Зебилы, а это та же падла, что шутила про эбонитовые палочки?
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Слуга народа. "Слугу" мы видим. А где нарот?
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«Виктор Федорович, у меня вопрос по физике. Если "Беркуту" выдать эбонитовые палочки, а майдановцев одеть в шерстяную одежду - так мы сможем добывать электричество?»
Этот почтил память погибшим????
Есть ли грань лицемерию...
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Была бы у него честь - не выдвигал бы своей кандидатуры в Президенты...
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о какой чести вы говорите? откуда она у гопника из подворотни?
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А "гражданських отсікли" на корню? Зєля з ********** паличкою, а його ледя в шерстяній кофточці - виробляйте електрику, малороси!
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Чому Бужанського (СКОТИНЧУКА) не притащив?
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Может сыграть кого угодно и что угодно!
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он хреновый актер - как ни пытается изобразить интеллект или скорбь - ну нифига не выходит
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Ще б пак, у нього в голові крутититься тільки одне: "Як продати землю України" Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 9206
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"Зелёная балабайка" привёз жену, чтобы показать собственное будущее?
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вы думаете, что народ будет чтить память о нем? та ну - оно того не заслужило
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Я не "думаю", а уверен, что мой комментарий Вы не поняли...
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Для клоуна что память героев небесной сотни что память Сталину или гитлеру это же комик "какая разница" где кривлять рожу лижбы платили.
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цікаво, а бубочка "чтіла" пам"ять загиблих Героїв до того, як став президентом? А лєнка "чтіла"?
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Який боягузливий наш бубочка, всіх людей розігнали. Сором!
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Лучше бы не приходили совсем. Двуличные мрази.Выглядит как плевок в сторону умерших.
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ЗЕлене рондо
ЗЕ бреше артистично, без вагання,
Зростає зради пошесть між людьми.
Гармати б'ють; крик, кров, вогонь, дими -
ЗЕ бреше без зупинок, без хитання,
Про Фею миру з світлими крильми.
Боєць стріля ( ( ще трохи - й мить остання )
І пише звіт ( бо змушений ): " Не ми
Вели вогонь в одвіт на мін влучання!"
Про мир швидкий, про з ворогом братання
ЗЕ бреше.

Він бреше артистично, без дрижання
У голосі, що паща жде тюрми
«Свинарчуків» - герої ж за дверми
Із гратами; про цін на газ спадання
Й електрику, про мафії здолання,
Про чесність та Оманськії купання
ЗЕ бреше!
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наконец отлично выглядит жена Зелина. Со спины и видно только верх спины и волосы с затылка.
Вот так пусть всегда и снимают - чтоб ее и видно не было
Лучший вариант.
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А что 73% народа который голосовал за ЗЕбубочку опять не пустили ?
скоро наверно и стекло бронебойное начнут ставить !!!
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Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве. Источник: https://censor.net.ua/p3176821

Це раздвоєння особитості ?

Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 4327
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смотря на эту постановочную скорбь вспоминается Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 5092
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