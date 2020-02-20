 Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужбу ОП.

Глава держави і перша леді встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів у Києві.

Прозвучали поминальні дзвони.

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Фото: Офіс Президента

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. День відзначається щорічно 20 лютого згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні".

Саме цими днями, під час Революції Гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом досягло піку. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану. Наступного дня, 21 лютого 2014 року, офіційна влада України юридично визнали жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього ж дня на Майдані відбулося прощання із загиблими повстанцями, яких у траурних промовах назвали "Небесною сотнею", а під час прощання з загиблими звучала траурна пісня "Пливе кача ...", яка стала українським народним реквіємом.