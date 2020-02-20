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 Події, За кордоном
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Все про:Німеччина (1399) стрілянина (1130)

 Вісім убитих і п'ять поранених: невідомі влаштували стрілянину в кальянних у німецькому місті Ганау. ВІДЕО+ФОТО

Щонайменше вісім людей вбито унаслідок стрілянини в німецькому місті Ганау, розташованому у федеральній землі Гессен приблизно за 20 кілометрів від Франкфурта-на-Майні. Крім того щонайменше п'ять осіб зазнали важких поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, такі дані поліція оприлюднила в ніч на четвер, 20 лютого.

За повідомленнями очевидців, увечері 19 лютого невідомі відкрили вогонь в одній з кальянних у центральній частині Ганау, застреливши трьох людей. Нападники втекли, а згодом з'явилася інформація про аналогічний випадок у схожому закладі в іншому районі міста. За непідтвердженими даними, в приміщення увійшов чоловік і розпочав безладну стрілянину, убивши п'ятьох людей. Жертви - переважно молоді люди, в тому числі одна жінка.

Повідомляється, що одну особу було затримано, у ЗМІ з'явилися знімки молодого чоловіка в наручниках, якого ведуть поліцейські, проте поліція незабаром заявила, що затриманий не має жодного стосунку до обох нападів. Територія навколо місць подій була оточена. Поліцейські розшукували нападників, точна кількість яких, як і раніше, невідома. На підмогу колегам з Ганау прибули поліцейські з федеральної землі Баварія.

Вісім убитих і пять поранених: невідомі влаштували стрілянину в кальянних у німецькому місті Ганау 01
Фото: cайт DW

Кількома годинами пізніше поліція повідомила, що ймовірний учасник нападів знайдений мертвим у своїй квартирі. Крім того, поруч з ним виявили тіло ще однієї людини. Правоохоронні органи припускають, що підозрюваний діяв сам. Поки що жодної інформації ні про особу нападника, ані про жертв нападів, а також про їхнє громадянство не оприлюднено.

Депутат бундестагу від виборчого округу Ганау Катя Ляйкерт (Katja Leikert) назвала подію "воістину жахливим сценарієм". "Я бажаю рідним убитих багатьох сил і сердечнго співчуття в цю жахливу ніч у Ганау", - написала політик у своєму мікроблозі Twitter. Вона висловила сподівання на швидке одужання поранених і подякувала представникам екстрених служб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176802
 
 
 Топ коментарі
 
Больше всяких беженцев сирийско-сомалийских к себе пускайте. Они не хотят по зимбабвам и анголам бежать, они хотят резать сытых раздобревших бюргеров. Резать или грести матпомощь на жизнь.
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Це оборзєвші мігранти показують хто вдома хазяїн
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Даю сотку, що це були біженці. Тупі німці українців до себе ну пускають, а під сирійців і афганців зразу стеляться, так що мені їх не шкода
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Світ з глузду їде!
Чи кацапи творять хаос?
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Фашики-*************, видимо. Без агентурной доработки они вряд ли так оборзели бы.
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Це оборзєвші мігранти показують хто вдома хазяїн
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Хтозна - це кальянні - кальян - то саме східна традиція. Тому це скоріше за все або розбірки поміж бандитськими мігрантскими угрупованнями, або - напад саме проти східних мігрантів.
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Ну, кальянні відвідують і європейці. Можливо біженцям не сподобалося, що німці зайшли на їхню територію
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" Можливо біженцям не сподобалося, що німці зайшли на їхню територію"
Тому стріляли у кого-попало, при тому, що саме у кальянних найбільший шанс попасти саме у вихідців із східних країн?
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Глава комитета немецкого бундестага по внешней политике Норберт Рёттген осудил Россию за её преступления в Сирии, сообщает Bild.

https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/02/19/118782/nemetskij-politik-prizval-nakazat-rossiyu-za-*******-prestupleniya-v-sirii.shtml

возможно, ответка разъяренной кацапни...
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Больше всяких беженцев сирийско-сомалийских к себе пускайте. Они не хотят по зимбабвам и анголам бежать, они хотят резать сытых раздобревших бюргеров. Резать или грести матпомощь на жизнь.
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они хотят резать И грести матпомощь на жизнь, что, в принципе, и не удивительно - это все, что они умеют
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Даю сотку, що це були біженці. Тупі німці українців до себе ну пускають, а під сирійців і афганців зразу стеляться, так що мені їх не шкода
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За місяц вже друга стрелянина - 17 вбитих ... Це вже напружнює
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У мусульман не прийнято, щоб жінки були присутні у публічних місцях - кофейнях, кальянних, ні як відвідувачі, ні як прислуга... Їх навіть до мечетей не пускають... Тобто, якщо вбита жінка, то це точно - не мусульманка... Або стріляли по групі європейців, або жінка - випадкова жертва...
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Та тут в цих закладах більшисть європейців тусуються, і жінки дівчини , тут це немає значення
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кацапы рулят! придурки куда деньги идут а люди в глубинке последний уй без соли доедают
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кто-то люто не любит кальянные в германии....
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потом выяснится, что кого-то девушка бросила, хотя нет, это уже не модно...,друг бросил друга...,или шнурок не завязывался..., да мало ли горя в мире..., а людей не вернешь..., самое неприятное, если рашка опять тренируется на кошках, но европейцы народ либеральный, они простят...
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Чувствую шо Дженерал Электрик создадут такой типо блок, шо автоматически будет пулять иглами, ну, "тазер", нейтрализовывая(нейтрализируя) вытащившего оружие в публ заведении, это же так просто.
Жаль людей, если это не(blocked by the animal control) конечно.
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Нато есть для утилизации паРаши. Остальное есть как бонус😷
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ну даже если вы так "троллишь", то толщина "троллинга" прямо как Юпитер(и Зевс)
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Прочитал и офигел от комментов... здешние комментаторы много более дикие чем большинство кацапов.
Страшно что люди цинничны и бесжалостны к человеческому горю настолько. Надеюсь, что это платные троли пишут и плюсуют такие мерзкие топы.
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да, я тоже удивился.
но в принципе негатив от того шо Германия в феврале 2013 не подняла Бундесвер, а в марте не вышвырнула кацапов с Днобасса, насколько можно понять.
Еще смешно, особенно после интервью Зигфрида, высеры шо типо в Германии карманная армия, даже Антиколорадос высрал шо типо жабоеды и немцы имеют фуфлыжные армии.
странно что так думают, я вот сам офицер Легиона(фото знаменитой женжины), здесь не все так 1значно
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А что ты хотел услышать от оплаченных хряком ботах?
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Мабуть час ще раз уважно перечитати "Mein Kampf "...
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Стрелявший внешне похож на араба! Микро 11 Сентября
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на первом фрагменте говорят на немецком с лёгким турецко-иммигрантским акцентом.
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Только-только представитель Германии в ООН разнес в пух и прах рашисткую федерацию, как образовался терракт, которых давно не было в Германии.
Совпадение?
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Я выражаю глубокую, крайне глубочайшую озабоченность...🤔🤔🤔
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