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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:ВР (7105) депутат (1129)

 "Важливо шокувати публіку і зробити податливою" інструкції ПолітАктиву для "слуги народу" Бабія і прапорець "СН", що впав - день роботи ВР 19 лютого. ФОТОрепортаж

День роботи ВР 19 лютого почався з розгляду поправок до Закону про ринок землі, а потім депутати продовжили роботу в комітетах.

Парламентський день 19 лютого в об'єктиві кореспондента Цензор.НЕТ.

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 01

Початок роботи

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 02

"Слуга народу" Коваль сміється 


Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 03

"Слуга народу" Підласа 

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 04

Святослав Юраш - голосування не зі свого місця 

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 05

Депутатська кава в залі

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 06

Жан Беленюк 

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 07

"Слуга народу" Колев позіхає

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 08

Відомий участю в парламентських бійках "слуга народу" Дмитрук, який не зміг назвати ім'я прем'єра

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 09

"Слуги народу" Бондаренко і Мотовиловець

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 10
Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 11

Сектор фракції "Слуга народу"

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 12

Прапорець, що впав

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 13
Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 14

"Слуга народу" Яцик з колегами біля трибуни


Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 15

"Слуги народу" Бабак і Дмитрієва  

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 16

"Слуги народу" Лис, Шпак і Кисилевський 

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 17

"Слуга народу" Сольський 

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 18
Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 19

"Слуга народу" Загоруйко 

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 20

Бондар із "ЄС"

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 21

Перегляд політичного ток-шоу

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 22

Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 23

"Слуга народу" Бабин вивчає рекомендації ПолітАктиву
Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 24

Співголова фракції "Слуга народу" Корнієнко


Важливо шокувати публіку і зробити податливою інструкції ПолітАктиву для слуги народу Бабія і прапорець СН, що впав - день роботи ВР 19 лютого 25

Секретні розмови 

Фото - Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176771
 
 
 Топ коментарі
 
Ну и пидерастов же вы зетипиллы навыберали...это просто жесткий пистец.
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Зелёное бл#дство. "Слуга народа" Аллахвердиева показала в Раде свой красный лифчик и чуть не дала Киве прямо в сессионном зале. Когда Зе говорил "готова принять с любой стороны в любом количестве", он имел ввиду свою фракцию. Срочно звоните Богдану Яременко. 100$/час, без табу.

"Важно шокировать публику и сделать податливой" инструкции ПолитАктива для "слуги народа" Бабия и упавший флажок "СН", - день работы ВР 19 февраля - Цензор.НЕТ 6184

"Важно шокировать публику и сделать податливой" инструкции ПолитАктива для "слуги народа" Бабия и упавший флажок "СН", - день работы ВР 19 февраля - Цензор.НЕТ 2550
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" тишина. звуки белого хруста долетают с далёкой гряды. наливается соком капуста, аж застёжки трещат на груди" (с) )
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Веселятся "слуги", им пох на все. И только Бондарь из "ЕС" понимает какой пи*дец сейчас происходит, сколько на фронте гибнет и калечится наших солдат и чем это все закончится, если адекватный народ не примет меры...
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"...шокировать публику......" - в жанре нлп и циганского гипноза. шо впрочем пошти одно и тоже ))
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Taras Berezovets:
Когда у министров зарплаты по полмиллиона гривен, а ты не можешь сам даже сделать презентацию программы деятельности Кабмина. И поручаешь частной компании сделать в PowerPoint презентацию за 84 тыс грн.
Гройсман спросит: «А так можно было?!».

"Важно шокировать публику и сделать податливой" инструкции ПолитАктива для "слуги народа" Бабия и упавший флажок "СН", - день работы ВР 19 февраля - Цензор.НЕТ 3738
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то дно. Нет, дно каждый день, но черпает это дно команда ЗЕ беспрецедентно…
Народ! Эта мадам приготовила вам отчет правительства Гончарука.

"Важно шокировать публику и сделать податливой" инструкции ПолитАктива для "слуги народа" Бабия и упавший флажок "СН", - день работы ВР 19 февраля - Цензор.НЕТ 21
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Я все пыталась понять ЧТО ОБЪЕДИНИЛО КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ОТ СЛУГ НАРОДА ???

КАКОВ БЫЛ ПРИНЦИП ОТБОРА ?

Блин, сегодня после выходки депутата СН Бужанского - я поняла
ОНИ ВСЕ НЕНАВИДЯТ МАЙДАН И ОТБОР БЫЛ ПО ЭТОМУ ПУНКТУ при собеседовании с психологами
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Навіть не міг такого собі уявити.
А навіщо вони там потрібні? "Важливо шокувати публіку і зробити податливою" інструкції ПолітАктиву для "слуги народу" Бабія і прапорець "СН", що впав - день роботи ВР 19 лютого - Цензор.НЕТ 2708
"Важливо шокувати публіку і зробити податливою" інструкції ПолітАктиву для "слуги народу" Бабія і прапорець "СН", що впав - день роботи ВР 19 лютого - Цензор.НЕТ 5303
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Ну и ********** же вы зетипиллы навыберали...это просто жесткий пистец.
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На общественную баню похоже. Только в пиджаках. И что они там делают? Это называется "Аби було". Уже б набрали, чтобы деньги платили за то, что сидят там, их на камеры снимают. А то ещё и деньги плати.
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Ох и зоопарк!!! Всякие были депутаты и фракции,но что б такое издевательство над здравым смыслом и Украиной?... Нет,такого точно ещё не было.
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судячи з фото - фракція ПЕСиків у ВР взагалі не була присутня ? ...))
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а что зебил здесь потерял? пшол под шконку "Важливо шокувати публіку і зробити податливою" інструкції ПолітАктиву для "слуги народу" Бабія і прапорець "СН", що впав - день роботи ВР 19 лютого - Цензор.НЕТ 9717!
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Ты с какой стороны сейчас принимаешь? От зебилов или по прежнему от ху"ла? "Важливо шокувати публіку і зробити податливою" інструкції ПолітАктиву для "слуги народу" Бабія і прапорець "СН", що впав - день роботи ВР 19 лютого - Цензор.НЕТ 3933
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вова, забирай свою каманду і п№сдуй нах№й.
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И чем дальше, тем лучше. И целее будете...
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"шокіровать публіку" ...знач. ок. "стала податлівой"...знач. ок. ... шокуйте і далі як вам прохавані радники радять, але потім навіть не питайте. ...за що?!
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Два мира. Две войны. Две страны. Два примирения. Одно будущее. Но, какое?
Мнения 19-фев, 17:129 1 389 0

"Лично для себя я закончил войну" (с) цитаты великих)

"Нужно просто перестать стрелять" (с) цитаты великих)

"Я вижу, что Путин хочет закончить войну" (с) цитаты великих)

Стартует Национальная платформа примирения...

В Луганске задержали по обвинению в шпионаже и работе на "Правый сектор", жителя, который с 2015-го года жил вне ОРДЛО (Крым, Киев). За последний месяц по подобным обвинениям в ОРДЛО задержано 30 человек.

В ОРДЛО люди в форме солдат СССР времен Второй Мировой с автоматами, раздавали календарики и открытки, посвященные освобождению Ворошиловграда - Сталин с нами!

По улицам ОРДЛО маршируют дети в военной форме с криками "смерть укро-фашистам, на Берлин, за Россию, за Сталина, за Путина".

В Киеве пьяные гости из "ЛНР", били полицейских и орали "Я сепар, я укропов крошил". Их поругали и вынесли административный штраф.

СБУ задержало масштабную контрабанду сигарет из ОРДЛО в общей сумме на 20 миллионов гривен, которая завозилась по схеме сепары-ВСУ-милиция и распространялась по 3 областям Украины, с вывозом за рубеж.

Два мира... Две войны... Две страны.. Два примирения...

Многие жители нашей страны так и не поняли, что произошло. Поняли исключительно Граждане.

Многие жители нашей страны так до сих пор и не осознали, что будет с нами всеми завтра, когда буде выполнен весь пакет требований Путина и ОРДЛО поглотит Украину.

Это со страхом осознают Граждане.

Но, жителей у нас критическое большинство, как на Донбассе периода 2014-го. А Граждан...

Русские любят сакральные жертвы и сакральные даты.

В ОРДЛО в эти дни сотни людей выходят на митинги "повторим укропам Дебальцевский котел".

А он, как вы знаете, был организован ихтамнетами не без помощи предательства и с нашей стороны, и был посвящен 23 февраля.

Два мира... Две войны... Две страны... Два примирения...

"Лейся песня" с советским хитами в Виннице на День памяти Героев Небесной Сотни, российские певцы и актеры на гастролях, российские сериалы на экранах, 23 февраля - ну и что, наши деды поздравляли.

"День вшанування учасників бойових дій на території інших держав" скрытый "праздник" оккупации Афганистана.

Два мира... Две войны... Две страны... Два примирения…

Одно будущее. Но, какое?

П.С. Стало известно, что ВСУ потеряли два опорника, есть раненые и много, убитые и пленные.

На сепарских пабликах ликование "мирного народа Донбасса" - "можем повторить, покрошили укроп, Россия с нами, дойдем до Киева за два дня".

Артиллерию по приказу Главнокомандующего отвели - разведение. Мир. Дружба.

Атака россиян была как раз там, где под видом "разведения" мы банально ослабили позиции.

В здоровом обществе это бы назвали государственная измена и арестовали бы Главнокомандующего уже с утра. Пока там шел бой, и лилась кровь украинцев.

Но...это в той стране, где критическое большинство Граждан, а не наоборот.

Интересно, этот день будет отмечен в Национальной платформе примирения Сивохи? И когда начнем извиняться, что не пропустили ихтамнето-сепаров дальше?

Напомню, что по версии "республик" и Москвы, "республики" - это вся территория Луганской и Донецкой области.

И каждая капля нашей украинской крови с апреля 2019 года сейчас на счету тех, кто критическое большинство жителей.

И каждая смерть и каждая сдача позиций, это лично Вы и лично Ваше решение в апреле 2019-го.

"Каждый из нас Презедент" (с) цитаты великих).

Олена СТЕПОВА
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"Важно шокировать публику и сделать податливой" инструкции ПолитАктива для "слуги народа. Це саме те, чим ці упирі і займаються, кожного дня, вже пів рок. Шокують. Намагаються задовбати, доконати, зробити піддатливими
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гарні фото - судячи з них у ВР знаходиться і працюють лише депутати фракції СН , а інші соєві і ригоАнали взагалі там не присутні ..))
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ПРодажні журналісти , продажні протестанти. Всі на Москву працюють. Розхитують Україну. І влада тупорила. Допомагає всіляко своїми тупорилими діями.
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