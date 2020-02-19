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 Киянин вкрав автомобіль за допомогою евакуатора, вдома у нього знайшли арсенал зброї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловік викликав евакуатор, завантажв на нього чужу машину і відвіз у гараж. Коли поліцейські прийшли до нього з обшуком, то виявили в квартирі цілий арсенал зброї, автомобільні номери і підроблені документи на машини.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Мешканка Голосіївського району столиці звернулася до поліцейських із заявою про те, що у неї вкрали машину. Переглянувши записи з камер спостереження, ті виявили, що авто забрав евакуатор.

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"Ми встановили маршрут прямування евакуатора і виявили гаражний кооператив, де чоловік заховав іномарку. Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Він - 30-річний раніше не судимий киянин", - розповіла начальниця слідчого відділення Голосіївського управління поліції Маріанна Комендант.

Коли поліцейські прийшли додому до чоловіка з обшуком, то виявили у нього в квартирі зброю різного калібру, набої до неї, запал від гранати, номерні знаки та фальшиві документи на автомобілі, а також пристрій для створення магнітних карток.

Киянина підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та незаконному заволодінні транспортним засобом. Якщо його провину буде доведено, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Киянин вкрав автомобіль за допомогою евакуатора, вдома у нього знайшли арсенал зброї 01

Киянин вкрав автомобіль за допомогою евакуатора, вдома у нього знайшли арсенал зброї 02
Киянин вкрав автомобіль за допомогою евакуатора, вдома у нього знайшли арсенал зброї 03
Киянин вкрав автомобіль за допомогою евакуатора, вдома у нього знайшли арсенал зброї 04
Киянин вкрав автомобіль за допомогою евакуатора, вдома у нього знайшли арсенал зброї 05
Киянин вкрав автомобіль за допомогою евакуатора, вдома у нього знайшли арсенал зброї 06
Киянин вкрав автомобіль за допомогою евакуатора, вдома у нього знайшли арсенал зброї 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176740
 
 
 Топ коментарі
 
Порошенко - открыл одну из первых фирм в Киеве в СССР, машины не воровал, а что?
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В подвале не искали? Там еще пару скелетов можно найти.
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"украл автомобиль, ...нашли арсенал оружия"
Вангую: цей дебіл голосував за Зе.
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В подвале не искали? Там еще пару скелетов можно найти.
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Скоро с такой жизнью каждый второй житель будет такойже
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Самое смешное и печальное то , что все эти воры не могут понять : они никогда не будут богатыми и успешными! Грязными и мерзкими, да, но богатыми--никогда!
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А ты на всякий случай у парАшенка и ахметова спроси с чего они начинали. А то ходят слухи...
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Порошенко - открыл одну из первых фирм в Киеве в СССР, машины не воровал, а что?
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це коли Олексій Порошенко в тюрмі сидів за крадіжу в особливо великому ? Ти обжерся шоколаду.
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До жопы твои слова и дела: у Пороха тесть был ЗАМ МИНИСТРА! Вот поэтому он и богат! А эти воры всё просрут и будут нищими и проклятыми ими же обижеными ....
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Он проект РФ....Мы говорим о простых смертных, мечтающих разбогатеть на мелочи и наполняющих тюрьмы, и питающих там вертухаев и братков!
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древний ML кому такое добро нужно
скорее всего на разборку на ручке сзади прогнил уже
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"украл автомобиль, ...нашли арсенал оружия"
Вангую: цей дебіл голосував за Зе.
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я сегодня в Киеве пять евакуаторов наблюда, которые возле 10 м пешеходных переходов машины эвакуировали - так и знал, что Кличко до этого додуматься не мог, и что-то с этими эвакуаторами нечисто
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Щось тут не так. Не може людина з таким арсеналом і не судима раніше бути така тупа, що на евакуаторі в гараж машину крадену притягнути. Щось тут не теє.
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