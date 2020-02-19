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 Політика України
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Все про:Київ (7316) мітинг (529) відставка (610) Гончаренко (252) Ситник (562) Укрлендфармінг (60)

 Кілька тисяч аграріїв у центрі Києва вимагали відставки Ситника. ФОТОрепортаж

Співробітники компаній "Укрлендфармінг" і "Авангард" вийшли захистити 27 тисяч робочих місць.

Близько шести тисяч працівників аграрних холдингів "Укрлендфармінг" і "Авангард" вимагають відставки директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника, який чинить тиск на український бізнес, який дає 27 тисяч робочих місць людям на селі", - пише УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

Протестувальники зібралися під Кабінетом міністрів України, де закликали уряд припинити тиск силових органів на підприємства і прискорити звільнення Ситника, якого внесено у національний реєстр корупціонерів.

Кілька тисяч аграріїв у центрі Києва вимагали відставки Ситника 01
Кілька тисяч аграріїв у центрі Києва вимагали відставки Ситника 02

Люди приїхали практично з усієї України – підприємства працюють у 600 населених пунктах 22 областей країни.

Аграрії передали письмове звернення зі своїми вимогами представникам Кабміну, які вийшли до мітингувальників на їх прохання. Також співробітники компанії підготували коробку яєць, на кожному з яких був написаний слоган "Ситника - геть!", однак і в НАБУ, і в Кабміні відмовилися прийняти подарунок.

Раніше цим вранці мітингувальники прийшли під офіс НАБУ, однак ніхто не вийшов, щоб почути їх вимоги.

Кілька тисяч аграріїв у центрі Києва вимагали відставки Ситника 03

Як повідомила операційний директор "Укрлендфармінга" Галина Ковток, на сьогоднішній день робота компанії дестабілізована. Детективи НАБУ проводять обшуки і допитують співробітників, які не мають поняття, як їх робота пов'язана з особистими мотивами Ситника перешкоджати успішному бізнесу.

За її словами, люди бояться, що їх позбавлять робочих місць будинку і змусять емігрувати на заробітки в сусідні країни.

Кілька тисяч аграріїв у центрі Києва вимагали відставки Ситника 04

"Наша компанія – гордість України, яка щорічно платить 2,5 мільярда податків і створює 1% ВВП країни, і вона повинна бути почута. Ситник сьогодні до нас не вийшов і зачинив двері перед нашими співробітниками. Ці люди борються за свої сім'ї, люблять Україну і хочуть тут працювати, і вони не дозволять, щоб амбіції однієї людини все це зруйнували. Не можна тримати на такій посаді корупціонера, тому ми закликаємо прем'єр-міністра: доведіть справу до кінця", - сказала вона, передавши вимоги аграріїв співробітникам Кабміну.

Пізніше протестуючі перейшли під Верховну Раду, де повторили свої вимоги прискорити звільнення Ситника з посади директора НАБУ. В їх підтримку виступили декілька народних депутатів.


Кілька тисяч аграріїв у центрі Києва вимагали відставки Ситника 05

Як повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, половина Верховної Ради підтримує відставку директора НАБУ.

"Ви хочете захистити свої зарплати, свої сім'ї і свої робочі місця, щоб продовжувати годувати всю країну і весь світ - це правильно, і всі ми разом будемо працювати над цим. Після вашого попереднього мітингу депутати зібрали 216 голосів за звільнення корупціонера – це більшість Верховної Ради. Це питання потрібно довести до кінця, Ситника - у відставку!", - прокричав він зі сцени.

Кілька тисяч аграріїв у центрі Києва вимагали відставки Ситника 06

До цього працівники "Укрлендфармінга" і "Авангарду" зібрали близько 30 тисяч підписів аграріїв і небайдужих громадян з вимогою відставки Ситника і передали президенту Володимиру Зеленському. За словами операційного директора, зараз компанія все ще чекає відповіді.

Раніше власник групи компаній "Укрлендфармінг" і "Авангард" бізнесмен Олег Бахматюк назвав незаконними обшуки силовиків в його компанії. Також він заявив, що відкриті проти нього і компанії справи - це особиста помста директора НАБУ Ситника. Ситник був визнаний судом винним у корупції через елітного відпочинку за чужий рахунок, та внесений до реєстру корупціонерів, з-за чого може втратити посаду. Головним свідком обвинувачення в суді був радник сестри Олега Бахматюка.


Кілька тисяч аграріїв у центрі Києва вимагали відставки Ситника 07
Кілька тисяч аграріїв у центрі Києва вимагали відставки Ситника 08
Кілька тисяч аграріїв у центрі Києва вимагали відставки Ситника 09
Кілька тисяч аграріїв у центрі Києва вимагали відставки Ситника 10

Мітинг аграріїв під Кабміном

"Укрлендфармінг" – найбільший український агропромисловий холдинг, який управляє найбільшим в країні банком родючого чорнозему – 500 тис. га, займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом цукру, тваринництвом та дистрибуцією сільгосптехніки. До його складу входить агропромислова група "Авангард", компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць (з проектною потужністю 1,6 млрд яєць в рік) і продуктів яєчної переробки, які експортуються в близько 40 країн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176714
 
 
 Топ коментарі
 
Сытник вроде не аграрий. И законы не издает. А у Акграриев, оказывается, нет никакого врага, кроме Сытника. Явно проплаченная массовка. Вот это и есть демонстрация, что такое митинги в Украине. Клоунские цирки. Митинги - это, конечно, волепроявление народа, но такие цирки - это волепроявление заказчика. Кто там? Петин Бахматюк?
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У Сытника, будем откровенно говорить, морда лица, конечно, стандартная - мусарско-коррупционная.
Но по сравнению с мордой лица пострадавшего Бахматюка - Сытник ещё так и ничо, почти шо европеец.
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А кого выбирали? Сытника или лишь бы перднуть?)) При Порошенко много кого выбирали ))
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Выбрали зеленых ублюдков. А эти, пардон "протестующие" - я видел, как их сегодня свозили. Что сказать... Я такое в 2014-том видел. В Мариинском парке.
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другим бы уже ласты крутили, а эти наверное нужные протестующие
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У Сытника, будем откровенно говорить, морда лица, конечно, стандартная - мусарско-коррупционная.
Но по сравнению с мордой лица пострадавшего Бахматюка - Сытник ещё так и ничо, почти шо европеец.
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Может несколько "не в тон" дискуссии по этой теме, но скажу... Я сейчас не прямо о Сытнике. Тут общий подход ДОЛЖЕН быть такой- правое дело, если оно действительно - правое/правовое, НЕ МОЖЕТ привести к сокращению 27 тысяч рабочих мест в сфере сельхозпроизводства! Если фактически приводит - "Сытники" НЕПРАВЫ! Если НЕ приводит - протестующие тогда "бутафорские"... Критерий работы и НАБУ, И Налоговой, и Прокуратуры, и "прочая" - НЕ НАВРЕДИ рабочим местам при принятии решений!
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было бы прикольно, если бы несколько тыщ сытников требовали отставки одного агрария Несколько тысяч аграриев в центре Киева требовали отставки Сытника - Цензор.НЕТ 3351 , вот это бы был флэшмоб
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Это все понтяно. Но при чем тут аграрии?
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Проплачена шелупоньготова протестувати з будь якого приводу . і без жодного приводу. Того Бахматюка треба було садити ще за його банки.
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Пусть рассчитается по долгам и свободен
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Сытник вроде не аграрий. И законы не издает. А у Акграриев, оказывается, нет никакого врага, кроме Сытника. Явно проплаченная массовка. Вот это и есть демонстрация, что такое митинги в Украине. Клоунские цирки. Митинги - это, конечно, волепроявление народа, но такие цирки - это волепроявление заказчика. Кто там? Петин Бахматюк?
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чего - рабочие, деньги зарабатывают. Возможностей заработать в стране мало.
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Не Сытник требует вернуть выведенные из банков деньги деньги, а МВФ. Сытнику всё равно
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то такие Аграрии шо пзцд, на чужой земле, на ворованых деньгах аграрии большие
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акції проти Ситника по справі доведення Бахматюком своїх банків до банкрутства
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Аграріі побачили,що поправки ще довго розглядатимуться і вирішили підзаробити на Ситнику...Отак можна звести на пси любий хороший почин,замазавши його відвертим неприхованим мітинговим заробітчанством...
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і Аваков руки потирає, це його мрія
А Бахматюк - злодій і шахрай, і його бізнес , у т.ч. банківський - шахрайський, має повернути кошти вкладників, підприємств
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