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 Суспільство, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:Львівщина (1047) протест (1114) евакуація (193) мракобісся (12) COVID-19 (80)

 "Ніхто не виїде, все", - на Львівщині місцеві жителі заблокували госпіталь, в який можуть привезти евакуйованих із Китаю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи, що у Винниках, прийшли місцеві жителі і забарикадували в'їзди і виїзди з території медзакладу.

Люди збудували барикаду біля воріт госпіталю. Тимчасово з території не давали проїзду навіть знімальній групі, однак, після виклику поліції, випустили, передає Цензор.НЕТ із ТСН.

Учасники протесту заявили, що "хвилюються за своїх дітей", тому не хочуть, щоб у їхній населений пункт привозили українців із охопленого коронавірусом Уханя.

Паніка почалася в середу вранці, коли з госпіталю почали евакуювати пацієнтів, пише zaxid.net.

"Якщо ми відпустимо всіх хворих, хто нас захистить? Хворих немає, порожній госпіталь - завозьте, кого хочете. Ми будемо стояти до кінця. У нас іншого виходу немає. Тому що ми залишимося без роботи. Ніхто нічого не пояснює, сказали - евакуація", - зазначила співробітниця госпіталю.

Пізніше в ЛОДА повідомили, що на базі госпіталю ветеранів воєн і репресованих у Винниках відбулися навчання медиків з готовності лікарні до госпіталізації хворих із китайським коронавірусом Covid-19. Цю інформацію підтвердило і керівництво госпіталю.

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"Це відбувалися симуляційні навчання", - зазначив у коментарі гендиректор госпіталю Максим Прикупенко.

За його словами, інформація про проведення таких навчань надійшла лише вранці середи, 19 лютого.

"Пацієнти, які мали бути виписані, були виписані додому. Всіх інших пацієнтів за необхідності переводили в інші лікувальні установи області та міста", - зазначив Максим Прикупенко.

"У мене є інформація, що до нас на карантин пацієнтів із літака не привезуть. Заклад не готовий прийняти людей на карантин. У нас справді багато пацієнтів", - сказав Максим Прикупенко.

Ніхто не виїде, все, - на Львівщині місцеві жителі заблокували госпіталь, в який можуть привезти евакуйованих із Китаю 01
Ніхто не виїде, все, - на Львівщині місцеві жителі заблокували госпіталь, в який можуть привезти евакуйованих із Китаю 02
Ніхто не виїде, все, - на Львівщині місцеві жителі заблокували госпіталь, в який можуть привезти евакуйованих із Китаю 03
Ніхто не виїде, все, - на Львівщині місцеві жителі заблокували госпіталь, в який можуть привезти евакуйованих із Китаю 04
Ніхто не виїде, все, - на Львівщині місцеві жителі заблокували госпіталь, в який можуть привезти евакуйованих із Китаю 05
Ніхто не виїде, все, - на Львівщині місцеві жителі заблокували госпіталь, в який можуть привезти евакуйованих із Китаю 06
Ніхто не виїде, все, - на Львівщині місцеві жителі заблокували госпіталь, в який можуть привезти евакуйованих із Китаю 07

Як відомо, проти розміщення на карантин в їхніх закладах українців, евакуйованих із Китаю, вже повстали на Київщині, Тернопільщині та ще в тій самій Львівській області, але в іншому населеному пункті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176698
 
   
 Топ коментарі
 
Везите их в поместье Оманского Мародера.
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Правильно! Молодці! Нащо на периферію в непристосовані заклади везти потенційних хворих? Є Феофанія з нехилим обладнанням, є Київ з інститутом інфекційних хвороб та інф. лікарнею, поряд МОЗ з оуєнною зарплатнею, світила, всілякі академіки та прохфесура, приватні клініки, лабораторії та МОРГИ!!! Хай відробляють! Зеля може проінспектувати в любий момент! А вони "с глаз долой"?
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А ведь Кабмин и ВР знали, что станет вопрос изоляции эвакуированных из Китая. И ничего не делали для того чтобы подготовить необходимый лазарет и персонал. Все можно было решить, но кроме бла-бла ничего
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провокація з метою дискредитації мешканців західних областей.
а насправді у нас скрізь таких рагулів більшість. тому так і живемо..
сором
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Есть прекрасная медицина в Конче-Заспе, Пуща-Водице. Почему бы не привезти туда?
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но почему-то другие области так себя не ведут, хотя во всех областх проводились учения на случай эпидемии
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1. В стране нет специальных зданий и оборудованных коммуникаций для избежания распространения ncovid 2019 2. Почему-то развитые страны типа Швейцария и Израиль используют украинский самолёт для вывоза своих граждан, может они что-то знают? 3. При отсутствии возможного явного источника заражения шансы предотвратить эпидемию в Украине неизмеримо больше чем устроить биогеноцид.4. В Украине элементарно нет тестов для определения вида короновируса. 5.Нет необходимого уровня медицины и элементарно средств и методик для лечения . 6. Думайте . Шансы умереть просто возрастут .
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Винниківський госпіталь,взагалі то,досить великий.Там лікується купа людей.І що тепер?Їх будуть розпихувати по іншим лікарням,щоб лежали по коридорам два тижні.Ці хворі не є українцями?Їх права не враховуються?
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Логічно.З Китаю везуть учасників воєнних дій.
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ну, военные как бы ОБЯЗАНЫ Родине служить. Или нефиг было присягу давать. И не думаю, что там плохое оборудование. Думаю, в последнее время им немало отстегнули.
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Так,а які претензії до воєнних?Присягу вони не порушували,на Донбасі в них не санаторно-курортний режим з посиленим харчуванням.Їх за що з госпіталя викидують,ради невоєнних людей,які присягу Україні не давали.Я не розумію,чому хворий український воєнний має звільнити своє місце для норвежського туриста,який Україну не покаже і на карті!
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Лучшее место для эвакуированных из Китая.
"Ніхто не виїде, все", - на Львівщині місцеві жителі заблокували госпіталь, в який можуть привезти евакуйованих із Китаю - Цензор.НЕТ 1557
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В центрі Дніпра? Дякую, дуже дякую, дідько.
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Бедняги, а как они флагами размахивали... Это было так воодушевляюще.


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Власівці теж розмахували триколором, є певні вимоги до таких хворих.
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То есть вы их сравниваете с предателями?
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Які ж вони зрадники, коли їх прапор над Кремлем, виявляється ветерани другої світової зрадники.
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В Львовской области на выборах победил Порошенко, а не 73%
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Ога. Нехай мешканці львівщини і на фронті воюють, і хворих приймають. А шо тоді робитимуть "уставшіє ат вайни" житєлі Крівбаса? Пишатимуться своїм вибором?
П.С. У Зе, Лисого і Лєнкі Кравець є котеджі на Київщині. Мо, вони когось із хворих візьмуть до себе?
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Я предлагаю альтернативный вариант. (Почему ищем постоянно место в Украине?) Есть Сибирь. Дальний восток. Якутия.... Алтай... Да та же Кострома, из которой в Севастополь понаехало бабив, которые потом и проголосовали за присоединение Крыма к...
Ой, там такая огромная страна! Выкинули бы их на парашютах гле-нить посреди дикого леса! Та... Свежий воздух, рыбалка, скоро шишки, дикий мед, грибы-ягоды пойдут... "Ніхто не виїде, все", - на Львівщині місцеві жителі заблокували госпіталь, в який можуть привезти евакуйованих із Китаю - Цензор.НЕТ 7730 Да они возвращаться не захотят в Китай. Построятся. Обзаведутся хозяйством, если останутся жить...
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Так візьми їх до свого помешкання посели - в чому проблема??? В такій цивілізовані країні як Польща своїх громадян закрили на карантин у військовому госпіталі біля Вроцлава а в нас вирішили "виселити" 850 хворих інвалідської лікарні у Винниках де тільки в хірургії лежить 160 хворих половина з яких нетранспортабельні це при тому що сотні "закритих" санаторіїв для різного роду "слуг народу напівпорожні.
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людей понять можно никто не хочет заразиться. Лекарств нет и денег для лечения не у всех есть. Дети в чем виноваты,которые в Китай не ездили. Европа закроет границу с Украиной если что.
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У нас не народ, а бидло. Іншим словом: "нарід". Коли треба було кудись гімно зі Львова вивезти, то теж вся Україна була проти. І тепер:"Моя хата з краю, нічого не знаю". З вами, суки, тільки комунізм будувати.
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Так возьми себе парочку в квартиру. Покажи пример?
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единственное что может спасти ситуацию это авиакатастрофа с возвращаюсимися коровавирусными украинцами из китая
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Я тоже об этом подумала, есть грешок. Но говорить здесь не стала). И все-таки... пусть самолет на пузо приземлится в лесу-поле... на роисе. И живы останутся. И к нам недолетят).
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Самое интересное, что страны с более сильной медициной и медицинским страхованием ПОПРОСИЛИ ПЕРЕДЕРЖАТЬ СВОИХ ГРАЖДАН В УКРАИНЕ, где Ладе тест систем нет .

И МИД ещё этим хвалиться
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"Мы своих не бросаем. Люди должны вернуться в Украину. МОЗ каждый час мне докладывает о объектах, где будут размещены украинцы. В целях безопасности не буду называть место" - сказал Гончарук.

Наверное, точно в Чернобыль полетят.
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Бубочка решил отомстить Львовской области, которая за него не голосовала?
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Быдло - оно и есть быдло. Ничего людского не осталось. Скоро обратно в обезьян превратятся - осталось только шерстью обрасти и по деревьям научится лазать...
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Вот так вот лёгким движением людей превращают в зверей.
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Привезти можливу інфекцію в мільйонне місто- вершина дебілізму.
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