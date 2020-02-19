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Все про:Одеса (2367) Нацполіція (9036) порт (204) смерть (3847)

 Навантажувач на смерть задавив охоронця і комірницю в порту Одеси. ФОТО

Загинули 45-річна співробітниця складу і 22-річний охоронець порту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції в Одеській області.

"Поліцейські встановлюють обставини загибелі двох працівників порту "Южний". 45-річна працівниця складу і 22-річний охоронець порту загинули в результаті наїзду автонавантажувача, який рухався назад", - сказано в повідомленні.

Зараз на місці події працюють слідчі. Вони з'ясовують обставини того, що сталося і вирішують питання про його правової кваліфікації.

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Навантажувач на смерть задавив охоронця і комірницю в порту Одеси 01
Навантажувач на смерть задавив охоронця і комірницю в порту Одеси 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176687
 
 
 Топ коментарі
 
Тут в первую очередь сами виноваты пострадавшие. Если знают что работает габаритная техника, у которой еще и слепая зона, то какого черта околачиваться возле такой техники?
Сами надо за свою жизнь думать, а не "вывалиться на пешеходный переход, с убеждением "не трамвай остановится" так и тут, дорога жизнь, рассчитывай только на себя.
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Я более чем уверен что погрузчик при движении назад не подавал положенных в таких случаях звукового и светового сигналов, хотя это должно было происходить в автоматическом режиме. Госгорпромнадзор ликвидировали и всем всё похер.
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а погрущик прірєвновал
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Тут в первую очередь сами виноваты пострадавшие. Если знают что работает габаритная техника, у которой еще и слепая зона, то какого черта околачиваться возле такой техники?
Сами надо за свою жизнь думать, а не "вывалиться на пешеходный переход, с убеждением "не трамвай остановится" так и тут, дорога жизнь, рассчитывай только на себя.
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Женщіна, от не треба порівнювати пісю і автопогрузчик.
Одна справа, коли ви йдете по пішохідному переходу на зелений, а тут з правого ряд, з-за авто, що стоїть, вилітає п'яне чмо на 200 / час, і намазує вас на 300 метрів асфальту, а зовсім інше, то техніка безпеки на причалі морського порту.
Ото стояли, лялякали - залицялись...
«Малєнькій трактор пахал на мєжі
Двоє влюбльонних лєжалі во ржі
Тронулся трактор, трактор пошел,
Кто то в буханке пол туфля нашол»...
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Эти погрущщики лётают как на Формуле 1..Да ещё сдавая назад!.И что за привычка обвинять жертв?.
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Бывает что и летают по запаре. И пищание сигнала заднего хода стоит постоянным фоном - так, что его уже просто перестаёшь замечать. В Одесском порту, к слову о Формуле-1 - стакеры Ferrari работают на контейнерном терминале.
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Девушка с парнем лежали во ржи.Тихо комбайн шел по межи . Девушка вскрикнула комбайн ушел .......
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Двое по рельсам в лесочек пошли---с шумом промчался экспресс из Сибири---было их двое, а стало четыре!
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шапочка к шапочкє
звьоздочкі в ряд
трамвай пєрєйєхал
отряд октябрят
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Помню иначе. Звёздочки-звёздочки, косточки в ряд---трамвай переехал отряд октябрят! Есть шедевральней и опять по теме жд-дороги. Поезд отходит *Москва-Геленджик*, голову дверью зажал проводник, поезд помчался---мужик побежал---долго его мой взгляд провожал!
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алийє галстукі рєют над сквєром -
- бомба попала в дворєц піанєрав
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голые бабы по небу летят - в баню попал реактивный снаряд
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мальчик в посадке нашел пулемет - больше в деревне никто не живет
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Я более чем уверен что погрузчик при движении назад не подавал положенных в таких случаях звукового и светового сигналов, хотя это должно было происходить в автоматическом режиме. Госгорпромнадзор ликвидировали и всем всё похер.
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твой надзор только бабки собирал, тех. осмотр 10 лет проходили без выезда человека с этой конторы
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Ну это где как. В портах раньше, при Госгортехнадзоре, такое не проканывало. А сейчас Держпраце действительно всё похер, просто бабло собирают.
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не исключено, что ты прав. У нас на заводе если кар не подает сигнал при движении задом или не горит задняя фара (синиего цвета и светящая на 1.5м назад), то вы..ут механика отвечающего за обслуживание, карщика и начальника отдела.
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Я не раз бував у німецьких портах , по перше там немає жодних ахранников , по друге там ніхто не розгулює в місцях де працює така техника , по трете коли воно здає назад там такий сігнал йде що вуха закладає . Коли цей совок нарешті зміниться в Украіні ??
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За совка такого бути не могло, я в ті часи студент підробляв на рампі вантажником не дай боже як нас дрюкали по ТБ.
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значить, перед тим когось придавило
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Я власне не про це... Я про совковський поКуізм...
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У нас баровой установкой на С-100 человека затянуло и перерезало.Бульдозерист включил вечерам баровую установку,а сам присел в холодке по пивку вдарить,пока бульдозер асфальт режет.Шёл с работы мещанин и оступился .По кусочкам собирали.За мой 40летний стаж на стройке насмотрелся,как на войне.ПДД и ТБ пишутся кровью.
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А как пошли 16-этажки в 3 смены гнать в 1982-87гг? Ночью, зима, ветер, прожектор лупит в глаза, наружу пока прихватит сварщик, ветром чуть отжало---и полетел вниз монтажник! Те кто из строителей уже квартиру дождался в 3 смену отказывались зимой работать.
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Новые экскаваторы ,сдавая назад, тоже пищат,как оглашенные.На улицах.
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По совку прежде чем допускали на объект нужно было сдать технику безопасности. Помню мне в первый день выдали несколько книжек (чуть меньше чем тетрадка и листов по 20) одна из них была чисто по правилам движения на предприятии. Это сейчас распи..дяйство кругом.
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Може бути й так, чесно визнаю - в часи совка не був в портах
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ага, пока дом нє взорвался, даже газовой служби нє било. Посаділі пару чєлавєк, а потом і газовая скорая 04, і за пять мінут срєді ночі на малєйшій запах газа ілі подозрєнійє (вихлоп послє ковбаси з часником)
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"Госпромнадзор" реорганізований в Держпраці у 2015 році. Водій перед початком руху повинен подати звуковий сигнал. Вимоги щодо обов'язкової наявності автоматичної звукової та світлової сигналізації немає.
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Нормативку не бачив брехати не буду, але всі ПТМ з якими доводилось стикатись, самі доволі різко писчали при вмиканні заднього ходу, ну хіба що за винятком старих радянських електрокарів.
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1.Перебування сторонніх осіб в зоні проведення вантажно-розвантажувальних робіт забороняється. (Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт)
2. Водій навантажувача перед початком руху заднім ходом повинен впевнитись, що це безпечно і по ходу руху навантажувача немає людей. (Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, правила ОП на автомобільному транспорті)
3. Навчання з питань ОП, перевірка знань, інструктажі водія?(Положення про порядок проведення навчання та інструктажів з питант ОП)
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тихо завелся и тихо пошел... и кто то в буханке ****** нашел.

ну серьезно, как можно не заметить что погрузчик едет ? это же не спорткар на скорости 200 кмч, он больше 5-10 кмч наверно разогнаться не может физически. и у него есть зумер при движении назад.
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Это как самозабвенно надо отвлечься, чтобы наехал медленно едущий порузчик ?
По возрасту они подходят: ей 45 - ягодка опять, а ему 22 - хоть в розетку.
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