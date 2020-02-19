 Навантажувач на смерть задавив охоронця і комірницю в порту Одеси. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції в Одеській області.

"Поліцейські встановлюють обставини загибелі двох працівників порту "Южний". 45-річна працівниця складу і 22-річний охоронець порту загинули в результаті наїзду автонавантажувача, який рухався назад", - сказано в повідомленні.

Зараз на місці події працюють слідчі. Вони з'ясовують обставини того, що сталося і вирішують питання про його правової кваліфікації.

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