 Навантажувач на смерть задавив охоронця і комірницю в порту Одеси. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції в Одеській області.
"Поліцейські встановлюють обставини загибелі двох працівників порту "Южний". 45-річна працівниця складу і 22-річний охоронець порту загинули в результаті наїзду автонавантажувача, який рухався назад", - сказано в повідомленні.
Зараз на місці події працюють слідчі. Вони з'ясовують обставини того, що сталося і вирішують питання про його правової кваліфікації.
Сами надо за свою жизнь думать, а не "вывалиться на пешеходный переход, с убеждением "не трамвай остановится" так и тут, дорога жизнь, рассчитывай только на себя.
Одна справа, коли ви йдете по пішохідному переходу на зелений, а тут з правого ряд, з-за авто, що стоїть, вилітає п'яне чмо на 200 / час, і намазує вас на 300 метрів асфальту, а зовсім інше, то техніка безпеки на причалі морського порту.
Ото стояли, лялякали - залицялись...
«Малєнькій трактор пахал на мєжі
Двоє влюбльонних лєжалі во ржі
Тронулся трактор, трактор пошел,
Кто то в буханке пол туфля нашол»...
звьоздочкі в ряд
трамвай пєрєйєхал
отряд октябрят
- бомба попала в дворєц піанєрав
2. Водій навантажувача перед початком руху заднім ходом повинен впевнитись, що це безпечно і по ходу руху навантажувача немає людей. (Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, правила ОП на автомобільному транспорті)
3. Навчання з питань ОП, перевірка знань, інструктажі водія?(Положення про порядок проведення навчання та інструктажів з питант ОП)
ну серьезно, как можно не заметить что погрузчик едет ? это же не спорткар на скорости 200 кмч, он больше 5-10 кмч наверно разогнаться не может физически. и у него есть зумер при движении назад.
По возрасту они подходят: ей 45 - ягодка опять, а ему 22 - хоть в розетку.