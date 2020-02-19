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Все про:Дніпропетровщина (649) Нацполіція (9036) вбивство (2074)

 78-річний чоловік убив і розчленував жінку на Дніпропетровщині через небажання віддавати борг, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

78-річний житель Кривого Рогу вбив і розчленував жінку, а частини тіла викинув у ставок. За його словами, він скоїв злочин через небажання віддавати гроші своїй жертві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

Раніше повідомлялося, що фрагменти жіночого тіла водолази витягли зі ставка в металургійному районі міста Кривий Ріг.

Встановлено, що чоловік скоїв злочин через небажання віддавати потерпілій заборговані гроші. Зловмисник вдарив жінку молотком по голові, а потім розчленував тіло на частини і кинув у водойму.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Зараз підозрюваний дає свідчення. Слідчі дії тривають. Встановлюються всі обставини події.

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78-річний чоловік убив і розчленував жінку на Дніпропетровщині через небажання віддавати борг, - Нацполіція 01
78-річний чоловік убив і розчленував жінку на Дніпропетровщині через небажання віддавати борг, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176667
 
 
 Топ коментарі
 
Спасибо жителям Кривбасса...
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Напевно в тому Кривому Розі пороблено.

А прізвище жінки не Помолова?
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В долг давать опасно для жизни. Сколько людей погибает каждый год из-за дачи в долг, но... это никого не учит. Если очень уж зудит дать в долг, помочь, то дарите деньги.Жизнь дороже.
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В долг давать опасно для жизни. Сколько людей погибает каждый год из-за дачи в долг, но... это никого не учит. Если очень уж зудит дать в долг, помочь, то дарите деньги.Жизнь дороже.
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И цена вопроса была скорее всего пару тысяч гривасей...
Жаль отменили смертную казнь для таких ТУЛОВИЩ...
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На Раскольникова не тягне,занадто старий.А бабка точно героїня Достоєвського.а може й родичка
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Зараз для нього любий термін - довічне.
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Напевно в тому Кривому Розі пороблено.

А прізвище жінки не Помолова?
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)))давно она не появлялась... А Маринину в фб наблюдаю -бубочку мочит...
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С августа 19-го.
Без нее моя жизнь потеряла смысл 78-річний чоловік убив і розчленував жінку на Дніпропетровщині через небажання віддавати борг, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1192
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КЗА - криворошська Зє!більна аномалія
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Фууу, марзота... даже не сомневаюсь ,что эта шваль за зерыгов голосила -в лохторате других не держат...
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может и не из-за долга, может и не убил, может и не он, может и не мущинка.

Только суд.... чотаржу, лолжен определить вину.
жаль всех конечно, но у нас бывает так что - мужик напал на ментов и сломал погон одному из них и ВНЕЗАПНО помер = мусора пытали мужика и не успели вызвать "скорую". = дисциплинарное взыскание =
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Особистий досвід -
Даш другу гроші, загубиш і гроші і друга.
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Изысканно! Верно выше написали: возраст- не помеха. Молотки, топоры, наверное, а можэ и пилы... А-а-а-ахренеть!
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Нужно срочно вычислить процент маньяков среди жителей Кр Рога ! Возможно некоторые чиновники нынешней власти нуждаются в срочной изоляции !!! 😎
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Этому мужику место в партии Слуга Урода
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Я никогда и никому не даю в долг, объясняя это так:
У меня соглашение с коммерческими и национальным банками - банки не крапают дурацкие комменты на Цензоре, а я не занимаюсь кредитованием.
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Мощный дед... напомнило:

"Дід мовчки закручує вагона на дріт і починає кувалдою методично вибивати утюги, завдяки котрим вагон стоїть на місці.
Голос Харитона ..щенки. Дєдушка пацаватий, ото воно йому надо отак ї..ть!
Магарич. Амбальний дідусь. Мабуть і ..й ще стоїть! Стоїть ..й, діду?
Дід (продовжує роботу). Стоїть, синку, - дай тобі боже щоб в тебе так стояло!" (С)
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Может дед в маразме и может и убийство Кенеди на себя взять ...
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Хлописко... 78-річний чоловік убив і розчленував жінку на Дніпропетровщині через небажання віддавати борг, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3677 хотів би і я у 78 мати таке здоров'я аби завалити і розчленувати, навіть жінку...
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Комент трохи жахливий. Чомусь згадав каліфорнійський гурт Gortuary, обкладинка альбому "Маніакальні думки про збочене спотворення"...

Gortuary - Manic Thoughts Of Perverse Mutilation (Full Album) 2008 (HD)

78-річний чоловік убив і розчленував жінку на Дніпропетровщині через небажання віддавати борг, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3344
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Как и прощаем должникам нашим...только должники решили прощать нам, ну и сюр.
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долги надо отдавать , я лично деда понимаю и не обвиняю .
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