 78-річний чоловік убив і розчленував жінку на Дніпропетровщині через небажання віддавати борг, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.
Раніше повідомлялося, що фрагменти жіночого тіла водолази витягли зі ставка в металургійному районі міста Кривий Ріг.
Встановлено, що чоловік скоїв злочин через небажання віддавати потерпілій заборговані гроші. Зловмисник вдарив жінку молотком по голові, а потім розчленував тіло на частини і кинув у водойму.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Зараз підозрюваний дає свідчення. Слідчі дії тривають. Встановлюються всі обставини події.
Жаль отменили смертную казнь для таких ТУЛОВИЩ...
А прізвище жінки не Помолова?
Без нее моя жизнь потеряла смысл
Только суд.... чотаржу, лолжен определить вину.
жаль всех конечно, но у нас бывает так что - мужик напал на ментов и сломал погон одному из них и ВНЕЗАПНО помер = мусора пытали мужика и не успели вызвать "скорую". = дисциплинарное взыскание =
Даш другу гроші, загубиш і гроші і друга.
У меня соглашение с коммерческими и национальным банками - банки не крапают дурацкие комменты на Цензоре, а я не занимаюсь кредитованием.
"Дід мовчки закручує вагона на дріт і починає кувалдою методично вибивати утюги, завдяки котрим вагон стоїть на місці.
Голос Харитона ..щенки. Дєдушка пацаватий, ото воно йому надо отак ї..ть!
Магарич. Амбальний дідусь. Мабуть і ..й ще стоїть! Стоїть ..й, діду?
Дід (продовжує роботу). Стоїть, синку, - дай тобі боже щоб в тебе так стояло!" (С)
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