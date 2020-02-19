 Засідання комітету Ради з нацбезпеки закрили для ЗМІ. ФОТО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Раніше засідання комітету анонсувала "слуга народу" Ірина Верещук.

У коментарі журналістам у кулуарах парламенту 19 лютого Верещук казала, що засідання буде відкритим.

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Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, чотирьох поранено.