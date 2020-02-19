 Засідання комітету Ради з нацбезпеки закрили для ЗМІ. ФОТО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Раніше засідання комітету анонсувала "слуга народу" Ірина Верещук.
У коментарі журналістам у кулуарах парламенту 19 лютого Верещук казала, що засідання буде відкритим.
Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, чотирьох поранено.
Щелепи зводить від злоби і безсилля. Стається те, про що ми волали від самого початку реалізації намірів команди Зеленського «просто перестати стріляти». Біля ділянки розведення «Золоте-4» іде бій, яких не було з 2018 р. Ворожа арта накриває позиції 72-ї і 93-ї бригад. Українське командування підтягує резерви.
Що це означає? Що противник класично атакував у стик двох бойових з'єднань - де оборона як правило найслабша. Що ситуація уже загрожує проривом - інакше резерви б не знадобилися. І так, все це відбувається упритул до ділянки розведення сил «Золоте-4». Хутір Вільний який УЖЕ фігурує в повідомленнях - це околиця села Золоте-4. А Горіхове - це у двох кілометрах від хутора Вільний. Бої ідуть на ділянці у 10 км.
Я не сумніваюся - зараз керівництво країни заплаче, що «ну хто б сподівався»? Їм в унісон лицемірно заспіває уся зелена ЗЕкта. Не вірте. Лише у січні я писав про ситуацію біля Золотого-4. Ще тоді я наводив слова місцевих мешканців про те, що їх вогнем зганяють із їхніх домівок, аби підготувати ділянку до масштабної бойової операції, і що наявність ділянки розведення на фланзі ворожої наступаючої групи - ідеальна ситуація. З боку ділянки розведення точно ніхто не контратакує. Якщо я тоді це розумів дивлячись на мапу - як цього не міг збагнути генштаб ім. Хомчака-Іловайського?
Я писав про те, що в районі «Золоте-4» спостерігається епідемія підривів на мінах, в місцинах де кілька років ходили не побоюючись ніяких мін. Що ставлять ті міни ворожі ДРГ, які проходять на наш бік через зону розведення. Я писав, що на іншій ділянці розведення саме від такої міни загинув комбриг Коротсельов.
А ще я писав, що таки інциденти не припиняться. Бо президент Зеленський своїми мирними ініціативами саме себе загнав у пастку. Його будуть шантажувати такими загостреннями - свідомо обрушувати йому рейтинг. Бо виходу Зеленському Москва дає лише два. Або - сісти за стіл переговорів з ватагами терористів ДиРи і ЛиРи і визнати, що в Україні громадянська війна. Або - визнати що повністю, цілковито і 100%-во був правий президента Петро Порошенко коли обирав тактику тримати фронт + давити Москву санкціями. Визнати що ті хто Порошенка тоді мішав з багном - свідомо або через власну дурість спрацювали на Москву.
Ба-більше, президент Зеленський у Мюнхені сам визнав що втрати побільшали. Але що ми почули від нього? «Це означає, що війна триває. І що ще з більшими зусиллями треба намагатися її завершити».
Ну, вітаю, мирні ініціативи і намагання умиротворити Москву дають свої результати - у вигляді гарматного вогню і наших втрат. Вітаю всіх тих громадян, які істерично волали «війна вигідна Порошенку бо він на ній наживається». Агов! Кому вигідна війна тепер? Вітаю спільноту зелени Х-пердів, які просторікували, що наміри Москви на Донбасі провалилися і тому вона піде. Шкода не уточнили - яким калібром піде?
А особливо вітаю президента Зеленського - з його «просто перестати стріляти» і «треба ще більше намагатися завершити війну». Як воно? Задоволені? «Просто перестати стріляти» - і кількість втрат на фронті підскочила на 20%. «Треба ще більше намагатися зупинити війну» - і біля Золотого-4 наші позиції накриває ворожа арта. Як ви там казали? Нові розведення сил? Секторальне? Спільне патрулювання кордону з терористами ДиРи?
Мене до сказу цікавить - скільки ЗЕкті треба ще доказів того, що Москва не збирається замирюватися? Що не можна замиритися з тим хто в тебе стріляє? Скільки ще треба крові?
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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