 Зеленський перевірив перебіг ремонту Бориспільської лікарні, який має завершитися 1 липня, - ОП. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави перевірив перебіг капітального ремонту частини приміщень лікарні. Зокрема пологового та інфекційного відділень, а також оглянув уже відновлене дитяче відділення.

Директор КНП "Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування", головний лікар Олександр Щур зазначив, що після ремонту умови обслуговування пацієнтів будуть значно поліпшені. Незабаром у оновлених кабінетах запрацюють ендоскопія, бронхоскопія, ЕКГ та УЗД, які нині проводяться в непристосованих приміщеннях.

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Також президент перевірив, як діє державна програма "Доступні ліки". Олександр Щур зазначив, що в аптечному пункті на території лікарні пацієнти мають змогу отримати препарати зі знижками та безкоштовний інсулін.

Також триває ремонт пологового відділення, де буде проведено масштабні роботи. Замінюється все інженерне обладнання, водопровід, системи опалення та енергопостачання. Запуск цього відділення планують до 1 грудня поточного року.

Під час спілкування зі ЗМІ після огляду ремонтних робіт Володимир Зеленський наголосив, що Бориспільська лікарня має бути приведена у належний стан.

"Ми приїхали, і почала будуватися лікарня. Має бути результат", – зазначив Глава держави.

"У липні ми домовилися, що ця лікарня буде здана за рік. Першу частину буде здано в березні, другу – у червні, третю – в липні. І залишиться пологове відділення, яке буде побудоване до кінця року", – додав Президент.

Глава держави повідомив, що перевірятиме виконання плану.

Нагадаємо, в липні 2019 Зеленський закликав владу Борисполя за рік побудувати нову лікарню і пригрозив чиновникам зняттям з посад.

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