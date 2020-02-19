 Зеленський перевірив перебіг ремонту Бориспільської лікарні, який має завершитися 1 липня, - ОП. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Глава держави перевірив перебіг капітального ремонту частини приміщень лікарні. Зокрема пологового та інфекційного відділень, а також оглянув уже відновлене дитяче відділення.
Директор КНП "Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування", головний лікар Олександр Щур зазначив, що після ремонту умови обслуговування пацієнтів будуть значно поліпшені. Незабаром у оновлених кабінетах запрацюють ендоскопія, бронхоскопія, ЕКГ та УЗД, які нині проводяться в непристосованих приміщеннях.
Також президент перевірив, як діє державна програма "Доступні ліки". Олександр Щур зазначив, що в аптечному пункті на території лікарні пацієнти мають змогу отримати препарати зі знижками та безкоштовний інсулін.
Також триває ремонт пологового відділення, де буде проведено масштабні роботи. Замінюється все інженерне обладнання, водопровід, системи опалення та енергопостачання. Запуск цього відділення планують до 1 грудня поточного року.
Під час спілкування зі ЗМІ після огляду ремонтних робіт Володимир Зеленський наголосив, що Бориспільська лікарня має бути приведена у належний стан.
"Ми приїхали, і почала будуватися лікарня. Має бути результат", – зазначив Глава держави.
"У липні ми домовилися, що ця лікарня буде здана за рік. Першу частину буде здано в березні, другу – у червні, третю – в липні. І залишиться пологове відділення, яке буде побудоване до кінця року", – додав Президент.
Глава держави повідомив, що перевірятиме виконання плану.
Нагадаємо, в липні 2019 Зеленський закликав владу Борисполя за рік побудувати нову лікарню і пригрозив чиновникам зняттям з посад.
Если бы не ОНО и солнце бы не взошло!
А с ФОПами поговорить очкошник Оманский не хочешь?))) Под ОПешкой....без охраны и на велике))))
- Вровень с уклоном, нащальника.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/201588_1582111516?fbclid=IwAR0oNdXxvIECYgAvFC3byUnqOa0nZxiQDH93GhvKwqcArGWVaRHYWYViXsU
С соседней комнаты...
Не промахнулся бы 100%
А жіночка - молодець!
February 17 at 12:58 PM ·
Господи, ну как же хочется быть попом-мизантропом и блоггерствовать на тему: «Покайтесь, грешники, и подтверждайте свою метанойю щедрыми пожертвованиями!»
Но нит. Как можно говорить про изменение сознания людям, которые брешут, в свою брехню верят и стараются души зеленые, неокрепшие искусить. А также, если возможно, смутить и избранных.
Поэтому и пишешь про всякое политическое, дабы чудища стозевны и лайяй не оболгали и не сожрали остатки здравого смысла.
Смотрите. По желто-зеленым изданиям пронесся смрадный ветерок, нашептывающий, что Пороха не пустили на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Вначале я подумал, что это обычное бредовое возгорание ватно-зеленого сероводорода, но реальность оказалась чуть сложнее.
На самом деле, Порошенко и вправду не пустили на одно выступление в Мюнхене. Угадайте с одного раза на чье? Правильно, парафияне. Зеро испугался Гетьмана и приказал выставить многоуровневую охрану от Пороха.
Кстати, надо будет позвонить Петру Алексеевичу и спросить, неужели Зе и вправду испугался той маленькой бутылочки со святой водой, которую я Порошенко подарил.
Ну, если вкратце, Гетьман вспомнил, что на форуме в Давосе Зеленского пришли послушать 12 человек, считая уборщиц. Пороху за державу стало обидно и он, позвал всех своих друзей, пойти послушать временно исполняющего обязанности президента Украины, а Зе, будучи одержим бесами страха, устроил истерику и приказал охране не пущать Порошенко.
«Ну ладно, якщо цей недоразвинутий такий знервований, я піду займатися важливими справами та зустрічами, святой водой побрискаю його іншим разом» - сказав Гетьман, та й пішов собі з Богом, а Зеленський так і лишився із своїми бісами та тарганами.
От і вся історія. Якщо півшостий не бажає підтримки, то нехай на Мендель спирається і її слухає.
Україна вмирає. Підсвідомо це розуміє більшість. Свідомо це розуміє меншість. Причому багато хто на цьому намагається заробити.
Я прийняв це важко. Якщо така наша доля, то її потрібно сприймати спокійно та гідно. Я вже давно живу в світі, в якому нинішньої України немає. Я будую Україну після війни, після світової кризи, після повного знищення демократії та після руйнування цілісності країни.
заво... запахло
показушный пиарный проход...
генерального секретаря...
Если бы не ОНО и солнце бы не взошло!
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот! (с)
Прям вижу как оно профессионально проверяет качество шпаклевки и укладки линолеума и плитки!!!! Заодно интересуется какие кабеля проложили в проводке и расчитаны ли они на эту нагрузку!!! Ну и в подвал проверить канализацию и на крышу - обязательно!!!!
хто, як не президент?