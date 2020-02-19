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Все про:лікарня (275) Бориспіль (312) Зеленський (4569) ремонт (571)

 Зеленський перевірив перебіг ремонту Бориспільської лікарні, який має завершитися 1 липня, - ОП. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський відвідав Бориспільську багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування в Київській області, де з минулого року за його дорученням тривають ремонтні роботи. Ремонт медичного закладу має бути завершений до 1 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави перевірив перебіг капітального ремонту частини приміщень лікарні. Зокрема пологового та інфекційного відділень, а також оглянув уже відновлене дитяче відділення.

Директор КНП "Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування", головний лікар Олександр Щур зазначив, що після ремонту умови обслуговування пацієнтів будуть значно поліпшені. Незабаром у оновлених кабінетах запрацюють ендоскопія, бронхоскопія, ЕКГ та УЗД, які нині проводяться в непристосованих приміщеннях.

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Також президент перевірив, як діє державна програма "Доступні ліки". Олександр Щур зазначив, що в аптечному пункті на території лікарні пацієнти мають змогу отримати препарати зі знижками та безкоштовний інсулін.

Також триває ремонт пологового відділення, де буде проведено масштабні роботи. Замінюється все інженерне обладнання, водопровід, системи опалення та енергопостачання. Запуск цього відділення планують до 1 грудня поточного року.

Під час спілкування зі ЗМІ після огляду ремонтних робіт Володимир Зеленський наголосив, що Бориспільська лікарня має бути приведена у належний стан.

"Ми приїхали, і почала будуватися лікарня. Має бути результат", – зазначив Глава держави.

"У липні ми домовилися, що ця лікарня буде здана за рік. Першу частину буде здано в березні, другу – у червні, третю – в липні. І залишиться пологове відділення, яке буде побудоване до кінця року", – додав Президент.

Глава держави повідомив, що перевірятиме виконання плану.

Нагадаємо, в липні 2019 Зеленський закликав владу Борисполя за рік побудувати нову лікарню і пригрозив чиновникам зняттям з посад.

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Зеленський перевірив перебіг ремонту Бориспільської лікарні, який має завершитися 1 липня, - ОП 01
Зеленський перевірив перебіг ремонту Бориспільської лікарні, який має завершитися 1 липня, - ОП 02
Зеленський перевірив перебіг ремонту Бориспільської лікарні, який має завершитися 1 липня, - ОП 03
Зеленський перевірив перебіг ремонту Бориспільської лікарні, який має завершитися 1 липня, - ОП 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176648
 
 
 Топ коментарі
 
поместите его сразу в дурку, ну раз уж он там =)
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У Києві нарід бунтує, от сцарь і здриснув на переферію перевіряти укладку гіпсокартону в районній лікарні.
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Больше главе воюющей страны не чем заняться? Самый позорный пиар это присутствие первого лица на подобных акциях. Президент инспектирует ремонт больницы, открывает, детский лагерь? На хрен такие президенты с их полномочиями и затратами на их содержание? Зеленский проверил ход ремонта Бориспольской больницы, который должен завершиться 1 июля, - ОП - Цензор.НЕТ 8229
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поместите его сразу в дурку, ну раз уж он там =)
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тем более оно сново приперлось в бронике: а вдруг врач - мензуркой забьет, или клизьмой)))
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"где с прошлого года по его поручению продолжаются ремонтные работы." - всё благодаря мудрому вождю!
Если бы не ОНО и солнце бы не взошло!
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До всего есть дело Величайшему лидеру **********...до всего))))
А с ФОПами поговорить очкошник Оманский не хочешь?))) Под ОПешкой....без охраны и на велике))))
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шо вы, шо вы, какие такие ФОПы? он думает, шо жто какие-то нецензурные слова
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- Подоконник как должен быть - вровень, или с уклоном ?
- Вровень с уклоном, нащальника.
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Вровень со стенкой или выпирать? Вровень выпирать!
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Ивини, уже толком и не помню "нашерашенского" москальского гумору
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С президентом Украины Владимиром Зеленским вышел скандальный инцидент во время посещения им Бориспольской больницы. Глава государства шел по коридору больницы в сопровождении охраны в момент, когда к нему в резкой форме обратилась жительница Донбасса, задавшая вопрос о России и войне. Видео опубликовал один из украинских телеканалов, который вел трансляцию в прямом эфире. Женщина обвинила Зеленского в предательстве и задала вопрос о гибели украинских солдат на Востоке страны. На видео женщина говорит, что проживает в Донецке. "Зеленский, ты предатель! Почему на фронте гибнут, кто для тебя Россия? Отвечайте, я ваш народ, я жительница Донецка!" - кричала женщина. При этом Зеленский не стал останавливаться и разговаривать с женщиной, а сделал вид, что не услышал ее вопрос. Журналисты отмечают, что в последнее время на президента Зеленского обрушился большой объем критики, который связан с отсутствием жесткой реакции в отношении России за атаку на украинских военных на Донбассе.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/201588_1582111516?fbclid=IwAR0oNdXxvIECYgAvFC3byUnqOa0nZxiQDH93GhvKwqcArGWVaRHYWYViXsU
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Он нелох останавливаться,патаму шта Маруся з Софою підтягнутися можуть і воно испужается.
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Я бы ему еще и в харю плюнул...
С соседней комнаты...
Не промахнулся бы 100%
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він тихо всрався, як завжди.
А жіночка - молодець!
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у него случился приступ внезапной глухоты, вызванной паникой при виде женщины Зеленський перевірив перебіг ремонту Бориспільської лікарні, який має завершитися 1 липня, - ОП - Цензор.НЕТ 5228
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Больше главе воюющей страны не чем заняться? Самый позорный пиар это присутствие первого лица на подобных акциях. Президент инспектирует ремонт больницы, открывает, детский лагерь? На хрен такие президенты с их полномочиями и затратами на их содержание?
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У ЗЕ в голове кто-то с кем-то уже перестал воевать.
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тю, путін так робить й кацапи його обожнюють, а зеленське його вірний послідовник, то чому б йому не робити теж саме.
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Главное - перед камерами покрасоваться, не важно по какому поводу, чтобы пипл видел "мудрого и заботливого" вождя. Он примитивно повторяет то, что любил делать для дешевого самопиара педро.
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Олександр Дедюхін
February 17 at 12:58 PM ·

Господи, ну как же хочется быть попом-мизантропом и блоггерствовать на тему: «Покайтесь, грешники, и подтверждайте свою метанойю щедрыми пожертвованиями!»
Но нит. Как можно говорить про изменение сознания людям, которые брешут, в свою брехню верят и стараются души зеленые, неокрепшие искусить. А также, если возможно, смутить и избранных.
Поэтому и пишешь про всякое политическое, дабы чудища стозевны и лайяй не оболгали и не сожрали остатки здравого смысла.
Смотрите. По желто-зеленым изданиям пронесся смрадный ветерок, нашептывающий, что Пороха не пустили на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Вначале я подумал, что это обычное бредовое возгорание ватно-зеленого сероводорода, но реальность оказалась чуть сложнее.
На самом деле, Порошенко и вправду не пустили на одно выступление в Мюнхене. Угадайте с одного раза на чье? Правильно, парафияне. Зеро испугался Гетьмана и приказал выставить многоуровневую охрану от Пороха.
Кстати, надо будет позвонить Петру Алексеевичу и спросить, неужели Зе и вправду испугался той маленькой бутылочки со святой водой, которую я Порошенко подарил.
Ну, если вкратце, Гетьман вспомнил, что на форуме в Давосе Зеленского пришли послушать 12 человек, считая уборщиц. Пороху за державу стало обидно и он, позвал всех своих друзей, пойти послушать временно исполняющего обязанности президента Украины, а Зе, будучи одержим бесами страха, устроил истерику и приказал охране не пущать Порошенко.
«Ну ладно, якщо цей недоразвинутий такий знервований, я піду займатися важливими справами та зустрічами, святой водой побрискаю його іншим разом» - сказав Гетьман, та й пішов собі з Богом, а Зеленський так і лишився із своїми бісами та тарганами.
От і вся історія. Якщо півшостий не бажає підтримки, то нехай на Мендель спирається і її слухає.
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а, это упоротого попа пост... не читаю, оно высрало: Боб дал нам моб. связь....
Зеленский проверил ход ремонта Бориспольской больницы, который должен завершиться 1 июля, - ОП - Цензор.НЕТ 3459
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ДАЦЮК філософ (блог на УП)
Україна вмирає. Підсвідомо це розуміє більшість. Свідомо це розуміє меншість. Причому багато хто на цьому намагається заробити.
Я прийняв це важко. Якщо така наша доля, то її потрібно сприймати спокійно та гідно. Я вже давно живу в світі, в якому нинішньої України немає. Я будую Україну після війни, після світової кризи, після повного знищення демократії та після руйнування цілісності країни.
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А в Золотое не хочет поехать? Главнокомандующий зебобы это и ваша ответственность за всё и смерти пацанов тоже. Ненавижу вас сук.
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Головне це не забувати, хто у другому турі був проти всіх
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вот я и о том же - у тех учительниц спросить, ну шо разводим войска дальше , все у вас лучше стало?
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Мне кажется, он не слушает что говорят, а думает - и нах мне всё это!
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ряха росте, погляд все більш неадекватний - таке враження, що він постійно або під градусом, або під кайфом
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Он стал похож округлостью фейса на гройсмана. Тот тоже быстро округлился через несколько месяцев после захода в должность премьера, хотя и до того у него была не голодная должность спикера.
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эсэсэркой от гномика заво... запахло
показушный пиарный проход...генерального секретаря...
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Гарант ударился в медицину. Это должно отвлечь его и нарид от мрачных военных сводок.
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У Києві нарід бунтує, от сцарь і здриснув на переферію перевіряти укладку гіпсокартону в районній лікарні.
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Як так, якщо для цього є спеціально навчені люди?
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Не погоджуюся, бо за цей час він міг зробити щось корисне.
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цей поц ще може злабати на роялі, або пожартувати про війну
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"где с прошлого года по его поручению продолжаются ремонтные работы." - всё благодаря мудрому вождю!
Если бы не ОНО и солнце бы не взошло!
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А вот взяло б и не взошло! И всё, и что делать?
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Главнокомандующий всеми больницами на работе,молодчага.
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у него гений продюсер теперь пиаром рулит - талантливо, как и два его фильма , и показуха с фоткой погибшего от войны Пороха брата, как отдых в Омане ...
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Когда в мозгу уже мир , можно и медицинским вопросом попиариться. Взвалил титан мысли и гарант безопасности на себя дела премьерские !!!
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Скоро начнёт ход посевной контролировать и проверять чистоту жоп у коров...
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Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот! (с)
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Нач жека перевіряє як двірникі прибирають, а на стратегічні питання в нього часу немає. А питання обороноздатності,міжнародних відношень --немає розуму.
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И вот это глава Державы? После вчерашнего нормальный президент первым делом поддержал бы воинов ВСУ, выстоявших в бою с противником! А это недоразумение своим поведением показывает, что ему, действительно, нет разницы ни в чём! Чистой воды sexy piano boy!
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Дістали порохоботи! По ділу чи без, але своїм лайном все заливають,аж смердить! Збудувати лікарню, не дитячий крематорій в Одесі з сєпарком урочисто відкривати!
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Поясніть тупим порохоботам - чим відрізняється збудувати від відремонтувати і чому шмакля робить те ж саме, що і барига, хоча рвав на собі памперс - що він зовсім інший.
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привыкай зебобик, это только начало.
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у нас в подъезде ремонт лет 5 назад утвердили,сегодня пришёл дядька и полчаса пошкрябал шпателем стены.всё загадил и умёлся.вова,родненький,христом богом просим--приди! ну нихрена без тебя,надёжа наша,ведь не шевелится!
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каким он боком к больницам! объясните ему оборона и международная политика . а там обсёр! извините! тогда в больницу))))
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Оборону и международную политику Зе тупо просрал,осталось только ремонтом больниц заниматься.
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Совбез ООН вчера, реакция поддержки стран и осуждения Раши - выйти и хотя бы отреагировать , поблагодарить за поддержку ... БЛИН не говорить , что Хутин Пуйло а просто сказать спасибо странам , чтобы слышал украинский народ , что ты ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ И ГЛАВНОКОМАНДУЩИЙ а не контролер по киевской больничке.
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Ублюдок зелёный, чтобы ты сдох, мразь.
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Убийца наших солдатиков проверяет строительство больниц...….
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А шо.... Зеля как и Порохня уже разбирается в ремонтах?
Прям вижу как оно профессионально проверяет качество шпаклевки и укладки линолеума и плитки!!!! Заодно интересуется какие кабеля проложили в проводке и расчитаны ли они на эту нагрузку!!! Ну и в подвал проверить канализацию и на крышу - обязательно!!!!
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Цзовнішні відносини та армія,це сфера його обов'язків,а не по лікарням шастати.Чи він там наркологію провіряв?
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Примитивная психология типичной зомбированной сектантки.
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А что, так и должно быть,Трамп каждую неделю инспектирует ремонт больниц под Вашингтоном
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Мексиканские войска не оккупировали Калифорнию.
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Клоуну больше заняться нечем... а вроде прикидывался президентом....
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а завтра йому слід перевірити ретельність миття полів у Васильківській райдержадміністрації
хто, як не президент?
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Срыгнул от ФОПов, сдриснул от принятия решения по обстрелам наших позиций. Бздо паршивое, трус.
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Презідєнт, займіться зовнішньою політикою, армією і війною а не районними лікарнями. Ше перевірте як втілюється програма по облаштуванні туалетів в школах.
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Очень важное занятие для президента, важней ведь дел в стране нет... Как минимум это могли делать помощники. Зеленский типичный совковский президент показушник.
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