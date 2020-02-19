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 Події, Київські новини
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Все про:Київ (7316) паркування (81) підпал (298)

 "Герою паркування" в Києві спалили автомобіль. ФОТО

Поліція затримала чоловіка, який підпалив автомобіль, припаркований на газоні.

Про це повідомили в Патрульній поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні вранці, 19 лютого, в поліцію надійшов дзвінок про пожежу на вулиці Пирогівський шлях в Голосіївському районі. На місці події поліцейські виявили палаючий автомобіль Ford, загоряння якого рятувальники ліквідували.

Власник машини розповів, що залишив свій транспортний засіб навпроти заводу на газоні і пішов на роботу, а потім йому повідомили про пожежу.

Також дивіться: Чоловік понівечив автомобіль, що повністю перекрив тротуар біля Києво-Печерської Лаври. ФОТОрепортаж

За словами працівників служби безпеки заводу, вранці до них підходив невідомий чоловік з явними ознаками алкогольного сп'яніння і погрожував підпалити автомобіль, якщо власник не перепаркує його.

Пізніше за описом охоронців патрульні виявили чоловіка, підозрюваного в підпалі. Його впізнав працівник служби безпеки заводу.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин події.

Герою паркування в Києві спалили автомобіль 01Герою паркування в Києві спалили автомобіль 02

Герою паркування в Києві спалили автомобіль 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176641
 
   
 Топ коментарі
 
Нагородити чоловіка відзнакою київського міського голови.
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Якщо чесно, жалко мужика. Бидло треба вчити.
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То якщо поблизу не має туалету то можна срать прямо на дорозі чи газоні?
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а, что, доблестные полицейские уже всех бандитов поймали..!? Больше нечем заняться..!? А мужику респект и уважуха.
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Если он не дурак, то пусть все отрицает. Презумпция невиновности.
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ну и отсидит 2 года в КПЗ, отрицая. Выйдет с коронотуберкулезом
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Дурак походу это ты,если человек угрожал и скорей всего на видео зафиксировано,что тут даказывать?
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угрожал - да, но если этого недостаточно. Если не попал на видео наблюдения - то доказательств считай нет.
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Достатньо прийняти закон, щоб кожен став інспектором. Щоб я зробив відео або фото авто зі свого телефона і відправив лист щастя кожному герою парковки. На таких казлів не вистачить ніякої інспекції.
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Оно типо противозаконно, но хоть 10 раз быдло попросить чтобы не парковалось как.... быдло и что? получишь ехидный смех, а если Кива будет, то и наезд с последующим заездом в КПЗ "за нападение на дупутата"(ролик есть - кива ментов вызвал и сказал что бандиты с оружием его ударили в ресторане)
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один горбатився все життя на тачку, а інший бухав і спалив її - херой адназначна! ура!
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паркуйся по правилам и будет тебе счастье.
Не хочешь по правилам - жечь.
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а кто то горбатился заплатил налои и оплачивает уход, чтобы у него была лужайка из зеленой травы ! а не очередной ТЦ а какое-то мурло считает что это если газон и его то оно может делать что угодно на газоне...
вывод ?
если я приедут и поставлю под ваш котедж на газоне свое авто будете возмущатся ?
а чем отличается приватное и общее имущество в этом плане ?
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Один придурок свое получил, второй, надеюсь, еще получит.
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А почему полиция не выполнила свою работу? уроды *******
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Надо было сообщить. Если бы по поводу поджега не сообщили, то тоже ничего не делали бы.
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он и сообщил охране. Или охрана стоит там для декорации?
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Контролювати ПДД повинні звичайні люди. Поліція довела свою нездатність впоратися з проблемою. Задача держави зробити відповідні механізми і швидко. Наприклад до 19 березня.
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А нах нам треба поліція яка не робить свою роботу? Давайте просто звільним всю патрульну поліцію в місті. Більше грошей на стовпчики залишиться.
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Мужик хоть и пьяный,но сделал все правильно, а быдло получило по заслугам.
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Нет, не правильно. У нас ведь не анархия и наказание за правонарушение должно быть по закону и соизмеримым с тяжестью правонарушения.
А если мы будем сжигать дом человеку за то, что тот музыку громко включил и отрезать руку за то, что окурок мимо урны кинул - это будет как минимум неадекватно.
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Мужичка жалковастенько. Даже если ССудья "пожалкует" на "умовно"
, то всё равно получит коронотриппер на всю голову в виде возмещения ущерба на много тыщщщщщ...
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а штраф кто платить будет, или вСССе равно кто?
еСССли даже уСССловно дадут - быдло вСССе равно будет СССрать на в СССех?
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Может алканавта тоже сжечь, а то мало ли что ему придёт в голову следующий раз.
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Да, начнет жечь машины депутатов и министров...
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Їздіть на роботу лісапетом. Голобородько вам в приклад.
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Менты поймали "ймовірного підпалювача" но не могут привлечь быдло-водителя за неправильную парковку!
Зачем мы содержим такую полицию?????????
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Подпал - гораздо более серьезное преступление, чем парковка на газоне.
Подпал - это уголовное дело, парковка на газоне - административный штраф.
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Мы не даём оценку действиям поджигателя.
Мы спрашиваем: где до поджога была полиция????
Почему не привлекли водителя к административке и допустили уголовное от поджигателя?
Действия поджигателя никто не оправдывает, но и за быдлоту паркующуюся на газонах тоже никто не топит.
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Если на украинских дорогах пешеходный переход без светофора, то водилы мчатся через него 100 км. и по фуй им пешеходы, "зебры" и знаки. А "зебры" и пешеходные ржавые знаки на окраинах городов не красились уже по 15-20 лет.
Один раз видел, как полностью убитую и стертую "зебру" 12 работяг на 2 спец-автомобилях ГАЗ-66 и одного "мерседеса" с начальником подкрашивали белой эмалевой краской для стен и потолков.
Это пистес. Дно.
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За своє довге життя мав не одну машину і НІКОЛИ не поставив її на газон. Навіть коли і хотілося. До речі не дозволяв це робити і своїм "персональним " водіям. Вважаю що хамів,які ставлять на газон своє авто--потрібно вчити ,навіть таким "варварським " методом, бо слово для них ніколи не діє.
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Вы бы правила учили, а не водку жрали как этот дебил. Это из правил: "газон - ділянка однорідної території із дерновим покривом, який штучно створюється шляхом посіву і вирощування дерноутворювальних трав (переважно багаторічних злаків) або одернування;".
И где это можно увидеть на фото? Машина стояла с соблюдением правил судя по фото, а пьяное быдло скоро глотки резать будет кому попало а мусорня которой всегда нас....рать на законы потому что они их просто не знают, будет как всегда отмазываться приходите когда вас зарежут.
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"Стоп-хам" по-киевски. Нормально еще, а то мог бы и гранату в машину швырнуть...
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Обычное совковое быдло, которое ненавидит всех у кого есть машина. А парковка на газоне - это просто повод и отмазка. Мог бы вызвать полицию, чтоб они оштрафовали неправильного парковщика, но ему просто хотелось уничтожить чужое имущество.
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Судячи з твого коменту ти звичайне совкове лайно яке думає, що воно це єдиний генсек у країні під охороною, і всі повинні кланятись пропускаючи твій металолом до місця яке твій мозок визначив як правильне місце зупинки. А винуватцем того, що іншої парковки не знайшлось виступають холопи, що кланяються перед тобою і не змогли купити собі таке саме лайно як ти. Але проблема в іншому, таких совків розвелося забагато, і це вже не викликає обурення, це викликає рішучий протест.
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Что делать, если полиция не справляется со своими обязанностями?
Помогать наказывать не соблюдающих законы и культуру поведения в обществе!
Наказывать так - у кого как получается.

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Усьому бидлу, хто радіє завданій чесному робітникові шкоди, а також хто виправдовує пробиття коліс, царапання дверей та особливо підпал чужих автівок хочется нагадати як виглядає американські гетто, в яких живуть такі самі борці за справедливість і від яких з'їхали всі ті, хто має хоч якісь гроші.
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Отот пустырь с бетонными блоками у них газоном зовется?
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Для тех кто поддерживает поступок алкаша. По такой логике автомобилисты могут давить пешеходов, если они переходят улицу не на пешеходном переходе. Надо же быдло наказывать.
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Некорректное сравнение.Давят все-таки случайно,а паркуют намеренно.
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Два дебила это сила! Один паркуется, другой поджигает,говна наелись оба.
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