 "Герою паркування" в Києві спалили автомобіль. ФОТО

Про це повідомили в Патрульній поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Сьогодні вранці, 19 лютого, в поліцію надійшов дзвінок про пожежу на вулиці Пирогівський шлях в Голосіївському районі. На місці події поліцейські виявили палаючий автомобіль Ford, загоряння якого рятувальники ліквідували.
Власник машини розповів, що залишив свій транспортний засіб навпроти заводу на газоні і пішов на роботу, а потім йому повідомили про пожежу.
За словами працівників служби безпеки заводу, вранці до них підходив невідомий чоловік з явними ознаками алкогольного сп'яніння і погрожував підпалити автомобіль, якщо власник не перепаркує його.
Пізніше за описом охоронців патрульні виявили чоловіка, підозрюваного в підпалі. Його впізнав працівник служби безпеки заводу.
На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин події.
Не хочешь по правилам - жечь.
вывод ?
если я приедут и поставлю под ваш котедж на газоне свое авто будете возмущатся ?
а чем отличается приватное и общее имущество в этом плане ?
А если мы будем сжигать дом человеку за то, что тот музыку громко включил и отрезать руку за то, что окурок мимо урны кинул - это будет как минимум неадекватно.
, то всё равно получит коронотриппер на всю голову в виде возмещения ущерба на много тыщщщщщ...
еСССли даже уСССловно дадут - быдло вСССе равно будет СССрать на в СССех?
Зачем мы содержим такую полицию?????????
Подпал - это уголовное дело, парковка на газоне - административный штраф.
Мы спрашиваем: где до поджога была полиция????
Почему не привлекли водителя к административке и допустили уголовное от поджигателя?
Действия поджигателя никто не оправдывает, но и за быдлоту паркующуюся на газонах тоже никто не топит.
Один раз видел, как полностью убитую и стертую "зебру" 12 работяг на 2 спец-автомобилях ГАЗ-66 и одного "мерседеса" с начальником подкрашивали белой эмалевой краской для стен и потолков.
Это пистес. Дно.
И где это можно увидеть на фото? Машина стояла с соблюдением правил судя по фото, а пьяное быдло скоро глотки резать будет кому попало а мусорня которой всегда нас....рать на законы потому что они их просто не знают, будет как всегда отмазываться приходите когда вас зарежут.
Помогать наказывать не соблюдающих законы и культуру поведения в обществе!
Наказывать так - у кого как получается.