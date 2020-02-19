 "Герою паркування" в Києві спалили автомобіль. ФОТО

Про це повідомили в Патрульній поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні вранці, 19 лютого, в поліцію надійшов дзвінок про пожежу на вулиці Пирогівський шлях в Голосіївському районі. На місці події поліцейські виявили палаючий автомобіль Ford, загоряння якого рятувальники ліквідували.

Власник машини розповів, що залишив свій транспортний засіб навпроти заводу на газоні і пішов на роботу, а потім йому повідомили про пожежу.

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За словами працівників служби безпеки заводу, вранці до них підходив невідомий чоловік з явними ознаками алкогольного сп'яніння і погрожував підпалити автомобіль, якщо власник не перепаркує його.

Пізніше за описом охоронців патрульні виявили чоловіка, підозрюваного в підпалі. Його впізнав працівник служби безпеки заводу.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин події.