 Жінка із сином і спільником продавала метадон на Хмельниччині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Хмельницької області.

Троє жителів райцентру Полонне, серед яких мати і син, протягом кількох місяців займалися збутом наркотичної речовини місцевим наркозалежним особам.

Увагу поліцейських привернуло те, що на вулицях райцентру почало з’являтися все більше людей у стані наркотичного сп’яніння, скарги на яких надходили від місцевих жителів. У зв’язку з цим працівники поліції провели низку оперативних і слідчих дій, які вивели їх на слід наркозбувачів. В подальшому правоохоронці здійснили декілька оперативних закупок, які дали можливість задокументувати злочинну діяльність зловмисників.

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За фактом вчинення кримінального правопорушення відкрите провадження за ч. 2 статті 307 Кримінального кодексу України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.











