 "Служи народу", "Нам не pohuy" та "Заї...ало!": Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Сьогодні, 19 лютого, на вул. Банковій під будівлею Офісу Президента відбувається мітинг. Активісти тримають прапори України, політичних партій "Свобода" і "Європейська Солідарність" та інших організацій. Також протестувальники тримають плакати з написами: "Зае...ало!", "Защитим упрощенку", "Сегодня вводишь РРО - работать завтра будет кто?", "РРО набуде сили - економіка могилі", "Владо! Продай собаку - купи собі РРО", "Закони Полякова на "бочку" і "точка", "Мы хотим работать в Украине", "Г-н президент - мы не грязь, мы ФОПы", "РРО=зброя ворога", "Служи народу", "Нам не pohuy", "ФОП в біді - країна в лайні", "Не могу работать", "Збережіть малий бізнес! Прислухайтесь до нас!", "ПреЗЕдент! Виконуй обіцянки!", "Дайте спокійно працювати", "Гроші не у ФОПів. Шукайте у олігархів, корупціонерів, монополій, в офшорах!", "Зе, воюй з олігархами, а не з підприємцями", "Роботу, зарплату, гідне життя", "РРО для ФОП- податковий гоп-стоп", "У вас ЗеФОПія" тощо.
Перед мітингувальниками виступили активісти, народні депутати.
"Ми за збереження і розвиток спрощеної системи оподаткування, за скасування норм законів 128, 129 (фіскалізація ФОП, "кешбек"). Ми проти свавілля контролюючих органів, ми проти знищення мікробізнесу корупцією та корупціонерами. Ми за лібералізацію, обіцяну Володимиром Зеленським на президентських і парламентських виборах, ми за скасування фіскалізації всіх мікропідприємців, ми за можливості кожного українця легко і просто почати і вести власну справу, ми за різноманітність робочих місць, за конкуренцію, яка зменшує ціни і знищує монополії. Ми проти диктатури влади, олігархату і транснаціональних компаній. Ми вимагаємо скасування фіскалізації для мікропідприємництва! Ми вимагаємо мораторій на перевірки, податкову реформу і ухвалення законопроєктів 2644, 2645!" - заявили організатори акції.
Мітингувальники вимагають зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
Далі учасники мітингу планують піти з мітингом під будівлю Кабінету міністрів і будівлю Комітетів Верховної Ради.
Раніше народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна під час виступу з трибуни парламенту заявила, що влада не здатна пояснити причини такої жорсткої фіскалізації.
"Я закликаю всіх сьогодні приєднатися до акції і зробити в подальшому найправильніші кроки, адже ви також можете помилятися. Ви мали за цей час можливість ознайомитися, а яка ж мета ставилася перед нами, перед вами, урядом щодо повної фіскалізації підприємництва. Досі ніхто не пояснив, у чому ж полягає вигода чи доходи для бюджету від ухвалення цих законів", – додала вона.
Южаніна зазначила, що впровадження касових апаратів створить надмірний фінансовий тиск на малий бізнес.
"Підприємці вже порахували, від 10 до 20 мільярдів їм доведеться додатково витратити на всі ці заходи, які передбачені застосуванням РРО", - сказала вона.
Народна депутатка наголосила, що на сьогодні у парламенті зареєстровано законопроєкти, які здатні виправити помилки влади і зберегти мікропідприємництво в Україні.
"У нас є можливість сьогодні підтримати цих людей, які перебувають під Офісом Президента, і в найближчі дні розглянути законопроєкти 2644 і 2645, підписані зовсім різними за поглядами, позиціями, політичною належністю народними депутатами. Це дасть нам можливість усім разом виправити помилку і в подальшому разом працювати, щоб сприяти розвитку мікробізнесу, щоб надати, навпаки, додаткові інструменти, щоб кількість цих людей значно збільшилася", – наголосила Южаніна.
"Я закликаю вас всіх відкинути амбіції і наголошую, що помилки допускають всі. "Європейська Солідарність" закликає всіх разом вийти до цих людей, підтримати їх і ми будемо підтримувати в Раді законопроєкти 2644 і 2645 і спільно іти разом далі, напрацьовувати гідні закони для того, щоб вони були не шкідливі для економіки України. Тож ходімо всі разом на майдан і підтримаймо підприємців", – наголосила вона.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Карлос. Какой порядок?
Габриэль. Вот тут вы правы. За какой?.. Я расскажу вам одну историю...
Клара. Опять анекдот?
Габриэль. Анекдот. Значит, так. Берег моря. Пляжи. И на каждом - спасательная команда. Чтобы за буйки не заплывали, утопленников - за волосы... ну и прочее. Кроме того, конечно, плакаты висят, объявления, угрозы. А за буйки все равно заплывают. Спасатели орут, на лодках мечутся, штрафуют. Ничего не помогает. Только на одном пляже - благодать. Никто ничего не нарушает, никуда не заплывает. Порядок. Что, спрашивают, такое? Что за секрет у вас? «А очень просто, - отвечают спасатели. - Мы тех, кто за буек заплывает, - топим. Прямо с лодки. Раз... Кхх - и нет. И никаких заплывов... Никаких». (интервью в буэнос айресе)
"Н.Южанина, в частности, подчеркнула необходимость обеспечить предпринимателей упрощенными кассовыми аппаратами, а также упростить использование самих регистраторов расчетных операций (РРО)."
Так чем пэсыки от зебилов отличабтся - а ничем. И те, и другие будут доить фопов и никто не тронет олигархов и офшоры ибо это будет означать, что они должны лупить себя по голове.
Популисты и тут и там
Нелегко прийшлось тобі, мабуть, сидіти за мкадом та збирати по шієсам почавлені сири та помідори...
https://www.youtube.com/watch?v=CG-ujqZdHNA&feature=youtu.be
Активное население на фронте...
А ФОПы...ТЕРПИЛЫ со стадем)))
«Тільки об'єднавшись, ви можете рухатися далі. Тільки розуміючи до кінця суть цих законів, ви можете говорити їм «ні». Тільки ви будете виступати за їх скасування. Я йшла зараз повз «Слуг народу», вони сидять у нас попереду в парламенті, брала їх за руки і просила піти під Офіс президента. Я просила, скажіть людям, що ми скасуємо ці закони, а далі будемо з вами працювати. Ніхто, на жаль, зі мною не вийшов»,- сказала Южаніна.
Вона повідомила, що на сьогодні заплановано засідання профільного комітету парламенту, на якому є шанс розглянути законопроекти № 2644 і № 2645 і далі рухатися цивілізованим шляхом.
«Всі мають усвідомлювати, навіщо робляться такі ганебні закони в Україні. Чи час для таких законів? Чи є інші можливості в держави для того, щоб підтримати бюджет? Я не хочу говорити про інші дії, які зараз також серед вас обговорюються - це про оподаткування коштів, які перераховують на рахунки підприємців, про «перекидку» грошей з карточки на карточку фізичних осіб. Невже це те джерело додаткових коштів, яке може для себе прийняти держава? Абсолютно ні. Починалося все з цих законопроектів, а далі розганяється маховик де взяти додаткові гроші, і саме бачать їх в цій площині - площині людей, які навчилися виживати і працювати в цій країні»,- наголосила Южаніна.
«Я прошу вас бути згуртованими, боротися до самого кінця. Тому що я недарма наголосила на інших кроках, які може запропонувати влада. Якщо ви зараз не зможете відстояти себе, далі буде ще гірше. Ми будемо всі разом з вами і наша політична сила «Європейська Солідарність» зараз справді очолює цей рух, тому що мало людей, які достеменно знають, що в цих законах написано. І це є нашою проблемою. Не застосування РРО, хоча воно вам не потрібно, а в тому, що вбивається, ліквідовується спрощена система, яку треба навпаки розвивати і розширювати», - додала депутат.
-Это буква - М , Владимир Александрович . А за ней буква - А .. Вместе то называется - слог . Теперь соедините два таких слога вместе и получится ..... ,, ну смелее господин президент ,, МА-МА .!! - Мама ...... Видите , ничего сложного тут нет . .
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