EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Політика України
  9075  184
Все про:Зеленський (4569) мітинг (529) податки (872) пікет (242) протест (1114) спрощенка (18) Южаніна (86) Офіс Президента (258)

 "Служи народу", "Нам не pohuy" та "Заї...ало!": Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею Офісу Президента в Києві відбувається мітинг проти зміни законодавства в бік фіскалізації ФОПів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 19 лютого, на вул. Банковій під будівлею Офісу Президента відбувається мітинг. Активісти тримають прапори України, політичних партій "Свобода" і "Європейська Солідарність" та інших організацій. Також протестувальники тримають плакати з написами: "Зае...ало!", "Защитим упрощенку", "Сегодня вводишь РРО - работать завтра будет кто?", "РРО набуде сили - економіка могилі", "Владо! Продай собаку - купи собі РРО", "Закони Полякова на "бочку" і "точка", "Мы хотим работать в Украине", "Г-н президент - мы не грязь, мы ФОПы", "РРО=зброя ворога", "Служи народу", "Нам не pohuy", "ФОП в біді - країна в лайні", "Не могу работать", "Збережіть малий бізнес! Прислухайтесь до нас!", "ПреЗЕдент! Виконуй обіцянки!", "Дайте спокійно працювати", "Гроші не у ФОПів. Шукайте у олігархів, корупціонерів, монополій, в офшорах!", "Зе, воюй з олігархами, а не з підприємцями", "Роботу, зарплату, гідне життя", "РРО для ФОП- податковий гоп-стоп", "У вас ЗеФОПія" тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За рік кількість зареєстрованих ФОПів збільшилася на 19,8 тис. до 1,88 млн, - ДПС. ІНФОГРАФІКА

Перед мітингувальниками виступили активісти, народні депутати.

"Ми за збереження і розвиток спрощеної системи оподаткування, за скасування норм законів 128, 129 (фіскалізація ФОП, "кешбек"). Ми проти свавілля контролюючих органів, ми проти знищення мікробізнесу корупцією та корупціонерами. Ми за лібералізацію, обіцяну Володимиром Зеленським на президентських і парламентських виборах, ми за скасування фіскалізації всіх мікропідприємців, ми за можливості кожного українця легко і просто почати і вести власну справу, ми за різноманітність робочих місць, за конкуренцію, яка зменшує ціни і знищує монополії. Ми проти диктатури влади, олігархату і транснаціональних компаній. Ми вимагаємо скасування фіскалізації для мікропідприємництва! Ми вимагаємо мораторій на перевірки, податкову реформу і ухвалення законопроєктів 2644, 2645!" - заявили організатори акції.

Мітингувальники вимагають зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Далі учасники мітингу планують піти з мітингом під будівлю Кабінету міністрів і будівлю Комітетів Верховної Ради.

Раніше народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна під час виступу з трибуни парламенту заявила, що влада не здатна пояснити причини такої жорсткої фіскалізації.

Дивіться також: "ФОП теж людина", - активісти пікетують Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Я закликаю всіх сьогодні приєднатися до акції і зробити в подальшому найправильніші кроки, адже ви також можете помилятися. Ви мали за цей час можливість ознайомитися, а яка ж мета ставилася перед нами, перед вами, урядом щодо повної фіскалізації підприємництва. Досі ніхто не пояснив, у чому ж полягає вигода чи доходи для бюджету від ухвалення цих законів", – додала вона.

Южаніна зазначила, що впровадження касових апаратів створить надмірний фінансовий тиск на малий бізнес.

"Підприємці вже порахували, від 10 до 20 мільярдів їм доведеться додатково витратити на всі ці заходи, які передбачені застосуванням РРО", - сказала вона.

Народна депутатка наголосила, що на сьогодні у парламенті зареєстровано законопроєкти, які здатні виправити помилки влади і зберегти мікропідприємництво в Україні.

"У нас є можливість сьогодні підтримати цих людей, які перебувають під Офісом Президента, і в найближчі дні розглянути законопроєкти 2644 і 2645, підписані зовсім різними за поглядами, позиціями, політичною належністю народними депутатами. Це дасть нам можливість усім разом виправити помилку і в подальшому разом працювати, щоб сприяти розвитку мікробізнесу, щоб надати, навпаки, додаткові інструменти, щоб кількість цих людей значно збільшилася", – наголосила Южаніна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Жодних нових податків не вводиться", - Державна податкова служба спростувала інформацію про податок на карткові перекази

"Я закликаю вас всіх відкинути амбіції і наголошую, що помилки допускають всі. "Європейська Солідарність" закликає всіх разом вийти до цих людей, підтримати їх і ми будемо підтримувати в Раді законопроєкти 2644 і 2645 і спільно іти разом далі, напрацьовувати гідні закони для того, щоб вони були не шкідливі для економіки України. Тож ходімо всі разом на майдан і підтримаймо підприємців", – наголосила вона.

Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 01
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 02
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 03
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 04
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 05
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 06
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 07
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 08
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 09
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 10
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 11
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 12
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 13
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 14
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 15
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 16
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 17
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 18
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 19
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 20
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 21
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 22
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 23
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 24
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 25
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 26
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 27
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 28
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 29
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 30
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 31
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 32
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 33
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 34
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 35
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 36
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 37
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 38
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 39
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 40
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 41
Служи народу, Нам не pohuy та Заї...ало!: Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів 42

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176611
 
   
 Топ коментарі
 
Добра новина для ФОПів - касові апарати будуть ЗЕЛЕНОГО КОЛЬОРУ !!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Олигархатом вначале занятся надо. Микробизнес это копейки, на них 28лет выезжали и дерибанили. Кто из Ахметовых, Пинчуков, Порошенков, Зебобиков, Коломойских налоги платит и в каком размере?
 показати весь коментар
 
 
Цей законпризначений для великих українських підприємст, які ділять свій бізнес на ФОПи і ухиляються від податків. Влаштовують мітинги та спекулюють на цій темі задля народного резонансу. Наш народ іноді замість того щоб фільтрувати інформацію в ЗМІ і користуватись критичним мисленням, ведеться на популістицні висловлювання.Очевидно, що Ви з цього числа людей.
 показати весь коментар
 
Самолайкаєшься, ТП зелена? ) Платять за лайки чи по роботі заставляють строчити коменти за бубочку?
 показати весь коментар
 
Хоть я и не порохобот, а как они говорят зебил, но тут поддержу, фопов трогать нельзя. Микробизнес нельзя гнобить.
 показати весь коментар
 
 
Ви, напевно, ще одна жертва пропаганди. Почитайте будь ласка з якою ціллю був написаний цей закон і повідте наші бізнесмени не такі бідні та нещасні. Іноді здається, що "зебіли"- це як раз всі хто ненавидить Зеленського!!!


 показати весь коментар
 
Цель может и благородная, но методика ее реализации бездарная и больше напоминает саботаж чем улучшение. Этот закон не для людей, а еще один из бесяисленных способов надеть дополнительное налоговое ярмо на обычных людей,граждан.
 показати весь коментар
 
 
Насчет микробизнеса, вы видно ни разу им не владели. Многие ведут свой бизнес так что им едва хватает прокормится, а чтоб купить скажем загородный дом или виллу в испании, так то скорее для вас, избранных.
 показати весь коментар
 
Чего стоит только недавно показанных мифические зарплаты айтишников по тв. Это у вас в офисе президента столько получают, да, по 7-9тыс долларов в среднем, да? "Средняя температура по больнице"(с)?
 показати весь коментар
 
 
на рынке товар по стоимости ниже чем в торговых центрах,позакрывают фоп в убыток себе никто работать не будет!люди потеряют рабочие места,покупатель получит высокие цены,отчислений в бюджет и пенсионый фонд не будет,дальше делайте выводы
 показати весь коментар
 
 
"Габриэль. [...] Да разве мы фашисты?! Мы просто за порядок. Вот и все.
Карлос. Какой порядок?
Габриэль. Вот тут вы правы. За какой?.. Я расскажу вам одну историю...
Клара. Опять анекдот?
Габриэль. Анекдот. Значит, так. Берег моря. Пляжи. И на каждом - спасательная команда. Чтобы за буйки не заплывали, утопленников - за волосы... ну и прочее. Кроме того, конечно, плакаты висят, объявления, угрозы. А за буйки все равно заплывают. Спасатели орут, на лодках мечутся, штрафуют. Ничего не помогает. Только на одном пляже - благодать. Никто ничего не нарушает, никуда не заплывает. Порядок. Что, спрашивают, такое? Что за секрет у вас? «А очень просто, - отвечают спасатели. - Мы тех, кто за буек заплывает, - топим. Прямо с лодки. Раз... Кхх - и нет. И никаких заплывов... Никаких». (интервью в буэнос айресе)
 показати весь коментар
 
 
Да не достучитесь Вы до клоуна! Гнать гнать и не просто гнать в шею. Это недоразумение уже достало. Клоун геть!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
і повернути барижне чувирло?!
 показати весь коментар
 
 
та нє, бот з лахти на партнова з шаріком дроче
 показати весь коментар
 
 
Вернуть это?
"Н.Южанина, в частности, подчеркнула необходимость обеспечить предпринимателей упрощенными кассовыми аппаратами, а также упростить использование самих регистраторов расчетных операций (РРО)."
Так чем пэсыки от зебилов отличабтся - а ничем. И те, и другие будут доить фопов и никто не тронет олигархов и офшоры ибо это будет означать, что они должны лупить себя по голове.
 показати весь коментар
 
Ті ФОПи - то саме і був ядерний електорат Зєлупи на виборах. "Виконуй обіцянки!", - репетують ошукані лохи.
 показати весь коментар
 
 
Метя тоже обещал и не выполнил ничего если уж на то пошло.
Популисты и тут и там
 показати весь коментар
 
А ассоциация и безвиз не считаются? А укрепление армии, создание ракетного щита? А международная поддержка? А санкции против *********? А поместная церковь? А рост экономики? А зарплаты и пенсии? Этого мало?
 показати весь коментар
 
 
як ти бєдолага тоді вижив?
Нелегко прийшлось тобі, мабуть, сидіти за мкадом та збирати по шієсам почавлені сири та помідори...
 показати весь коментар
 
так і є: дали посмоктати "рейтинг намазаним обіцяним медом", але мед раптово закінчився...
 показати весь коментар
 
Лично я хочу чтобы Кабмин каждый месяц выкладывал в интернет отчет куда уходят деньги налогоплательщиков. То есть полный и детальный отчет по всем областям, до копеек! И чтобы также были штрафы в 100 кратном размере для чиновников которые допустили нестыковку в расходах и доходах. И чтобы чиновники отвечали всем своим имуществом!
 показати весь коментар
 
 
Подавай пктицию, проголосуем, наберем 100к, хрен отвертятся.
 показати весь коментар
 
 
Практика показує, що ці петиції Зе і його мандіКо пох.
 показати весь коментар
 
 
Не слелав ничего ничего и не получишь.
 показати весь коментар
 
а где президент? не нашел его ни на одной фотографии.
 показати весь коментар
 
 
Зря зеля тронул эту категорию населения как ФОПы.. это начало конца его презеденства
 показати весь коментар
 
 
Ни модча будут сосать флейту пианиста!)))
Активное население на фронте...
А ФОПы...ТЕРПИЛЫ со стадем)))
 показати весь коментар
 
 
ага.. надо понимать что в этой толпе 75 процентов которые за него голосовали ... и поделом.. ишь пузыри пускать на своего избранника собрались
 показати весь коментар
 
 
ну что поделать теперь вовке прийдётся крутится интерсно что оно запоёт своим гундосым голосом "Служи народу", "Нам не pohuy" та "Заї...ало!": Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів - Цензор.НЕТ 9361
 показати весь коментар
 
 
Повторюсь, но 73% из ФОП овцев голосовали за это самое, что сейчас с ними и происходит. Лох должен страдать.
 показати весь коментар
 
 
Дело конечно верное, вот только у протестующих память как у золотой рыбки, раз они не помнят кто такая Южанина и чем она занималась еще год назад. А ведь это был Гетьманцев в юбке.
 показати весь коментар
 
 
И Порох до сих пор тебе в штаны срет. Вспомни еще царя гороха...
 показати весь коментар
 
 
Экскременты Петра Соича не смогли бы попасть в мои штаны. По той простой причине, что их еще на выходе из сиятельной жопы слизывает целая армия порохоботов.
 показати весь коментар
 
 
ага... а этот таким как ты и своим избирателям на головы... размазывайте идиоты
 показати весь коментар
 
Каким боком тогда Южанина к акции ФОПов?? Проверь все таки Петино гамно в своих штанах
 показати весь коментар
 
Бубочка, это проплаченные порохоботы! Дави их бульдозером! Настоящие ФОПы голосовали за тебя!
 показати весь коментар
 
 
Кстати что с вороваными миллиардами януковича? Там уже половине его кодла санкции сняли за не предоставление улик. А этими деньгами можно наполнить бюджет и профинансировать армию.
 показати весь коментар
 
по булгакову, майже : коти, яких душить шаріков прийшли в управдом жалітися на нього...
 показати весь коментар
 
 
а где глав фоп блондинстый шабуня или клешни ему мешают прийти
 показати весь коментар
 
 
а где зелебобики? как они такую тему пропустили.
 показати весь коментар
 
Не знаю, в честь чого ФОПи тепер прапори поміняли, але знаю точно, що не менше 85% голосували за Клоуна. Тепер жріть.
 показати весь коментар
 
 
Ніна Южаніна на акції ФОПів: Я закликала прийти сюди депутатів «Слуги народу» і почути людей, але вони не прийшли

«Тільки об'єднавшись, ви можете рухатися далі. Тільки розуміючи до кінця суть цих законів, ви можете говорити їм «ні». Тільки ви будете виступати за їх скасування. Я йшла зараз повз «Слуг народу», вони сидять у нас попереду в парламенті, брала їх за руки і просила піти під Офіс президента. Я просила, скажіть людям, що ми скасуємо ці закони, а далі будемо з вами працювати. Ніхто, на жаль, зі мною не вийшов»,- сказала Южаніна.
Вона повідомила, що на сьогодні заплановано засідання профільного комітету парламенту, на якому є шанс розглянути законопроекти № 2644 і № 2645 і далі рухатися цивілізованим шляхом.
«Всі мають усвідомлювати, навіщо робляться такі ганебні закони в Україні. Чи час для таких законів? Чи є інші можливості в держави для того, щоб підтримати бюджет? Я не хочу говорити про інші дії, які зараз також серед вас обговорюються - це про оподаткування коштів, які перераховують на рахунки підприємців, про «перекидку» грошей з карточки на карточку фізичних осіб. Невже це те джерело додаткових коштів, яке може для себе прийняти держава? Абсолютно ні. Починалося все з цих законопроектів, а далі розганяється маховик де взяти додаткові гроші, і саме бачать їх в цій площині - площині людей, які навчилися виживати і працювати в цій країні»,- наголосила Южаніна.
«Я прошу вас бути згуртованими, боротися до самого кінця. Тому що я недарма наголосила на інших кроках, які може запропонувати влада. Якщо ви зараз не зможете відстояти себе, далі буде ще гірше. Ми будемо всі разом з вами і наша політична сила «Європейська Солідарність» зараз справді очолює цей рух, тому що мало людей, які достеменно знають, що в цих законах написано. І це є нашою проблемою. Не застосування РРО, хоча воно вам не потрібно, а в тому, що вбивається, ліквідовується спрощена система, яку треба навпаки розвивати і розширювати», - додала депутат.
 показати весь коментар
 
Пусть миллиардами януковича наролняют бюджет.
 показати весь коментар
 
..фопцы, фарца мелкая, вам по базам, супермаркетам и помойкам пора шнырить в поисках брака и просрочки...болтаетесь тут, время тратите, конкуренты все подсоберут "Служи народу", "Нам не pohuy" та "Заї...ало!": Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів - Цензор.НЕТ 5084 ...устроили ***. выжимание слезы и чувства жалости...то чем вы торгуете и как вы издеваетесь над наемными работягами, в африке средней уже не делают... "Служи народу", "Нам не pohuy" та "Заї...ало!": Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів - Цензор.НЕТ 4102..
 показати весь коментар
 
 
Правильно, а в конце всех расстрелять
 показати весь коментар
 
-Это какая буква .?

-Это буква - М , Владимир Александрович . А за ней буква - А .. Вместе то называется - слог . Теперь соедините два таких слога вместе и получится ..... ,, ну смелее господин президент ,, МА-МА .!! - Мама ...... Видите , ничего сложного тут нет . "Служи народу", "Нам не pohuy" та "Заї...ало!": Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів - Цензор.НЕТ 562 .
"Служи народу", "Нам не pohuy" та "Заї...ало!": Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів - Цензор.НЕТ 9328.
 показати весь коментар
 
 
Правильно! ЗЕленые макаки совсем обнаглели. Гнать их во главе с Оманским Барыгой!
 показати весь коментар
 
 
Разом ублюдки! Ви зробили це разом!
 показати весь коментар
 
 
А бубочка втік у лікарню - йому там діарею зупиняють...
 показати весь коментар
 
 
Вот молодцы какие. Мы "имели" этот бюджет как хотели много лет. И хотим еще. Но медицину дай бесплатно и в Пенсионный фонд придем.
 показати весь коментар
 
 
Перед виборами президента ходив по ринку. Якби був щось сказав проти Зе, не знаю, чи добіг би до виходу.
 показати весь коментар
 
А шо не так-то ? Хотели в Европу - начинайте платить налоги. В цивилизованных странах без этого никак.
 показати весь коментар
 
 
Хотели бы в Европу - не голосовали бы за Блазня. "Служи народу", "Нам не pohuy" та "Заї...ало!": Під ОП відбувається мітинг проти фіскалізації ФОПів - Цензор.НЕТ 5622
 показати весь коментар
 
 
ну, 73% ведь его выбрали. Это и называется демократия.
 показати весь коментар
 
Ну, в вашем запоребрике о демократии и не слышали
 показати весь коментар
 
Під час виборів у цих ФОПів аж слина з рота летіла, так доказували, що зеленський їм зробить. А головне що Пороха посадить.
 показати весь коментар
 
 
то есть отмены налогов для неработающих фопоы недостаточно?
 показати весь коментар
 
митинги в Киеве опять а завтра 20 февраля ,если что .... Парасюк не хочет выступить на митинге ?
 показати весь коментар
 
Проплаченные "Жопы" , а не ФОПы . "Свобода" - это в последнее время продажная ......
 показати весь коментар
 
Реванш холодильника против телевизора
 показати весь коментар
 
больше ничего не надо,где закон на вывод средств олигархами в офшоры?
 показати весь коментар
 
Наслаждаюсь изображениями тех, кто считает что принцип "бумеранга" их не коснется
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору