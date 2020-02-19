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 Події, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (689) Закарпаття (880) контрафакт (130) СБУ (5319)

 Збут контрафактного алкоголю на суму 15 млн грн блокували на Закарпатті, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Закарпатті співробітники Служби безпеки України блокували незаконну поставку в мережі роздрібної торгівлі небезпечної для життя і здоров'я громадян контрафактної алкогольної продукції. Зі складських приміщень зловмисників вилучено фальсифікований підакцизний товар на суму понад 15 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що місцеві мешканці орендували в Ужгороді, а також у Хусті склади для зберігання готового до продажу алкосурогату, у тому числі з підробленими марками акцизного збору. Продукцію сумнівної якості ділки реалізовували гуртовими партіями до торговельних точок на території області.

Під час слідчих дій за місцями зберігання підробки правоохоронці вилучили майже 160 тонн фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції. Обшуки тривають.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються джерела походження фальсифікату та особи, причетні до протиправної діяльності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жителі Донбасу та військовослужбовці ЗСУ постачали цигарки з непідконтрольної території в 4 області України, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Збут контрафактного алкоголю на суму 15 млн грн блокували на Закарпатті, - СБУ 01
Збут контрафактного алкоголю на суму 15 млн грн блокували на Закарпатті, - СБУ 02
Збут контрафактного алкоголю на суму 15 млн грн блокували на Закарпатті, - СБУ 03
Збут контрафактного алкоголю на суму 15 млн грн блокували на Закарпатті, - СБУ 04
Збут контрафактного алкоголю на суму 15 млн грн блокували на Закарпатті, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176607
 
 
 Топ коментарі
 
Як зазвичай - хтось з кимось не поділився.
Поділиться і все буде гаразд.
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Предлагаю организовать гуманитарку в лугандон - метанол привычен кацапскому горлу... Сбыт контрафактного алкоголя на сумму 15 млн грн блокировали на Закарпатье, - СБУ - Цензор.НЕТ 2951
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А какие именно марки были "подделаны"?
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Предлагаю организовать гуманитарку в лугандон - метанол привычен кацапскому горлу... Сбыт контрафактного алкоголя на сумму 15 млн грн блокировали на Закарпатье, - СБУ - Цензор.НЕТ 2951
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Як зазвичай - хтось з кимось не поділився.
Поділиться і все буде гаразд.
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А какие именно марки были "подделаны"?
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так вроде отменили монополию государства на выпуск алкоголя. Или еще не придумали водочную этикетку "Слуга народа". Название уже впечатляет.
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Нужно торопиться. На старте потенциальный рынок потребления был 73%, и он непрерывно сужается...
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...все что не на спирту "Ультра"- шмурдяк...попробуйте найти в самих дорогих даже магазинах, водку на спирту Ультра, когда то были "Гетьманы" на нем...теперь только на экспорт, в Германии покупал такую...
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Обожаю такие супер операции, когда нелегальный алкоголь изъят.
Зато продолжают травить народ легальным.

Алкоголь вне зависимости от того легален или нет - ЭТО ЯД!

Нас с детства приучают к употреблению. Рассказывают об культуре пития. Регулярно публикуют исследования "вчёных" о том какая доза алкоголя безвредна. Даже публикуют статьи о пользе алкоголя. А репрессивные органы в виде полиции СБУ и налоговой стоят на страже того что бы все потоки денег от алкоголя шли в государство. Пейте на здоровье!!!
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Як романтично пахне ковбаса
І помідори в банці зашарілись,
А в пляшечці так тихо, мов роса,
Горілочка домашня причаїлась,
І сало ніжно радує тільцем,
І хліб підставив загорілу спину,
Якщо ти млієш, слухаючи це
Чому ж ти, бл@дь, не любиш Україну ?!

Збут контрафактного алкоголю на суму 15 млн грн блокували на Закарпатті, - СБУ - Цензор.НЕТ 7767
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Кохати Україну і пити горілку - не одне й те саме.
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Я больше скажу - даже жінку кохати і пити горілку одновременно крайне неудобно. Но ты банально передёргиваешь и пытаешься отпетлять от сути прцитированного произведения Збут контрафактного алкоголю на суму 15 млн грн блокували на Закарпатті, - СБУ - Цензор.НЕТ 4195
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Цитировать говностихи - не велика доблесть.
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Только эти стихи патриоты Украины цитируют довольно часто, а твоё злобное брюзжание не цитируют никто, нигде, и никогда
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Не каждый кто цитирует говностихи - патриот.
Успокойся, иди попей ромашки и выпей цитрамон. Тебя всего колотит.
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О! Ты всё объяснил - тебя колбасит, потому, что ты печень пропил, а от алкоголизма не излечился!!! Вот тебя и раскорячило между хотелкой и неспроможностью Збут контрафактного алкоголю на суму 15 млн грн блокували на Закарпатті, - СБУ - Цензор.НЕТ 7878
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