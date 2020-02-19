 Збут контрафактного алкоголю на суму 15 млн грн блокували на Закарпатті, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Встановлено, що місцеві мешканці орендували в Ужгороді, а також у Хусті склади для зберігання готового до продажу алкосурогату, у тому числі з підробленими марками акцизного збору. Продукцію сумнівної якості ділки реалізовували гуртовими партіями до торговельних точок на території області.
Під час слідчих дій за місцями зберігання підробки правоохоронці вилучили майже 160 тонн фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції. Обшуки тривають.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються джерела походження фальсифікату та особи, причетні до протиправної діяльності.
Поділиться і все буде гаразд.
Зато продолжают травить народ легальным.
Алкоголь вне зависимости от того легален или нет - ЭТО ЯД!
Нас с детства приучают к употреблению. Рассказывают об культуре пития. Регулярно публикуют исследования "вчёных" о том какая доза алкоголя безвредна. Даже публикуют статьи о пользе алкоголя. А репрессивные органы в виде полиции СБУ и налоговой стоят на страже того что бы все потоки денег от алкоголя шли в государство. Пейте на здоровье!!!
І помідори в банці зашарілись,
А в пляшечці так тихо, мов роса,
Горілочка домашня причаїлась,
І сало ніжно радує тільцем,
І хліб підставив загорілу спину,
Якщо ти млієш, слухаючи це
Чому ж ти, бл@дь, не любиш Україну ?!
Успокойся, иди попей ромашки и выпей цитрамон. Тебя всего колотит.