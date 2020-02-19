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 На "Караваєвих дачах" у Києві знайшли тіло чоловіка в розірваній куртці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Загиблий - 54-річний житель Житомирської області. Імовірно, його збив потяг.

Тіло виявив машиніст одного з поїздів, які проходять повз станцію "Караваєві дачі", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Информатор".

Під час попереднього огляду лікарі констатували, що на тілі чоловіка є травми. Найімовірніше, його збив поїзд. На куртці було видно свіжі рвані дірки, ніби він зачепився об край поїзда, який саме проїжджав.

Поруч із загиблим лежав телефон і документи, які допомогли встановити його особу. Це 54-річний житель Житомирської області. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

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На Караваєвих дачах у Києві знайшли тіло чоловіка в розірваній куртці 01
На Караваєвих дачах у Києві знайшли тіло чоловіка в розірваній куртці 02
На Караваєвих дачах у Києві знайшли тіло чоловіка в розірваній куртці 03
На Караваєвих дачах у Києві знайшли тіло чоловіка в розірваній куртці 04
На Караваєвих дачах у Києві знайшли тіло чоловіка в розірваній куртці 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176606
 
 
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то шо тепер робити? зашивати куртку, чи там уже всьо?
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Каждый день кого то находят...и шо?
Вчера на Дорогожичах...на моих глазах..
Батя малолетней писюхи дубасил дубинкой ее малолетнего кавалера!))))
Весна...суд в области паха?)))
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щас малолетние кавалеры так общаются , вроде по 15 лет отсидели, хотя им по 14. это конечно не повод дубасить, но...
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