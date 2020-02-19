 На "Караваєвих дачах" у Києві знайшли тіло чоловіка в розірваній куртці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Тіло виявив машиніст одного з поїздів, які проходять повз станцію "Караваєві дачі", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Информатор".

Під час попереднього огляду лікарі констатували, що на тілі чоловіка є травми. Найімовірніше, його збив поїзд. На куртці було видно свіжі рвані дірки, ніби він зачепився об край поїзда, який саме проїжджав.

Поруч із загиблим лежав телефон і документи, які допомогли встановити його особу. Це 54-річний житель Житомирської області. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

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