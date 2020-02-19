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Все про:Денісова (426) Київ (7316) Микола Семена (1)

 Незаконно засуджений у Криму журналіст Семена прибув до Києва, він отримає повне соцзабезпечення від держави, - Денісова. ФОТО

Кримський політв'язень, журналіст Микола Семена прибув до Києва.

Про це омбудсмен Людмила Денісова повідомила в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Працівники Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини на київському залізничному вокзалі зустріли звільненого з незаконного утримання на території тимчасово окупованого Криму Миколу Семену.

Денісова повідомила, що за розпорядженням Президента України кримський журналіст отримає необхідне висококваліфіковане лікування на базі "Державної наукової установи "Науково - практичний центр профілактичної та клінічної медицини "Державного управління справами ( вул.Верхня 5).

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"Крім того, після проходження курсу лікування та реабілітації він отримає соціальне забезпечення від держави у повному обсязі", - додала вона.

Нагадаємо, на окупованому півострові кримінальну справу проти журналіста Миколи Семени завели за те, що він заявив: "Крим - український".

22 вересня 2017 року у Сімферополі підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд засудив кримського журналіста, автора проєкту Радіо Свобода "Крим.Реалії" Миколу Семену до двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

28 січня 2020 року Семена отримав постанову від підконтрольного Росії Залізничного районного суду Сімферополя про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

Вчора 18 лютого Семена повернувся на контрольовану України територію.

Незаконно засуджений у Криму журналіст Семена прибув до Києва, він отримає повне соцзабезпечення від держави, - Денісова 01

Незаконно засуджений у Криму журналіст Семена прибув до Києва, він отримає повне соцзабезпечення від держави, - Денісова 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176572
 
   
 Топ коментарі
 
Зачем писать чушь. А что без розпорядження солнцеликого зе его бы не встретили и не накормили. Еще надо было написать - за ропорядження зе ему позволили сходить в туалет. Зе клоун пускай с пукиным воюет, а не жопу ему лижет.
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Именно за дорученням. Что Сотрудники Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека на вокзале постоянно дежурят чтобы встречать всех подряд? Или в клинике Держуправління всех желающих лечат?
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*енисова - щедрая дуща, если даже Грибу вместо леща, выложили ноутбук и квартиру, а тот начал ныть: Неплохо бы еще бабла, на что я буду в Европу ездить и лечиться.
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Зачем писать чушь. А что без розпорядження солнцеликого зе его бы не встретили и не накормили. Еще надо было написать - за ропорядження зе ему позволили сходить в туалет. Зе клоун пускай с пукиным воюет, а не жопу ему лижет.
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Именно за дорученням. Что Сотрудники Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека на вокзале постоянно дежурят чтобы встречать всех подряд? Или в клинике Держуправління всех желающих лечат?
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Опять чушь. Это не уровень человека имитирующего президента, от этого есть люди, а клоун пускай пиариться с пукиным и в мировой политике, но к сожалению одного он до срачки сцится, а в другом выступает посмешищем.
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Вам смешно - смейтесь.
Раденький що дурненький.
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Это все , что может ответить зе поклонник клоуна. Ни для для людей, ни для страны этот упырь ничего хорошего пока не сделал и не сделает. Мне как раз не смешно , что вы выбрали марионетку и молитесь на него, наблюдаете и потираете руки, что этот клоун ведет страну в пропасть.
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*енисова - щедрая дуща, если даже Грибу вместо леща, выложили ноутбук и квартиру, а тот начал ныть: Неплохо бы еще бабла, на что я буду в Европу ездить и лечиться.
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А ты работай, плати налоги, ведь им больши нужна Незаконно осужденный в Крыму журналист Семена прибыл в Киев, он получит полное соцобеспечение от государства, - Денисова - Цензор.НЕТ 5431
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Замість того,щоб займатись обороною країни --воно піариться на рівні нач жека. Да і не дивно ,бо на більшого розум потрібний,а його немає. Ну а на стратегічний розвиток України--"немає часу" ,сам сказав.
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нє, йому дали свободу, а на хліб хай заробляє сам, як всі люди
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і шо таке соцзабез в повному гОПсязі? Мінімалка по інвалідності 1638грн, чи кватіра в Кийові, дача на Осокорках, машина, кампутір з бєзлімітним інтринєтом, садовнік, кухарка, масажистка... та пєнсія в 17 кілогривень???
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