 Незаконно засуджений у Криму журналіст Семена прибув до Києва, він отримає повне соцзабезпечення від держави, - Денісова. ФОТО

Про це омбудсмен Людмила Денісова повідомила в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Працівники Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини на київському залізничному вокзалі зустріли звільненого з незаконного утримання на території тимчасово окупованого Криму Миколу Семену.

Денісова повідомила, що за розпорядженням Президента України кримський журналіст отримає необхідне висококваліфіковане лікування на базі "Державної наукової установи "Науково - практичний центр профілактичної та клінічної медицини "Державного управління справами ( вул.Верхня 5).

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"Крім того, після проходження курсу лікування та реабілітації він отримає соціальне забезпечення від держави у повному обсязі", - додала вона.

Нагадаємо, на окупованому півострові кримінальну справу проти журналіста Миколи Семени завели за те, що він заявив: "Крим - український".

22 вересня 2017 року у Сімферополі підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд засудив кримського журналіста, автора проєкту Радіо Свобода "Крим.Реалії" Миколу Семену до двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

28 січня 2020 року Семена отримав постанову від підконтрольного Росії Залізничного районного суду Сімферополя про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

Вчора 18 лютого Семена повернувся на контрольовану України територію.





