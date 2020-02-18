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 Погоня, переслідування, ДТП: у Миколаєві затримали громадянина Грузії, який вкрав із машини барсетку, поки господар міняв колесо. ФОТО

В автомобілі спустило колесо, і поки господар ставив запаску, троє невідомих витягли з салону барсетку, в якій була $1000 і 19 тисяч гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

"За словами чоловіка, про крадіжку барсетки з салону машини йому повідомили випадкові свідки-перехожі, коли він саме міняв спущене колесо. Перехожі розповіли, що побачили, як троє незнайомців забрали сумку і швидко утекли на сріблястому Audi", - сказано в повідомленні.

Свідки змогли запам'ятати номер Audi і повідомили його поліцейським. Всі наряди поліції на цій території було орієнтовано на пошук злочинців.

Поліцейські швидко виявили Audi, що прямувала на виїзд із міста.

"Рухаючись на великій швидкості, зловмисники не впоралися з керуванням і виїхали за межі проїжджої частини на перехресті доріг. Ще кілька сотень метрів злодії їхали полем, поки не зіткнулися з деревом", - повідомили в поліції.

Погоня, переслідування, ДТП: у Миколаєві затримали громадянина Грузії, який вкрав із машини барсетку, поки господар міняв колесо 01

Коли патрульні підбігли до машини, в салоні вже нікого не було. Робітники, які неподалік ремонтували дорогу, вказали правоохоронцям, куди побігли водій і пасажири Audi.

"Внаслідок переслідування співробітники сектора реагування патрульної поліції Вітовського відділу поліції розшукали одного з крадіїв. Ним виявився 28-річний громадянин Грузії", - повідомили у відділі комунікації поліції.

Погоня, переслідування, ДТП: у Миколаєві затримали громадянина Грузії, який вкрав із машини барсетку, поки господар міняв колесо 02

Іноземця затримали, його спільників розшукують.

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Поліція розслідує провадження у ч. 2 ст. 185 (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Погоня, переслідування, ДТП: у Миколаєві затримали громадянина Грузії, який вкрав із машини барсетку, поки господар міняв колесо 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176537
 
 
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Нормально чуваки скупились за 1000 баксов.
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А довольно редкий случай, что не "иностранец" или "житель иностранного государства"(с), а именно- гражданин Грузии. Так- значительно информативней.
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Класична і давно всім відома схема! Тільки в Грузії такі схеми не працюють, Саакашвілі весь криміналітет там вичистив!
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очередной черножопян, подельник авакяна,
выдайте ему паспорт (если еще не выдали) и поселите в Днепре или Зп, єто их земля
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ой не толлерантно как-то, до аж не удобно. афрокавказца гражданином грузии обозвали )) я когда будапешт и киев проезжаю, даже ночью, все замки блокирую. часть светофоров по любому работает )
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Арахамия в Николаеве тоже наверное так начинал)
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Колесо в машине не спускало,его этот же кебаб и пробил.
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