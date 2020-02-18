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 Мир в очах Путіна, спільне патрулювання, Зе!вікторина. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Мир в очах Путіна, спільне патрулювання, Зе!вікторина. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Хто ж це зробив?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про атаку найманців РФ: Це цинічна провокація і спроба зірвати мирний процес. На РНБО ухвалюватимемо рішення про подальші кроки

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль про атаку найманців РФ на Донбасі: Говорити про відповідальність Росії "абсолютно неправильно"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступ військ РФ у районі Золотого - "мир", який побачили, зазирнувши в очі Путіну, - Порошенко

Мир в очах Путіна, спільне патрулювання, Зе!вікторина. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Спільне патрулювання

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ідея про спільні з ОРДЛО патрулі вже провалилася у 2014-му, з тієї ж причини провалиться і зараз, - Бутусов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запропонував спільно патрулювати кордон силами України, ОБСЄ та ОРДЛО

Мир в очах Путіна, спільне патрулювання, Зе!вікторина. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Зе!вікторина

Мир в очах Путіна, спільне патрулювання, Зе!вікторина. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Мир і любов

Мир в очах Путіна, спільне патрулювання, Зе!вікторина. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Дядя Вова...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провокації бувають, але ми впевнено наближаємося до миру, - Зеленський про бій у районі Золотого. ВIДЕО

Мир в очах Путіна, спільне патрулювання, Зе!вікторина. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Сообразим?

Мир в очах Путіна, спільне патрулювання, Зе!вікторина. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Ідея для бізнесу

Мир в очах Путіна, спільне патрулювання, Зе!вікторина. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Кінець епохи бідності

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176529
 
   
 Топ коментарі
 
Ці фотожаби більше схожі на правду, ніж на гумор.
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и куда всё стадо зебильное попряталось... ждут новых методичек из лахти?
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"В каждой шутке есть доля шутки" (повчальна аналогія)
Мир в очах Путіна, спільне патрулювання, Зе!вікторина. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9768
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Гы. Хорошая карикатура, только не так далека от реальности в 41-ом тоже не поддавались на провокации
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Ці фотожаби більше схожі на правду, ніж на гумор.
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В шляпе с цветком очень на Гарика Корогодского похож. Он будет на мэра Киева баллотироваться. Такого клоуна ещё не было)
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Понравилась - да. Но рассмешила - это немного не то. Ситуация не смешная.
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Мені все одно. Я ще до виборів збагнув що хана - тож і гумор такий, як в онкохворого.
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Для зебіла зухвале вдивство українських громадян це провокація. Зебіле йди на уй!!!
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Насамперед слід перелічити деякі загальні ознаки мовленнєвої культури оратора.
Ясність. Аристотель у праці "Риторика" підкреслює, що ясність - головна позитивна якість промови. Ясність слова оратора означає, що воно має бути сприйняте абсолютно так, як його розуміє сам промовець.
Умовою ясності є точність. Оратор завжди має добирати такі слова, за допомогою яких можна було б найточніше висловити думки і почуття. Л. М. Толстой вважав, що мистецтво говорити - уміння щоразу поставити виключно необхідне слово лише на потрібне місце.

А тепер включіть той малюсінький кусочок про " Армію та сьогоднішню "провокацію" із сьогоднішнього брифінгу Зеленського про взагалі про все :про коронавірус та пров сяке різне ... ЯК ВІН ТРИЧІ НАМАГАВСЯ СКАЗАТИ СЛОВО " АРМІЯ" . Хотілось и послухати , що сказав би психолог...
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Це при тому, як він сказав , " і...що в його ментальності та в його мізках війна закінчилась" ( кусок цитати з Мюнхеньского виступу)
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Ни хера себе, у тебя в палате компашка...
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Шурф Лонли Локли:
18.02.2020 в 19:33
Я сегодня на Укрпоште вещмешок отправлял, так почтальонша заявила «играетесь вы, мальчики, в свои игрушки». Я этой курве проватненной так по мозгам поездил, шо вмиг стрелки на посылку перевела. Будет мне, крымчанину, про хражданскую войну рассказывать…
Хай ко мне на оккупированную соседом Родину скатается да гривнами там где-нибудь заплатит. Тьху, *****! «Игрушки»… Пусть матери того 22-хлетнего двухсотого поведает… Ясиновский коксохим ее «русский мир» на металл уже порезал, «Стирол» тоже. И десятки таких же оккупированных шазт-предприятий. Крым теперь тоже в заднице. Зла нехватало…
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До выборов такие фотожабы надо было размещать.
А теперь этой одичалой отаре 73% скажу "МажьТе"
"ДумайТе"-не скажу ибо не чем там думать.
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только в наркотических галлюцинациях оно могло увидеть "мир" в глазах матерого зверя маньяка отморозка и террориста.
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Ну, нащьот матьорого зверя и маньяка вы погарячились. Такое же бздло из подворотни, как и наше зельоное. КГБ, КВН, Питер, крывой рог! Какая разница?! Обое рябое и убогое. Коротышки тупорылые. Что с них взять?!
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настоящий зверь, современный Омен, который дорвался к власти в начале нового тысячелетия.
о нем еще в средине 90-х говорили, и даже раньше, тогда еще интернета не было.

они даже не знали точно, кто это, но сейчас все стало понятно.
вот например статья 2000 года:

"И писатель Сидоров, и другие авторы однозначно отмечали, что речь идет о князе Владимире, при котором крестили Русь. Но мало ли в России Владимиров? Был, к примеру, Владимир Ильич. Однако в свете последних выборов можно дать и другую версию. Уж не Владимира ли Владимировича имела в виду Ванга? О следующем после Ельцина президенте России незадолго до своей смерти она говорила так: «Это будет совсем неожиданная фигура. Точно не Зюганов и не Лебедь». Ну, совсем неожиданной фигурой мог бы оказаться и Примаков (хотя карьера Путина все-таки неожиданнее и стремительнее).

https://www.kommersant.ru/doc/2287910
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Увидеть мир в глазах ***** можно! Но только держа єти глаза в своих руках, лучше на вилке.
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Мир в глазах Путина, совместное патрулирование, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1320Другими словами...Это какая то провокация,я не какал спросите у Зеленского,в моих желаниях было только пукнуть
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/// сарказм тоже...как бы ))))
Два часа понадобилось Каквыегоназываете, чтобы подтянуть артиллерию туда, где она должна была находиться все время. (За это время он проснулся, повыдергивал из носа лишнее и неохотно появился на брифинге небритым, что показывает, как он торопился.) Итог, по непроверенным данным: 2 убитых, 5 раненых (трое - тяжело). Потеряны два опорника...
Развод - сейчас самое популярное слово в Украине.
Каквыегоназываете развел лохов, а потом - войска. Ну, как развел. Первых - обманул, а вторым дал команду отступать на заранее не оборудованные позиции. (А оборудование позиций, это сколько млн грн?)
За последний месяц раша ввела несколько эшелонов со своими кадровыми войсками на территорию Украины. Не ОРДЛО, а - НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ! Которую Гарант. как бы.. далее по Конституции.
Шо там Сивохо *****т? Молчит еще? После вчерашнего не просох? Но, он не заставит себя ждать - что-нибудь с*****т, не зря же у него такие большие мозги под рубашкой спрятаны.
Нелох вышел на брифинг и по-быстрячку:
- Мы за мир, семимильными шагами. Наша армия сильнее чем короновирус, который под контролем. У нас. А своих мы заберем. Потому что впереди еще много обменов, а людей не хватает. На выдачу. А эти, как раз и пригодятся. Вообщем, ешьте, лохи, не обляпайтесь. А вы, все остальные, не забывайте про историю с Марусей и Софией. И вообще, я человек занятОй - мне надо думать тактически. Я ж Нелох, какой-та...
Только не говорите, что я его неправильно понял....этого, Каквыегоназываете...
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Це якійсь страшний сюрреалістичний сон...Ну не може бути все те, що зараз відбувається в Україні реальністю
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Не удевлюсь , что 3енелейсские еще и наших военных обвинят..
!
.
Вспомните нападение касапов на наших моряков возле нашей Керьчи ..?!!
.
Так 3енелейсская МРАЗЬ УКРАИНУ ОБВИНЯЛА !
,
УКРАИНУ , а не росЦИЯНССКИЙ ФЕКАЛИСТАН !!
,
!!!
!
!
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!
!
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С 2014 г. Путин исчез, появилось его подобие "*****".
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Путин тогда постоянно звонил кому то и спрашивал ..Дебальцево взяли?,а в это время регулярные российские войска большими силами вытесняли украинскую армию из города
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Мир в очах Путіна, спільне патрулювання, Зе!вікторина. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5693Аркадий Бабченко
5 год ·

И президент, и офис президента, и советник секретаря РНБО Сергей Сивохо используют одну и ту же формулировку: "циничная провокация".
Здесь показательно слово "циничная".
Если с провокацией все понятно, то "циничная провокация" - это речевой штамп.
Он лежит не в сфере логики, а в эмоциональной сфере.
И если провокацию могут устроить конкретные субъекты - например, "вооруженные формирования ДНР устроили провокацию на лини соприкосновения" - это обычное информационное сообщение, то "циничную провокацию" могут устроить только враги.
Это уже манипулятивный спектр.
Так вот, собственно, и вопрос.
Кто же такие эти так за весь световой день и не названные - более того, всячески избегаемые быть названными! - враги, которые хотят сорвать наш процесс примирения с Путиным, глаза которого хотят прекращения войны?
Ну кто? Кто нам мешает остановить войну теперь?
Формирования ЛДНР? Нет. Они вроде же как "наши граждане". Мы им пенсии собираемся платить. Совместное патрулирование устраивать. Видимо, патрулировать надо как раз против этих невидимых врагов, которые устраивают нам провокации и мешают пожать, наконец, братские руки дружбы. Российские войска? Ну, это странно. Потому что российские войска подчиняются Путину, а Путин хочет мира - не может же он, в таком случае, устраивать провокации против своих же собственных желаний. Порошенко? Ездит по миру, срывает на Мюнхенской конференции плат двенадцати шагов, нехорошее думает... Возможно, возможно. Но так вот прямо - тоже нельзя утверждать.
Тогда кто?
Кто этот наш ******** враг, который опять наживается на войне и мешает миру?
Америка? Мировая закулиса? Нибуру? Или Нибиру? Рептилоиды? Маруся Зверобой? Гонатрева? Неведомые буряты? Уволенный Сурков гадит?
Кто?
Это я не к тому, чтобы позубоскалить.
Это я к тому, чтобы показать, НАСКОЛЬКО все изменилось.
Во всем. Даже в риторике.
Год назад мы четко знали, кто на фронте устраивает провокации. Кто стреляет. Кто применяет артиллерию.
Мы четко знали, кто атаковал украинские катера в Керченском проливе.
Мы называли их прямо и их именами.
На следующий же день Рада вводила военное положение.
Сейчас же произошла потеря управления не только в делах и в коммуникационных связях.
Она произошла в риторике.
А риторика, терминология, словоприменение - основа всего.
Вы не можете противостоять неназванному врагу.
В этом плане власть сродни журналистике - не факт, что точность формулировок приведет к положительному результату, но отсутсвие точности формулировок приведет к отрицательному результату гарантированно.
Сегодня же власть точность формулировок уничтожила.
Сегодня в Украине появился свой коллективный Тот Кого Нельзя Называть По Имени.
И я не про Путина. Путин - это бы пол-беды еще. Я про коллективного путина. В которого входит и российская армия, и войска ЛДНР. Были бы живы и Гиви с Моторолой - и они бы вошли.
Подмена смыслов - это начало распада государственного управления, друзья мои.
Кто-то устроил нам на фронте циничную провокацию.
*****, и кто же это мог бы быть-то, а...
Даже и не предполагаю.
Молчать нельзя сказать.
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