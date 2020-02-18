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Все про:хабар (2920) Житомир (203) Військова прокуратура (614) Національна гвардія (668)

 Офіцер Нацгвардії в Житомирі вимагав $1000 за зарахування в списки військової частини, - прокуратура. ФОТО

Військовослужбовця затримали на гарячому, йому загрожує від 5 до 10 років за ґратами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

"Встановлено, що в листопаді 2019 старший лейтенант НГУ висунув вимогу громадянину України про надання йому 1000 доларів США неправомірної вигоди за безперешкодне зарахування в списки військової частини НГУ і підписання з ним контракту про проходження служби у військовому резерві Національної гвардії України", - сказано в повідомленні.

18 лютого офіцера затримали в момент одержання хабаря.

Тепер йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права займати певні посади на строк до 3 років.

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Офіцер Нацгвардії в Житомирі вимагав $1000 за зарахування в списки військової частини, - прокуратура 01
Офіцер Нацгвардії в Житомирі вимагав $1000 за зарахування в списки військової частини, - прокуратура 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176512
 
 
 Топ коментарі
 
Это доказывает , то , Что не все справедливо в Этом мире. Если это еще докажет Суд , да он Отсидит . А где коррупционеры , - на Картинках многих Задержали , а в реальности Пшык.У военного не дома ни достатков и откупится не сможет. А что так поступил то Бог ему судья.
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Как пить дать, наверно хлеборезом хотел за штуку бакинских Офицер Нацгвардии в Житомире требовал $1000 за зачисление в списки воинской части, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3894
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Этот летеха с этой суммы поимел максимум половину, остальное пошлобы тому кто реально принимает решение о зачисление. Вот и весь портрет нашей армии и НГУ, а так же ответ почему из армии уходят самые достойные профессионалы. Горько все это видеть(((
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Так мало надо шоп служить?(бросается искать штаны и бабло, бежит за билетом в Ж*томир)
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Как пить дать, наверно хлеборезом хотел за штуку бакинских
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Это доказывает , то , Что не все справедливо в Этом мире. Если это еще докажет Суд , да он Отсидит . А где коррупционеры , - на Картинках многих Задержали , а в реальности Пшык.У военного не дома ни достатков и откупится не сможет. А что так поступил то Бог ему судья.
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старлей - решала...уже смешно.
думаю подстава.
ему часом не 42 годика?
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Этот летеха с этой суммы поимел максимум половину, остальное пошлобы тому кто реально принимает решение о зачисление. Вот и весь портрет нашей армии и НГУ, а так же ответ почему из армии уходят самые достойные профессионалы. Горько все это видеть(((
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Шо, туди не втовпишся, тільки за💲💲
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Там на житомирщине лже чернобыльцев пруд пруди,наверное и ....
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Дивные времена настали,раньше давали что бы откосить от армии,а теперь что бы зачислить!
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