 Квитки на "Гуцулку Ксеню", Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Початок роботи ВР

Перед засіданням депутати вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

"Слуга народу" Тищенко вітається з колегами

Проект правок до закону про ринок землі

Роздача квитків на мюзикл "Гуцулка Ксеня"





Разумков у залі

Сектор "Слуги народів" - нардеп Василевська-Смаглюк

Віцеспікер ВР Стефанчук і Веніславський





Депутати біля трибуни. З телефоном - скандальний Іванісов

Депутати біля президії.

Депутатські обійми





Віцеспікер Стефанчук у залі

Сектор "ЄС" і піднятий палець Кубіва

Жінки з "ЄС"

Разумков, Стефанчук і Рабінович





Віцеспікер Стефанчук з колегами.

Нардепи біля трибуни

Фракція "Голосу"

"Слуга народу" Ткаченко

Ткаченко в урядовій ложі

Ткаченко і Рахманін. За ними - скандальний Брагар

Діалог "слуг народу" Арахамії і Ткаченка

На межі сектора "Слуги народу" і "ЄС"

Нарада Разумкова і Стефанчука

Президія ВР - Стефанчук, Разумков і Кондратюк





Нарада "Голосу"





Фракція "Слуги народу". У центрі - Арахамія

Арахамія і спікер Разумков

"Слуга народа" Юраш з колегою

Ірина Геращенко з "ЄС"





Представники "ЄС" Герасимов і Забродський у президії ВР

Фото - Цензор.НЕТ