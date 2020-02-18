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Все про:ВР (7097) депутат (1128)

 Квитки на "Гуцулку Ксеню", Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого. ФОТОрепортаж

Верховна Рада 18 лютого продовжила розгляд поправок до закону про ринок сільгоспземель. Крім того депутати вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 01

Початок роботи ВР

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 02

Перед засіданням депутати вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 03

"Слуга народу" Тищенко вітається з колегами

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 04

Проект правок до закону про ринок землі

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 05

Роздача квитків на мюзикл "Гуцулка Ксеня"

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 06
Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 07

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 08

Разумков у залі 

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 09

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 10

Сектор "Слуги народів" - нардеп Василевська-Смаглюк

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 11

Віцеспікер ВР Стефанчук і Веніславський


Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 12

Депутати біля трибуни. З телефоном - скандальний Іванісов

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 13

Депутати біля президії.

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 14

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 15

Депутатські обійми


Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 16

Віцеспікер Стефанчук у залі

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 17

Сектор "ЄС" і піднятий палець Кубіва

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 18

Жінки з "ЄС"

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 19

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 20

Разумков, Стефанчук і Рабінович


Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 21

Віцеспікер Стефанчук з колегами.

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 22

Нардепи біля трибуни

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 23

Фракція "Голосу"

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 24

"Слуга народу" Ткаченко

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 25

Ткаченко в урядовій ложі

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 26

Ткаченко і Рахманін. За ними - скандальний Брагар

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 27

Діалог "слуг народу" Арахамії і Ткаченка

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 28

На межі сектора "Слуги народу" і "ЄС"

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 29

Нарада Разумкова і Стефанчука

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 30

Президія ВР - Стефанчук, Разумков і Кондратюк


Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 31

Нарада "Голосу"

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 32

Фракція "Слуги народу". У центрі - Арахамія

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 33

Арахамія і спікер Разумков 

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 34

"Слуга народа" Юраш з колегою

Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 35

Ірина Геращенко з "ЄС"


Квитки на Гуцулку Ксеню, Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого 36

Представники "ЄС" Герасимов і Забродський у президії ВР

Фото - Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176498
 
 
 Топ коментарі
 
Та пошли они все Нахххх, ублюдки.
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а это из параллельного мира ...
Билеты на "Гуцулку Ксеню", Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля - Цензор.НЕТ 9965 Билеты на "Гуцулку Ксеню", Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля - Цензор.НЕТ 1511

...(фото не сегодняшние... а...к теме... извините...)
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***
Війна усюди…в кожного своя..
У когось з совістю, якщо вона присутня..
У когось бій за чергове звання,
А інший йде під кулі за майбутнє..
Хтось закликає голосно - «Вперед»!
А хтось кричить - «Навіщо це здалося?»
Гримуча суміш, справжній вінегрет,
Емоцій різних - дивне стоголосся…
Один тут б'ється за поважний чин
Вхопивши владу міцно за рукав,
А чийсь і скромний і відважний син
За Україну голову поклав..
Війна усюди в кожного своя..
Нема очей і вух, і рук, і ніг..
І крові менше випила б земля…
Якби війна була одна... на всіх…
Автор: волонтерка, редакторка проекту «Постріл» - Любава Казмірчук
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Зеленский в категорической форме приказал принимать закон о приватизации земли.
Без кредита МВФ мартовские зарплаты бюджетникам уже платит не будет чем.
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Ще два місяці депутанам можна посачкувати, а далі турборежим і тільки турборежим.
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Для ник Квитки на "Гуцулку Ксеню", Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого - Цензор.НЕТ 3193 Scorpman Y
Финны тоже когда-то решили продавать свои земли, пока россия подставными фирмами не выкупила 17 финских островов и территорий Финляндии и превратила их в секретные военные объекты РФ на территории Финляндии.
Сейчас финны в ужасе и не могут понять: - как такое могло произойти, ведь они продавали земли своим финнам.
А россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это не финские, а российские земли и они на "своих российских" землях на территории Финляндии что захотят, то и сделают и будут их защищать с оружием в руках.

То-же самое было и в Норвегии.
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В это трудно поверить только потому, что владелец платит налоги государству. Это означает, что государство владеет землей вместе с физическим лицом или организацией. Дальше, вид деятельности на определённых участках прописан в законе и при нарушении землю можно отобрать.
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Это так у вас, в США, если вы конечно не под прокси. А у нас, в Украине сейчас кто сильней и богаче, тот и прав, к сожалению.
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а это из параллельного мира ...
Билеты на "Гуцулку Ксеню", Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля - Цензор.НЕТ 9965 Билеты на "Гуцулку Ксеню", Ткаченко в ложе Кабмина и рассмотренные 408 поправок в закон о рынке земли, - день работы ВР 18 февраля - Цензор.НЕТ 1511

...(фото не сегодняшние... а...к теме... извините...)
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в кожного своє життя і реалії...
можновладці не надто переймаються тим, чим живе країна.
так завжди було.
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***
Війна усюди…в кожного своя..
У когось з совістю, якщо вона присутня..
У когось бій за чергове звання,
А інший йде під кулі за майбутнє..
Хтось закликає голосно - «Вперед»!
А хтось кричить - «Навіщо це здалося?»
Гримуча суміш, справжній вінегрет,
Емоцій різних - дивне стоголосся…
Один тут б'ється за поважний чин
Вхопивши владу міцно за рукав,
А чийсь і скромний і відважний син
За Україну голову поклав..
Війна усюди в кожного своя..
Нема очей і вух, і рук, і ніг..
І крові менше випила б земля…
Якби війна була одна... на всіх…
Автор: волонтерка, редакторка проекту «Постріл» - Любава Казмірчук
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билеты на кролика сеню стоят дешевше, да и спектакль поплоше в декорациях из канав и заборов
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Насколько глубока кроличья нора, если Рабиновича назначили главным защитником украинской земли.
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Проблема в том, что других нет. Синагога все роли уже расписала.
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"Атака в Золотом? Ой, я вас прошу, не берите дурного в голову. Проблемы гоев нас не волнуют. Давайте лучше по земле, надо быстро всё это принять, пока лохи дупля не отбили... шо ты говоришь? А, на Гуцулку Ксеню билеты? Да-да, занятный мюзикл... С малоросским колоритом, забавно, да..."
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Перед выборами в верховную зраду зеленое брехло обещало фермерам рынок земли, ориентированный на средний класс. В итоге колониальный законопроект. Жид он и есть жид.
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Народный избранник - это тот, о ком в народе говорят много бранных слов.
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Можно к гадалке не ходить, что ни одной не было принято. Зомби с гипоксичным мозгом упорото доедают народ.
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Зеленое говнище,как и те,которые их туда выбрали
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Эта неспособность сопротивляться жидовскому подчинению и уничтожению и была причиной, почему Гитлер представил восточных славян как унтерменшей.
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Хто синів оплакує, а мандатована сволота ірже та концертиками бавиться!
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