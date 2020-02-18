 Квитки на "Гуцулку Ксеню", Ткаченко в ложі Кабміну і розглянуті 408 поправок у закон про ринок землі, - день роботи ВР 18 лютого. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Початок роботи ВР
Перед засіданням депутати вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
"Слуга народу" Тищенко вітається з колегами
Проект правок до закону про ринок землі
Роздача квитків на мюзикл "Гуцулка Ксеня"
Разумков у залі
Сектор "Слуги народів" - нардеп Василевська-Смаглюк
Віцеспікер ВР Стефанчук і Веніславський
Депутати біля трибуни. З телефоном - скандальний Іванісов
Депутати біля президії.
Депутатські обійми
Віцеспікер Стефанчук у залі
Сектор "ЄС" і піднятий палець Кубіва
Жінки з "ЄС"
Разумков, Стефанчук і Рабінович
Віцеспікер Стефанчук з колегами.
Нардепи біля трибуни
Фракція "Голосу"
"Слуга народу" Ткаченко
Ткаченко в урядовій ложі
Ткаченко і Рахманін. За ними - скандальний Брагар
Діалог "слуг народу" Арахамії і Ткаченка
На межі сектора "Слуги народу" і "ЄС"
Нарада Разумкова і Стефанчука
Президія ВР - Стефанчук, Разумков і Кондратюк
Фракція "Слуги народу". У центрі - Арахамія
Арахамія і спікер Разумков
"Слуга народа" Юраш з колегою
Ірина Геращенко з "ЄС"
Представники "ЄС" Герасимов і Забродський у президії ВР
Фото - Цензор.НЕТ
Без кредита МВФ мартовские зарплаты бюджетникам уже платит не будет чем.
Финны тоже когда-то решили продавать свои земли, пока россия подставными фирмами не выкупила 17 финских островов и территорий Финляндии и превратила их в секретные военные объекты РФ на территории Финляндии.
Сейчас финны в ужасе и не могут понять: - как такое могло произойти, ведь они продавали земли своим финнам.
А россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это не финские, а российские земли и они на "своих российских" землях на территории Финляндии что захотят, то и сделают и будут их защищать с оружием в руках.
То-же самое было и в Норвегии.
...(фото не сегодняшние... а...к теме... извините...)
можновладці не надто переймаються тим, чим живе країна.
так завжди було.
Війна усюди…в кожного своя..
У когось з совістю, якщо вона присутня..
У когось бій за чергове звання,
А інший йде під кулі за майбутнє..
Хтось закликає голосно - «Вперед»!
А хтось кричить - «Навіщо це здалося?»
Гримуча суміш, справжній вінегрет,
Емоцій різних - дивне стоголосся…
Один тут б'ється за поважний чин
Вхопивши владу міцно за рукав,
А чийсь і скромний і відважний син
За Україну голову поклав..
Війна усюди в кожного своя..
Нема очей і вух, і рук, і ніг..
І крові менше випила б земля…
Якби війна була одна... на всіх…
Автор: волонтерка, редакторка проекту «Постріл» - Любава Казмірчук