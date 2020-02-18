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Все про:Сейшели (7) Богдан Андрій (262)

 Богдан скаржиться на "скукатіщу" на Сейшелах, кличе в гості "дівчат" і страждає, що відгукнулися тільки "нетрадиційні і страшненькі". ФОТО

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан опублікував нову порцію фотографій із відпочинку на Сейшелах.

Фото Богдан оприлюднив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Публікацію фото ексглава ОП супроводжував таким текстом (мова, орфографія і граматика збережені).

"Девочки тут такое дело))))

Приехал на Сейшелы а тут скукатища...

Никто не хочет прилететь в гости???

Поддержать так сказать в трудную минуту)))))

А то совсем изгоревался я))) безвластие.

p.s. В результате конкурса обнаружены в комментариях нетрадиционные и страшненькие", - написав він.

Читайте також: "Дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Денег нет, но Вы держитесь!", - Богдан опублікував фото з відпочинку на Сейшелах. ФОТО

Першу фотографію з відпочинку на Сейшелах Богдан опублікував напередодні. Тоді він завершив пост фразою "Грошей немає, але ви тримайтеся".

Нагадаємо, 11 лютого президент Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента. Замість Богдана главою ОП став Андрій Єрмак.

Богдан скаржиться на скукатіщу на Сейшелах, кличе в гості дівчат і страждає, що відгукнулися тільки нетрадиційні і страшненькі 01
Богдан скаржиться на скукатіщу на Сейшелах, кличе в гості дівчат і страждає, що відгукнулися тільки нетрадиційні і страшненькі 02
Богдан скаржиться на скукатіщу на Сейшелах, кличе в гості дівчат і страждає, що відгукнулися тільки нетрадиційні і страшненькі 03
Богдан скаржиться на скукатіщу на Сейшелах, кличе в гості дівчат і страждає, що відгукнулися тільки нетрадиційні і страшненькі 04
Богдан скаржиться на скукатіщу на Сейшелах, кличе в гості дівчат і страждає, що відгукнулися тільки нетрадиційні і страшненькі 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176492
 
 
 Топ коментарі
 
То він Зелю дєвачкай назвав ? Богдан жалуется на "скукатищу" на Сейшелах, зовет в гости "девочек" и страдает, что отозвались только "нетрадиционные и страшненькие" - Цензор.НЕТ 4445
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можно поехать на Сейшелы, но нельзя из Богдана изгнать дух быдла..
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- К власти пришел

- Лохов развел
- Бабла на всю жинь украл
- На море чилит с шалавами
прямо пример, для 73%, которые так же хотят как он
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"Скукатища": ни воровать, ни заниматься рейдерством не получается,
а читать книги (кроме уголовных кодексов) Богдан не приучен.
Не театры же ему посещать с музеями, храмами да библиотеками -
чувак расписался в собственном дебилизме.
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А він думав, шо дауншифтінг - це тільки романтика? Гогену на Таїті теж було сумно, але він писав свої шедеври. А уявляєте, як Богдан засумує, коли у нього травка закінчиться.
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