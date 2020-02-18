 Більш ніж 41,9 мільйона осіб, - Держстат поновив дані про чисельність населення України. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Держстату.

"Кількість населення в Україні, за оцінкою, на 1 січня 2020 року становила 41902,4 тис. осіб. За 2019 рік чисельність населення зменшилася на 250,8 тис. осіб. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над числом живонароджених: на 100 померлих - 53 живонароджених", - сказано у звіті.

Зазначається, що згадані дані попередні, а також охоплюють усі регіони України, окрім окупованого Криму і Севастополя.

Нагадаємо, населення України, згідно з даними так званого електронного перепису станом на 1 грудня 2019 року, становить 37 млн ​​289 тис. осіб. Ця цифра враховує тільки чисельність населення на підконтрольній українській владі території України, тобто в неї не ввійшли жителі окупованих територій та окупованого Криму.

4 лютого 2020 року Український центр громадських даних заявив, що Дубілет нібито сфальсифікував результати електронного перепису. Міністр Кабінету Міністрів заперечує ці звинувачення і стверджує, що "фейк розганяють люди, чиї схеми на сотні мільйонів гривень ми недавно викрили". Він також назвав перепис 2001 року "великим фейком".

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