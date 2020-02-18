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 Більш ніж 41,9 мільйона осіб, - Держстат поновив дані про чисельність населення України. ІНФОГРАФІКА

Населення України в 2019 році скоротилося на 250 тисяч осіб і становить 41,9 мільйона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Держстату.

"Кількість населення в Україні, за оцінкою, на 1 січня 2020 року становила 41902,4 тис. осіб. За 2019 рік чисельність населення зменшилася на 250,8 тис. осіб. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над числом живонароджених: на 100 померлих - 53 живонароджених", - сказано у звіті.

Зазначається, що згадані дані попередні, а також охоплюють усі регіони України, окрім окупованого Криму і Севастополя.

Більш ніж 41,9 мільйона осіб, - Держстат поновив дані про чисельність населення України 01

Нагадаємо, населення України, згідно з даними так званого електронного перепису станом на 1 грудня 2019 року, становить 37 млн ​​289 тис. осіб. Ця цифра враховує тільки чисельність населення на підконтрольній українській владі території України, тобто в неї не ввійшли жителі окупованих територій та окупованого Криму.

4 лютого 2020 року Український центр громадських даних заявив, що Дубілет нібито сфальсифікував результати електронного перепису. Міністр Кабінету Міністрів заперечує ці звинувачення і стверджує, що "фейк розганяють люди, чиї схеми на сотні мільйонів гривень ми недавно викрили". Він також назвав перепис 2001 року "великим фейком".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У лютому-березні буде проведено наступний етап оцінки чисельності населення в Україні, - Дубілет

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176482
 
 
 Топ коментарі
 
Я так понял, что начались прямые поставки боярышника?
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Теперь ход Дубилета. Даст больше?
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Это- с учетом новой формулы. Формулы Дубилета. Тут так: как закажете, так вам и ответят. Хотите- будет с уехавшими, хотите- без них. Но! Один хрен- 41,9 миллиона. Дубилет- отвечает.
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это с учётом.. тех кто уехал в Польшу.. или нет?
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Это- с учетом новой формулы. Формулы Дубилета. Тут так: как закажете, так вам и ответят. Хотите- будет с уехавшими, хотите- без них. Но! Один хрен- 41,9 миллиона. Дубилет- отвечает.
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Не.. ну я понимаю китайцев там +-.. пару миллионов, это не критично...
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Это с учётом всех покойников на кладбищах. А ну кто выдержит геноцид, который длится суже тридцать лет.
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Я так понял, что начались прямые поставки боярышника?
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Это с учетом коэффициента 0.888 или нет?
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Хорошо, что пересчитали, будет проще убыль населения после короновируса зафиксировать.
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Я десь так і думав.А за 52 мільйони крики,це популізм.
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52 мільйони ніколи не було, а було 49 млн. 850 тисяч при розпаду совка
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интересненько...4 млн разницы... для бюджетного распила и выборов не плохо! )))))
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яка різниця як рахувати, мільйон туди, два мільйони сюди, дебіли, однако Более 41,9 миллиона человек, - Госстат обновил данные о численности населения Украины - Цензор.НЕТ 6908
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а де ж мільйони, що втекли та знищені Порошенком?
як жи ж так жи ж?
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Щось мені більше віриться в цифру 31 млн . Люди 30 років втікають від ніщіти за кордон , демографія - просто розстрільна , а в них , як би й нічого , все ОК , 41 млн .
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Виталий Дармиц Якби це було так,то обласні центри би були порожні.Люди їдуть на заробітки.але далеко не всі там залишаються жити.
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Це не статистика - це екстраполяція "с учьотом околовсячєскіх факторов".
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Ни чего себе , как за несколько недель наплодились.
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