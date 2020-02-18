 СБУ виявила в центрі Києва схованку з 2 гранатами і 30 літрами ртуті. ФОТО

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.
Тайник було облаштовано в орендованому гаражному приміщенні на одній із центральних вулиць столиці. Крім ртуті і двох бойових гранат Ф-1 співробітники СБУ також вилучили два електродетонатори.
За оцінками експертів, детонація виявлених предметів або витік ртуті в таких обсягах могли призвести до виникнення надзвичайної ситуації.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності причетних осіб.
Это ж сколько загадить можно!
фишка в том, что она очень плохо испаряется.
Как там столько могло быть ?
Скорее всего - это подготовленный информационный предлог для Зебила, чтоб он имел оправдания для ускорения сдачи Украины.
Сейчас скажет: для меня - главное безопасность людей.
И будет еще интенсивнее давить на своих выродков в Зраде со своими дебильными законами.
Не 30 литров, а 3,0 литра.
Тем более на фотографии видно, емкость не может быть 30-литровой.
А ось від 14 лютого http://kievvlast.com.ua/news/v-kieve-zaderzhali-moshennikov-prodavavshih-virtualnye-dolzhnosti-v-vysshih-organah-gosudarstvennoj-vlasti-foto "В Киеве задержали мошенников, продававших "виртуальные" должности в высших органах государственной власти "
"Кроме того, как сообщается, правоохранители обнаружили два предмета, предположительно - гранаты Ф-1, электродетонаторы, баллон и шприцы с веществом похожим на ртуть.
Сообщается, что в настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых причастным лицам будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины."
Ферштейн? ідіоти? чи ще пояснити?