EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Події, Київські новини
  3629  53
Все про:Київ (7309) СБУ (5315) сховок (46)

 СБУ виявила в центрі Києва схованку з 2 гранатами і 30 літрами ртуті. ФОТО

У центрі Києва СБУ виявила сховок із бойовими гранатами і майже 30 літрами ртуті.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

Тайник було облаштовано в орендованому гаражному приміщенні на одній із центральних вулиць столиці. Крім ртуті і двох бойових гранат Ф-1 співробітники СБУ також вилучили два електродетонатори.

За оцінками експертів, детонація виявлених предметів або витік ртуті в таких обсягах могли призвести до виникнення надзвичайної ситуації.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності причетних осіб.

Читайте також: Поблизу лінії розмежування на Донбасі прикордонники виявили схованку з більш ніж 50 пострілами до гранатометів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ виявила в центрі Києва схованку з 2 гранатами і 30 літрами ртуті 01

СБУ виявила в центрі Києва схованку з 2 гранатами і 30 літрами ртуті 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176473
 
 
 Топ коментарі
 
Плотность ртути 13,6. 30 л - это полтонны! СБУ выявила в центре Киева тайник с 2 гранатами и 30 литрами ртути - Цензор.НЕТ 3835
 показати весь коментар
 
мне каЭтся в тексте новости написана фигня
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Десь поруч має бути кран, не в руках же вони несли.
 показати весь коментар
 
 
мне каЭтся в тексте новости написана фигня
 показати весь коментар
 
 
Скорее всего. То есть чуть больше 2 литров
 показати весь коментар
 
хотя, по фото если именно эта емкость, то имелось в виду 30кг, а не литров.
 показати весь коментар
 
Предельно допустимая концентрация паров ртути в атмосферном воздухе составляет 0,0003 мг/м3
Это ж сколько загадить можно! СБУ выявила в центре Киева тайник с 2 гранатами и 30 литрами ртути - Цензор.НЕТ 7665
 показати весь коментар
 
Особо нисколько. Чтобы 30литров что-то загадили, надо её размазать очень тонким слоем на очень большой территории. Или сделать это в закрытом помещении. На остатках завода "Радикал" в Киеве до сих пор десятки, а то сотни килограмм ртути, но если не полный штиль, то можно смело просто ходить по этой ртути ногами, особо ничего не будет. Я там был 20 лет назад, когда там ртути было гораздо больше, она просто под ногами блестела, и вот уже 20 лет, как всё отравляюсь и отравляюсь. Ещё лет 20-30, если всё будет хорошо, и проблема отравления ртутью у меня отпадет естественным путем.
 показати весь коментар
 
в децтве, били термометр, натирали в школе 2 коп. и бежали в столовку сдобную булочку за 9 коп. покупать. с чёрными пальцами так и сьедали её. о литровой банке ртути, годами стоящей в подсобке физкабинета (в начале 80х вроде поизымали) и демонстрации на уроке физиком опыта торичелли тоже уже все позабыли
 показати весь коментар
 
 
там действительно всё непросто, но ПДК - это не вухры-мухры.
фишка в том, что она очень плохо испаряется.
 показати весь коментар
 
 
Испаряется, кстати, она тоже весьма неплохо. В жаркий день можно сделать снимок в рентгеновском диапазоне банки с ртутью и поднимающимися вверх парами ртути, которые будут хорошо видны на снимке. Там не в этом проблема, чтобы ртутью отравиться, надо понемногу дышать ей каждый день, но очень долго. Она накапливается в организме, и вот потом уже начинает действовать. Вот если ты годами работаешь на электролизере, у которой ртутный катод - вот тут и ПДК становится важным, и техника безопасности, и средства защиты.
 показати весь коментар
 
Сама по собі ртуть епізодично безпечна. (Як ви проходите місце де збирають розлиту ртуть, просто ідіть собі далі, стараючись максимально мало дихати там). Небезпечні саме пари ртуті. Якщо проковтнути по дурості кілька грамм ртуті, (потім сходите нею), то організму, безперечно, буде завдано шкоди, але ця шкода буде в рази менша, ніж сидіти кожний день за столом, в шухляді якого знаходиться забута сірникова коробка з ртуттю з розбитого термометра, яку ви повільно але методично вдихаєте, поки коробочка не спорожніє...
 показати весь коментар
 
 
зебил как зебил. объяснять что-либо бесполезно. держи талончик на 11.80
 показати весь коментар
 
 
Лица интересуют больше!На чистить столицу от всего этого сброда-уверен что люди понимают откуда ноги растут
 показати весь коментар
 
Зрозуміло, що це була підготовлена закладка для теракту.
 показати весь коментар
 
 
Так це ж браття росiяни прийшли по запрошенню Зеленського
 показати весь коментар
 
все эти вбросы делаются,для того чтобы отвлекти внимание пипла от событий в золотом
 показати весь коментар
 
 
И с самолётом , людей где хотят поселить в ЗУ.
 показати весь коментар
 
 
В такую погоду ртуть никакой опасности не представляет,а вот гранаты то да.
 показати весь коментар
 
 
Отравление представляет , смотря где её распространить.
 показати весь коментар
 
то гадя теракты готовила...теперь порох?)))
 показати весь коментар
 
 
Если в кг то 406.38 то столько там должно быть ртути.
Как там столько могло быть ?
 показати весь коментар
 
Вперед, проверенным на засРашке путем. Готовность ЗЕбилы,теперь пойдут теракты, нужна будет консолидация вокруг "лидера нации", всех недовольных презираем, митинги и протесты организовывают пособники террористов.
 показати весь коментар
 
 
А почему там не найден ВОЛШЕБНЫЙ ТЕПЛОВИЗОР МАТИОСА?
 показати весь коментар
 
 
Нашли или не нашли - есть сомнения.
Скорее всего - это подготовленный информационный предлог для Зебила, чтоб он имел оправдания для ускорения сдачи Украины.
Сейчас скажет: для меня - главное безопасность людей.
И будет еще интенсивнее давить на своих выродков в Зраде со своими дебильными законами.
 показати весь коментар
 
Скоріше 30кг... І чому напис на ємності розмазали?
 показати весь коментар
 
 
Скорее всего, там опечатка.
Не 30 литров, а 3,0 литра.
Тем более на фотографии видно, емкость не может быть 30-литровой.
 показати весь коментар
 
 
Так. 30 літрів це два майже повних 17 літрових балонів з ручкою, що використовуються для доставки питної води в офіси. Де ви тут бачите таке?!
 показати весь коментар
 
А теперь нажимаем Найти картинку (Google) и видим, что это фото значится в новости прошлой недели о поимке мошенников, продававших высокие должности. Цензор парит туфту.
 показати весь коментар
 
 
т.е. фото никак к новости не относится и емкость могла быть какой угодно и могло действительно быть 30л
 показати весь коментар
 
Ложь на лжи и ложью погоняет. Исходное фото имеет логотип полиции, сдешнее - СБУ. Но Бутусов в своей вотчине лжи не видит, он ищет её у неугодных.
 показати весь коментар
 
Два та обидва дебіли. Але гріх обіжати больних - тому поясню. Цензор подав новину 18го -але де написано в ній що написано це відбулося саме 18го тупарики зелені?
А ось від 14 лютого http://kievvlast.com.ua/news/v-kieve-zaderzhali-moshennikov-prodavavshih-virtualnye-dolzhnosti-v-vysshih-organah-gosudarstvennoj-vlasti-foto "В Киеве задержали мошенников, продававших "виртуальные" должности в высших органах государственной власти "

"Кроме того, как сообщается, правоохранители обнаружили два предмета, предположительно - гранаты Ф-1, электродетонаторы, баллон и шприцы с веществом похожим на ртуть.
Сообщается, что в настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых причастным лицам будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины."
Ферштейн? ідіоти? чи ще пояснити?
 показати весь коментар
 
т.е. из одного и того же события делают две новости?
 показати весь коментар
 
проблема не в отсутствие у тебя водки, проблема в отсутствии у тебя мозгов, хотя бы куриных, которые бы тебе позволили осознать абсурдность ситуации.
 показати весь коментар
 
Хвилинка реклами проросійської контори сбу на цензорі
 показати весь коментар
 
третій? - мабуть пішла случка зелених попугайчиків породи дебільчик
 показати весь коментар
 
если увидишь скачущего от человека к человеку придурка с идиотскими политическими ярлыками в новости не содержащей никакой политики сразу знай - это типичное восьмипроцентное рошенобыдло.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору