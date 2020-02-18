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 Події, Фоторепортаж
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Все про:амфетамін (13) Нацполіція (9028) Рівне (193) вчитель (137)

 32-річна вчителька продавала амфетамін у Рівному, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

32-річна мешканка м. Рівне, яка викладає в одному з навчальних закладів міста, торгувала амфетаміном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Рівненської області.

Оперативну закупівлю провели співробітники карного розшуку Рівненського відділу поліції. Близько 21 годин на вулиці Олени Теліги обласного центру місцева мешканка продала шість доз метамфетаміну.

Крім того, під час санкціонованого обшуку в квартирі жінки поліцейські виявили і вилучили ще один пакетик із метамфетаміном, а також близько 10 блістерів із таблетками.

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В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.1 статті 307 Кримінального кодексу України (збут психотропних речовин), все вилучене направлено на експертизу. За її результатами прийматиметься відповідне процесуальне рішення, зокрема повідомлення зловмисниці про підозру у вчиненні злочину.

Відомо, що 32-річна мешканка Рівного виховує малолітнього сина і викладає в одному з навчальних закладів міста.

Санкція інкримінованої їй статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

32-річна вчителька продавала амфетамін у Рівному, - Нацполіція 01

32-річна вчителька продавала амфетамін у Рівному, - Нацполіція 02
32-річна вчителька продавала амфетамін у Рівному, - Нацполіція 03
32-річна вчителька продавала амфетамін у Рівному, - Нацполіція 04
32-річна вчителька продавала амфетамін у Рівному, - Нацполіція 05
32-річна вчителька продавала амфетамін у Рівному, - Нацполіція 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176466
 
 
 Топ коментарі
 
Їй 4.000 баксюганів мало було?
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Подрабативала к $4000 ....
А шо. На будущего рєбьонка.
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Училка-драгдилер - такого ще не було.
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Подрабативала к $4000 ....
А шо. На будущего рєбьонка.
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Так ты же тоже такое же продажное, продаешь свои комменты, как проститутка ))))
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Ты тут ещё одкуда вышкерилось, фурунукул мля?
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а со скольких лет в ривном щас разрешено продавать амфетамин?
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ни чего не понял. бетагис который от тошноты и глухоты которому цена 200 грн упаковка уже амфЕтамин ?
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Училка-драгдилер - такого ще не було.
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а если бы засевала, как судьи, традиционно ничо б ей небыло )
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А шо? Були чорнi регiстратори, юристи-рецидивicти, п'янi полicмени - вбивцi..чому б нi?
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А училку суррогатную мать видел? А я видел, конченая мразина без совести и тупая как валенок, но детей за деньги рожает, чему она может детей учить. Но главное , что законом разрешено и всё, когда проституцию разрешат, подобные будут по совместительству работать.
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Ещё знаю детского педиатра, которая открыла аптеку в которой нарики скуплялись в очередь, решётчатые двери такие мощные вставила для предотвращения прямого контакта. Закрыли её правда менты через пару лет, но не посадили, так как вынырнула опять.
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32-летняя жительница г. Ривне, которая преподает в одном из учебных заведений города, торговала амфетамином. Источник: https://censor.net.ua/p3176466

Ось як зеленський планував зробити вчителям в Україні зарплату 4 000 $ 32-летняя учительница продавала амфетамин в Ривном, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2844 32-летняя учительница продавала амфетамин в Ривном, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2844


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Ну, да, завуч выдала по пакету амфетамина и сказала : крутитесь , как хотите.
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Враження, що саме вчителі, є постачальниками хохломанкуртів, і таксистів....
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да на это похоже, а еще старых подподъездных маразматичек
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продвинутый в плане нирваны преподавательский состав
32-летняя учительница продавала амфетамин в Ривном, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3212
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хоч цю кацапщину більше не дивлюсь, але асоціація яскрава
32-летняя учительница продавала амфетамин в Ривном, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5696
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Та да, малый в детдом, мама в тюрьму, наркопреступность побеждена.
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Читайте практику ВС. Цей "мужній "суд зробив фактично неможливим притягнення до відповідальності за збут наркоти...
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Сервіс на рівні. Вчитель правильно навчить, краще як вулиця. Все таки ж з дипломом.
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Вчителька мыкрорайону нашого жытелька Замiсть того щоб в кафе пiти, розвинувала ринок наркоти
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Таблетки на фото это улики? Я не спец, но мало верится что таблетки от вестибулярных нарушений имеют отношения к наркомании.
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Поліцейським можна а вчителям ні.Це в неї протестне,бажає жити як обіцяв Зе 32-річна вчителька продавала амфетамін у Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9328
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Амфитамин, повышает активность, и бодрость духа. За что сажают патриота? Под "болтушкой" гектар лопатой, за ночь вскопать можно, не напрягаясь, и думая о великом, о сексе))) Не шутка, а какие озорные танцы....
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зарплаты маленькие - вот и приторговывают)
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Заставь дураков Богу молиться, они и лбы расшибут. Та половина полиции этим делом балуется, а другая половина приторговывает.
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На фото безобидные легальные препараты Срезам и Бетагистин. В любой аптеке.
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За кого ця потвора віддала свій голос? Є варіанти?
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А стафф на фото якісний. Вологий, кристалічний - збсь.

32-річна вчителька продавала амфетамін у Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5109
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Ей надо на Зе подать в суд-типа все ждала 4000 $ зарплаты...За моральный урон.
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Не пойму,где пожизненные приговоры?Хотя в данном случае виселица была бы уместнее.Срочно надо ужесточать наказание.
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