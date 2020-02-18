 Слідчий ДФС Дніпропетровщини упіймався на хабарі $11 тис. за закриття справи податкового ухильника. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, слідчий ДФС за пособництва адвоката Ради адвокатів Дніпропетровської області, вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі $11 000. Хабар призначався за закриття кримінального провадження проти колишнього керівника підприємства за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.











Слідчого ДФС і адвоката затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання щодо них запобіжного заходу.

Зараз тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх причетних до скоєння злочину.

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