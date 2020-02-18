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 Події, Суспільство
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Все про:хабар (2920) Дніпропетровщина (648) ДФС (2395) ДБР (883)

 Слідчий ДФС Дніпропетровщини упіймався на хабарі $11 тис. за закриття справи податкового ухильника. ФОТОрепортаж

Слідчі центрального апарату ДБР затримали слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області та його пособника-адвоката, за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК).

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, слідчий ДФС за пособництва адвоката Ради адвокатів Дніпропетровської області, вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі $11 000. Хабар призначався за закриття кримінального провадження проти колишнього керівника підприємства за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідчий ДФС Дніпропетровщини упіймався на хабарі $11 тис. за закриття справи податкового ухильника 01
Слідчий ДФС Дніпропетровщини упіймався на хабарі $11 тис. за закриття справи податкового ухильника 02
Слідчий ДФС Дніпропетровщини упіймався на хабарі $11 тис. за закриття справи податкового ухильника 03
Слідчий ДФС Дніпропетровщини упіймався на хабарі $11 тис. за закриття справи податкового ухильника 04
Слідчий ДФС Дніпропетровщини упіймався на хабарі $11 тис. за закриття справи податкового ухильника 05

Слідчого ДФС і адвоката затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання щодо них запобіжного заходу.

Зараз тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх причетних до скоєння злочину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адвокат на Полтавщині вимагав у колеги $10 тис. за "вплив на правоохоронців". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176465
 
 
 Топ коментарі
 
а недоплачені податки хто поверне?
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То есть если человек не хотел платить налоги банде зебила и Коломойского чтобы они их не разворовали то он сразу становится преступником? Следователь ГФС Днепропетровщины попался на взятке в $11 тыс. за закрытие дела налогового уклониста - Цензор.НЕТ 3368
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Взяточник растопырился -- непонятно к чему готовиться
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Ні, реально цікаве питання. Там на таку кваліфікацію, має бути немала сума. Явно не 11 тис.баксів. То що ж йому пообіцяли за співпрацю? Списати декілька лямів наших податків, заради якогось покидька у в'язниці?
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до чого готуватись? Ну з практики скажу так. Залежить від того, що вдома знайдуть під час обшуку. Якщо вдома тисяч сто зелені знайдуть і заберуть без протоколу, а він промовчить, то справу закриють, а якщо ні, то тоді посадють...
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Пока тут 8% воинствующих порохоботов воевали наш бубочка в Москву летал договариваться с лидером нашей братской России
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А зеля под все категории уклонистов подходит... И от армии, и от налогов
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То есть если человек не хотел платить налоги банде зебила и Коломойского чтобы они их не разворовали то он сразу становится преступником? Следователь ГФС Днепропетровщины попался на взятке в $11 тыс. за закрытие дела налогового уклониста - Цензор.НЕТ 3368
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Этот человек привык не платить налоги еще при Пете! Думал проканает и дальше... но не проканало! Следователь ГФС Днепропетровщины попался на взятке в $11 тыс. за закрытие дела налогового уклониста - Цензор.НЕТ 2425
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так приятно и радостно!!!
НА ОДНОГО ЧЕСТНОГО И ПРАВЕДНОГО БОРЦА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ СТАЛО МЕНЬШЕ !
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