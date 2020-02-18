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 Рятувальники на Хмельниччині дістали зі ставка тіло 5-річної дівчинки. ФОТО

У Хмельницькій області рятувальники знайшли на дні водойми тіло 5-річної дівчинки.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області, передає Цензор.НЕТ.

Вчора в період часу з 16.00 до 17.00 години з двору будинку по вулиці Максимчука зникла 5-річна дівчинка. Спочатку матір із сусідами намагалися знайти дитину самотужки, а коли пошуки не дали результатів, звернулись до поліції.

Впродовж ночі дитину шукали понад 200 чоловік: працівники Деражнянського відділення та Летичівського відділу поліції, бійці роти поліції особливого призначення, співробітники Головного управління Нацполіції, рятувальники, місцеві жителі.

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Вранці водолази ДСНС перевірили ставок, розташований неподалік будинку, де жила дівчинка. Тіло дитини знайшли на дні водойми.

Варто зазначити, що дівчинка зростала у неповній сім’ї і виховувалась тільки мамою. Жінка, у свою чергу, раніше притягувалась до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків. Тож наразі працівники поліції продовжують працювати на місці і встановлюють усі обставини, що призвели до трагедії.

Рятувальники на Хмельниччині дістали зі ставка тіло 5-річної дівчинки 01
Рятувальники на Хмельниччині дістали зі ставка тіло 5-річної дівчинки 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176457
 
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