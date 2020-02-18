 Рятувальники на Хмельниччині дістали зі ставка тіло 5-річної дівчинки. ФОТО

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області, передає Цензор.НЕТ.
Вчора в період часу з 16.00 до 17.00 години з двору будинку по вулиці Максимчука зникла 5-річна дівчинка. Спочатку матір із сусідами намагалися знайти дитину самотужки, а коли пошуки не дали результатів, звернулись до поліції.
Впродовж ночі дитину шукали понад 200 чоловік: працівники Деражнянського відділення та Летичівського відділу поліції, бійці роти поліції особливого призначення, співробітники Головного управління Нацполіції, рятувальники, місцеві жителі.
Вранці водолази ДСНС перевірили ставок, розташований неподалік будинку, де жила дівчинка. Тіло дитини знайшли на дні водойми.
Варто зазначити, що дівчинка зростала у неповній сім’ї і виховувалась тільки мамою. Жінка, у свою чергу, раніше притягувалась до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків. Тож наразі працівники поліції продовжують працювати на місці і встановлюють усі обставини, що призвели до трагедії.