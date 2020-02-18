 44-річний одесит вербував жінок для роботи в борделях Ізраїлю і Німеччини, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

Дівчат зловмисники обирали серед тих, хто був у тяжкому матеріальному становищі. За "роботу" пропонували гарну зарплатню, 70 % від якої отримували самі "роботодавці". Крім того, всі витрати, пов’язані з виїздом за кордон, чоловіки брали на себе, за умови що жінки їх "відпрацюють".

Організатора злочинної діяльності – 44-річного одесита оперативники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з працівниками слідчого управління ГУНП в Одеській області та прикордонниками, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали прямо в одеському міжнародному аеропорту за спробою переправити двох українок до Німеччини. Крім того, затримано й одного зі спільників чоловіка - на десять років молодшого від нього містянина.

Як речові докази у затриманих вилучили мобільні телефони, банківські картки, список жінок, копії трудових договорів, страхові поліси тощо.

Наразі з підозрюваними проводяться невідкладні слідчі дії в рамках провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України. Санкцією статті за торгівлю людьми передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

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