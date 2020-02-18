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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Одеса (2366) Нацполіція (9028) проституція (109) торгівля людьми (134)

 44-річний одесит вербував жінок для роботи в борделях Ізраїлю і Німеччини, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

44-річний одесит організував канал торгівлі людьми. Молодих жінок вербували для роботи в борделях Ізраїлю і Німеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

Дівчат зловмисники обирали серед тих, хто був у тяжкому матеріальному становищі. За "роботу" пропонували гарну зарплатню, 70 % від якої отримували самі "роботодавці". Крім того, всі витрати, пов’язані з виїздом за кордон, чоловіки брали на себе, за умови що жінки їх "відпрацюють".

Організатора злочинної діяльності – 44-річного одесита оперативники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з працівниками слідчого управління ГУНП в Одеській області та прикордонниками, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали прямо в одеському міжнародному аеропорту за спробою переправити двох українок до Німеччини. Крім того, затримано й одного зі спільників чоловіка - на десять років молодшого від нього містянина.

Як речові докази у затриманих вилучили мобільні телефони, банківські картки, список жінок, копії трудових договорів, страхові поліси тощо.

Наразі з підозрюваними проводяться невідкладні слідчі дії в рамках провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України. Санкцією статті за торгівлю людьми передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

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44-річний одесит вербував жінок для роботи в борделях Ізраїлю і Німеччини, - Нацполіція 01
44-річний одесит вербував жінок для роботи в борделях Ізраїлю і Німеччини, - Нацполіція 02
44-річний одесит вербував жінок для роботи в борделях Ізраїлю і Німеччини, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176450
 
   
 Топ коментарі
 
***
нанявшись по объявлению в Турцию посудомойкой..
Света была не мало удивлена если не сказать шокирована,
когда хозяин борделя втолкнул ее в кухню ресторации при борделе... мыть посуду
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***
нанявшись по объявлению в Турцию посудомойкой..
Света была не мало удивлена если не сказать шокирована,
когда хозяин борделя втолкнул ее в кухню ресторации при борделе... мыть посуду
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Знали, але їх сутенери, по сумісництву оперативні працівники ВБТЛ, дали відповідальне завдання, від якого вони не змогли відмовитись
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И что плохого? Легализуйте уже проституцию, сдалайте шаг в Европу. А ментов на голодный паёк
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А шо, жидовки не годятся для борделя? Не кошерные?
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фу...ну где Вы воспитывались? а-я-яй!
***
- Сема, мине сказали, что вы за глаза называете меня жидомасоном?
- ну, что вы? и в мыслях не было... ну, какой же вы, к черту, масон…
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Трохи до перевороту 17го і після деякий час, Одесса була одним великим - борделем... Дами знали на що підписуються...
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Для роботи у борделі можно вербувати курвів, а не жінок...
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Гьіцают на всех. Такова жизнь. На многих - засранцы. В Израиле и Германии засранцев поменьше, а те шо есть - поприличнее. 44-летний чувак открывал женщинам Ближневосточные и Западноевропейские перспективы, а его прикрыли. А может и правильно - пусть на эти цели вербует грубых и неотёсанных мужланов. Бабы и нашим засранцам сгодятся.
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Ви знаете, шо я думаю, - я думаю, шо у Германских и Израильских борделях заработки выше, чем в Украинских! Так чего мешать хорошим людям хорошо зарабатывать, тем более, шо тратить эти гроши они будут у нас чем будут поддерживать нашу нещасную экономику...
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