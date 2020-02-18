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Все про:Польща (2106) Росія (26484) шахтарі (138) вугілля (263)

 Польські шахтарі протестують проти вугілля з РФ: перекрили залізницю. ФОТО

Близько 300 профспілок шахтарів заблокували залізничні колії в місті Славкув на півдні Польщі, протестуючи проти поставок вугілля з Росії.

Про це повідомляє Polsat, інформує Цензор.НЕТ.

Шахтарі кажуть, що російське вугілля позбавляє їх робочих місць і можливості отримати підвищення зарплат.

Протестувальники закликали владу звернути увагу на складну ситуацію на ринку вугілля. Йдеться про велику кількість сировини, яку не збирають енергетичні компанії. Це, на думку профспілки, викликане, серед іншого, надмірним імпортом вугілля, переважно з Росії.

Польські шахтарі протестують проти вугілля з РФ: перекрили залізницю 01

Також читайте: Польща припинила купувати у Росії вугілля

"Ми неодноразово просили уряд припинити імпорт російського вугілля. І ми багато разів отримували обіцянки. Однак насправді нічого не відбувається", - заявив протестувальник Богуслав Зійтек.

Подібна акція відбулася також минулого тижня. Шахтарі заявили, що будуть і далі організовувати протести такого типу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176448
 
   
 Топ коментарі
 
Помните как шахтеры приезджали в Киев стучать касками и волалы " Донбасс на колени не поставить !" ???
сейчас молчат и не пикнут - руский мир пришел ....
но за то выгнали русофобов и ненавистных бандер ! Польские шахтеры протестуют против угля из РФ: перекрыли железную дорогу - Цензор.НЕТ 5806
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Уголь из рф ? Польские шахтеры протестуют против угля из РФ: перекрыли железную дорогу - Цензор.НЕТ 4244 Шахты Донбасса затопят .
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Позиція гончарука відома, шахти закрити, шахтарів розігнати (перепрофілювати)! А енергетична безпека для нього вища математика!
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Добыча в шахтах нерентабельна. Они закрываются по всему миру.
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Не стану спорить- не интересовался. Но, интересно: закрыли шахты... потом купили уголек у тех, кто пока- не закрыл. Так? Наверное, где-то ещё таки рентабельны шахты?
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В РФ уголь добывают в основном открытым способом, в разрезах.
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Так добывают бурый, а нужен антрацит
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Кто тебе такое сказал? На Кузбассе антрацит добывают открытым способом.

Польські шахтарі протестують проти вугілля з РФ: перекрили залізницю - Цензор.НЕТ 5127
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Я тебя ниже косванно уже послал, пацак. Повторяю - пшелнах запоребрик. Вписываешься тут за парашу. Пшел вон!
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Ну, да, есть такой Кузбасс. Ну, пусть покупают. Америка, правда, тоже миллионы тонн экспортирует. У них тоже- открытые разработки?
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Послать орлов рюкзакова и разогнать дебоширов!
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Помните как шахтеры приезджали в Киев стучать касками и волалы " Донбасс на колени не поставить !" ???
сейчас молчат и не пикнут - руский мир пришел ....
но за то выгнали русофобов и ненавистных бандер ! Польские шахтеры протестуют против угля из РФ: перекрыли железную дорогу - Цензор.НЕТ 5806
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Самое время оставить их в покое и не надоедать им со своими пенсиями, водой и электричеством. И не провоцировать этих бандитов своими отводами войск и одностронними перемириями.
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Такая должна быть реакция в Украине. Но к сожалению много предателей из числа коррупционеров и из числа малоросов из колена израилева.
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Надо же, в Большой Политике такими(!) заявами обмениваются, что аж страшно. А Бизнес, однако- иная сторона. Всё- как у нас...
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Это звучит странно, но Польша покупает российский уголь чтобы снизить зависимость от российского газа. В стране закрываются убыточные угольные шахты, добываемый уголь низкокалорийный. А уголь РФ самый дешевый, в том числе из-за меньших транспортных расходов.
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А как у вас в таиланде? Или ты обыкновенный пацак, спрятавшийся за чужим флажком?
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Молодці поляки і їм начхати на їхніх олігархів котрі волають що Польща замерзне або буде без світла.Нехай москалі жеруть своє вугілля замість польських яблук.
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Nado poslenyje rosiji vesti tak na 100% , togda nebudet problem
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