 Польські шахтарі протестують проти вугілля з РФ: перекрили залізницю. ФОТО

Про це повідомляє Polsat, інформує Цензор.НЕТ.

Шахтарі кажуть, що російське вугілля позбавляє їх робочих місць і можливості отримати підвищення зарплат.

Протестувальники закликали владу звернути увагу на складну ситуацію на ринку вугілля. Йдеться про велику кількість сировини, яку не збирають енергетичні компанії. Це, на думку профспілки, викликане, серед іншого, надмірним імпортом вугілля, переважно з Росії.

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"Ми неодноразово просили уряд припинити імпорт російського вугілля. І ми багато разів отримували обіцянки. Однак насправді нічого не відбувається", - заявив протестувальник Богуслав Зійтек.

Подібна акція відбулася також минулого тижня. Шахтарі заявили, що будуть і далі організовувати протести такого типу.