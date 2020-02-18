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 Події, Суспільство
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Все про:хабар (2920) здирство (177) Полтавщина (314) ДБР (883)

 Адвокат на Полтавщині вимагав у колеги $10 тис. за "вплив на правоохоронців". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прокуратура Полтавської області спільно з СБУ та територіальним управлінням ДБР задокументували отримання адвокатом хабаря в сумі 10 000 доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що адвокат, отримавши інформацію, що його колега займається адвокатською діяльнісю без юридичної освіти, вимагав та одержав від нього 10 тис доларів США. Кошти призначалися за вплив на правоохоронців щодо не притягнення колеги до відповідальності із подальшим позбавленням права на здійснення адвокатської діяльності.

Адвокат на Полтавщині вимагав у колеги $10 тис. за вплив на правоохоронців 01
Адвокат на Полтавщині вимагав у колеги $10 тис. за вплив на правоохоронців 02
Адвокат на Полтавщині вимагав у колеги $10 тис. за вплив на правоохоронців 03

На цей момент адвокату повідомлено про підозру відповідно до третьої частини статті 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176407
 
 
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Хорошо живут адвокаты на Полтавщине Адвокат на Полтавщине вымогал у коллеги $10 тыс. за "влияние на правоохранителей" - Цензор.НЕТ 5643 видно конец эпохи бедности
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Адвокат на Полтавщине вымогал у коллеги $10 тыс. за "влияние на правоохранителей"

Внутривидовая борьба. Она, по Дарвину, ещё более лютая. чем межвидовая.
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в Украине 90 процентов адвокатов это связующее звено для передачи денег от подозреваемого до судей и следователей...
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Взагалі-то, "хабарництво" - це "посадовий злочин"...
"Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

Адвокат на Полтавщині вимагав у колеги $10 тис. за "вплив на правоохоронців" - Цензор.НЕТ 48221. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у значному розмірі, -
3. Діяння, передбачене частиною першою або другою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, -
4. Діяння, передбачене частинами першою, другою або третьою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище"...
А з яких це пір адвокат є "службовою особою"?!... Яку державну посаду він займає? ? Хоч-би людей не смішили...
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Це СБУ Баканова, їм такий сценарій написали
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Как такое вообще может быть !!!!!????? Такие события недопустимы.
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Дуже вірно вчинив президент Володимир Зеленський, що вніс законопроект до Верховної Ради України про ліквідацію адвокатської монополії, запровадженої 03 жовтня 2017 року.
Закопороект одробрено Конституційним Судом України.
А згадайте як "верещали" нещодавно "представники адвокатських колегій" проти ліквідації адвокатської монополії, стверджуючи, що це призведе до зниження якості правової допомоги. А виявляється, що всі ці адвокатські бюрократичні структури торгують на ліво і на право свідоцтвами про право на заняття адвокатською діяльністю, навіть, продають вже посвідчення особам, які не мають юридичної освіти.
п.с.
Щиро дякую депутатському корпусу та президенту Зеленському В.О., що трощать це кубло адвокатської монополії !
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