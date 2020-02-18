 Адвокат на Полтавщині вимагав у колеги $10 тис. за "вплив на правоохоронців". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що адвокат, отримавши інформацію, що його колега займається адвокатською діяльнісю без юридичної освіти, вимагав та одержав від нього 10 тис доларів США. Кошти призначалися за вплив на правоохоронців щодо не притягнення колеги до відповідальності із подальшим позбавленням права на здійснення адвокатської діяльності.







На цей момент адвокату повідомлено про підозру відповідно до третьої частини статті 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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