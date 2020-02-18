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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Біла_Церква (62) гральний бізнес (136) Нацполіція (9028)

 Поліція викрила гральний зал у Білій Церкві, який відновив роботу і приймав клієнтів "за записом". ФОТОрепортаж

У Білій Церкві поліція припинила роботу грального закладу, який підпільно відновив свою діяльність.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Минулої доби на спецлінію "102" надійшло повідомлення від небайдужого громадянина, що в центрі міста працює зал гральних автоматів.

Аби приховати свою незаконну діяльність, власники встановили камери відеоспостереження над входом і запускали всередину лише за "попереднім записом" телефоном.

Правоохоронці оперативно відреагували на повідомлення і прибули на місце події.

З'ясувалося, що стосовно цього закладу вже порушено кримінальне провадження. З приміщення вилучили як речові докази 6 системних блоків і 9 моніторів.

Досудове розслідування триває.

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Поліція викрила гральний зал у Білій Церкві, який відновив роботу і приймав клієнтів за записом 01
Поліція викрила гральний зал у Білій Церкві, який відновив роботу і приймав клієнтів за записом 02
Поліція викрила гральний зал у Білій Церкві, який відновив роботу і приймав клієнтів за записом 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176356
 
   
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В ХОДЕ СЛОЖНЕЙШЕЙ МНОГОХОДОВОЙ И МНОГОМЕСЯЧНОЙ ОПЕРАЦИИ РАЗОБЛАЧИЛИ!!!!! Полиция разоблачила игорный зал в Белой Церкви, который возобновил работу и принимал клиентов "по записи" - Цензор.НЕТ 7969 Глаза что ли открыли? Полиция разоблачила игорный зал в Белой Церкви, который возобновил работу и принимал клиентов "по записи" - Цензор.НЕТ 3215

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ахахаха))) аваковский космоЛОХ, до сих пор рекламируется в интеренете. закрыватели хреновы.
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А в Харькове в казино в ресторане Мисто ,что крышует Аваков на Клочковской ,вход в казино по магнитным карточкам
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Браво орлы!!!! Так (теми и за то) держать!!! я всегда говорил ВРАГОВ встречать надо именно так и именно ТАМ!
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