 Затримано підозрюваного у розстрілах на Майдані ексбійця "Омеги", - ДБР. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Колишній офіцер окремого загону спеціального призначення та боротьби з тероризмом Внутрішніх військ МВС України підозрюється в: перевищенні влади та службових повноважень, яке супроводжувалося застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України); закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України); умисному вбивстві, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб, за попередньою змовою групою осіб (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України);

Встановлено, що 20 лютого 2014 року підозрюваний боєць "Омеги", діючи спільно та погоджено з іншими представниками правоохоронних органів, як єдиний бойовий підрозділ, здійснювали прицільні постріли на ураження у напрямку скупчення беззбройних людей на вул. Інститутській та Майдані Незалежності в м. Києві. В результаті спецпризначенець поранив одного з мітингувальників, а ще в одного здійснив смертельний постріл.

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17 лютого 2020 року колишнього спецпризначенця затримано та повідомлено йому про підозру. Наразі вирішується питання про обрання відносно нього запобіжного заходу.



У разі доведення вини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.





