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 Події, Фоторепортаж
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Все про:затримання (3109) злочини проти Майдану (90) ДБР (883)

 Затримано підозрюваного у розстрілах на Майдані ексбійця "Омеги", - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі відділу у "справах Майдану" Державного бюро розслідувань затримали і повідомили про підозру ексбійцю спецпідрозділу "Омега".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Колишній офіцер окремого загону спеціального призначення та боротьби з тероризмом Внутрішніх військ МВС України підозрюється в: перевищенні влади та службових повноважень, яке супроводжувалося застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України); закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України); умисному вбивстві, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб, за попередньою змовою групою осіб (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України);

Встановлено, що 20 лютого 2014 року підозрюваний боєць "Омеги", діючи спільно та погоджено з іншими представниками правоохоронних органів, як єдиний бойовий підрозділ, здійснювали прицільні постріли на ураження у напрямку скупчення беззбройних людей на вул. Інститутській та Майдані Незалежності в м. Києві. В результаті спецпризначенець поранив одного з мітингувальників, а ще в одного здійснив смертельний постріл.

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17 лютого 2020 року колишнього спецпризначенця затримано та повідомлено йому про підозру. Наразі вирішується питання про обрання відносно нього запобіжного заходу.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Затримано підозрюваного у розстрілах на Майдані ексбійця Омеги, - ДБР 01
Затримано підозрюваного у розстрілах на Майдані ексбійця Омеги, - ДБР 02
Затримано підозрюваного у розстрілах на Майдані ексбійця Омеги, - ДБР 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176344
 
   
 Топ коментарі
 
Самое страшное, что ему грозит, это обмен...((
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Если раньше еще были хоть какие-то варианты - например убийцы "Небесной Сотни" сидели в сизо. То сейчас никаких вариантов нет - отпустят.
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Если раньше еще были хоть какие-то варианты - например убийцы "Небесной Сотни" сидели в сизо. То сейчас никаких вариантов нет - отпустят.
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кто сидел в СИЗО? Половина выехала несколько лет назад, без всякого обмена.
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Садовника, главного подозреваемого выпустил и отпустил твой алкаш мальдивский мародер!
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поменяют на тетку торгующую семечками
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Самое страшное, что ему грозит, это обмен...((
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А обмен - это действительно страшно. Обменянных, которые много знают, в течении очень короткого времени "зачищают".
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Его освободят под личное обязательство ведь он мышибрат и его нужно любить как и каждого украинца Задержан подозреваемый в расстрелах на Майдане экс-боец "Омеги", - ГБР - Цензор.НЕТ 3295
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Какая разница убивал-не убивал. Этоженашилюди
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Кажется я знаю на кого поменяют рыбака..... **....ый сюрреализм.
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Убийцы украинцев будут множиться - ведь теперь им ничего не грозит. Спасибо вам зебилы...
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Значит вспомним о Линче. **** еще делать, если хомячки выбрали себе главссыкуна?
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Нужно говорить что ты убил во имя русского мира. Тогда все ок, не посадят.
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нее...так убитый Линчем убивал во имя срусского мира, а тот кто по Линчу ,получается убил того кто убивал во имя срусского мира ,и свят для носящих прокуроские поганы, он виновен и должен быть наказан, так ведь?
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треба таких убивати при затриманні, бо все рівно суд випустить, чи обміняють
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Ставлю на то что он сам сдался. Знает что теперь ему ничего не грозит.
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такие же задерживают, ворон ворону глаз не выклюет
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Не забудьте соли на хвост насыпать , господа важные-преважные, толстопузые прокуроры-следователи! Вы за коробку травы только и можете два года вести расследование по всей строгости вашего закона, и в итоге признать виновным в убийстве Гетьмана....
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Просто появилась возможность легализироваться. То ли еще будет.
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Я можу помилятись, а хіба не Омега в 2014 звільнила Харків від сєпарня. І чи був він там задіяний.
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В Харькове колорадов из Горсовета вышиб винницкий спецназ, а лагерь "Антимайдана" окончательно разогнали харьковские и донецкие футбольные фаны.
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Зачем, что бы черт сфоткался с ним, а потом выпустить? лучше просто в фотошопе нарисуйте, дешевле выйдет
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...ягуар винницкий..в харькове мордой в землю сепаров уложил..
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Сабаков до себе забере патрулювати в ОРДЛО..там такі потрібні для спільного патрулювання з сепарами, вони знайдуть спільну мову.
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Срочно наградить и устроить к собакову
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В Голосеевском РОВД из старых кто еще работает все такие-ани не виноваты ани выполняли приказ. А на самом деле глядя на опрадателей из их среды можно кверенно утвержать что 100% еще радовались что могут как им тогда казалось безнаказанно стрелять.
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А где еще 99 виновных в убийстве Небесной сотни?
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Та Зеля подивится йому в очі, і зрозуміє...... А Сивуха, ще й на коліна встане і виплатить неустойку, що "ЧЕСНА" людина стільки вимушенно переховувалась.....
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Почему постоянно всех задержаных ретушируют хари,почему народ не может знать героев в лицо?
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