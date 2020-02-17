EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Катастрофа літака МАУ в Ірані Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Обирай свідомо
 Суспільство, Фоторепортаж
  2308  10
Матеріали за темою:
Все про:Дніпропетровщина (646) Міноборони (3147) вишкіл (1344) ГРАД (91) артилерія (140)

 Українські "Гради" виконали 250-кілометровий марш і бойові стрільби в рамках навчань на Дніпропетровщині, - Міноборони. ФОТОрепортаж

На одному з полігонів оперативного командування "Схід" ЗС України на Дніпропетровщині завершилися тактичні навчання реактивного артилерійського дивізіону окремої танкової бригади.

На них українські "Гради" виконали 250-кілометровий марш і бойові стрільби під час умовного наступального бою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

За словами керівника навчань - начальника управління ракетних військ і артилерії - заступника командувача військами ОК "Схід" полковника Сергія Мусієнка, під час бойового злагодження бригадної артилерійської групи, реактивний дивізіон здійснив марш із пункту постійної дислокації, виконав заходи з підготовки до ведення бойових дій і завдав вогневе ураження умовному противнику з РСЗВ "Град" під час наступального бою танкової бригади.

"Під час навчань дивізіон виконав кілька переміщень бойового порядку і командно-спостережних пунктів і зробив вогневе ураження цілей в умовах застосування противником засобів радіоелектронної боротьби. Дивізіон підготовлений добре, показує високий рівень знань і вмінь", - зазначив Сергій Мусієнко.

Українські Гради виконали 250-кілометровий марш і бойові стрільби в рамках навчань на Дніпропетровщині, - Міноборони 01
Українські Гради виконали 250-кілометровий марш і бойові стрільби в рамках навчань на Дніпропетровщині, - Міноборони 02
Українські Гради виконали 250-кілометровий марш і бойові стрільби в рамках навчань на Дніпропетровщині, - Міноборони 03
Українські Гради виконали 250-кілометровий марш і бойові стрільби в рамках навчань на Дніпропетровщині, - Міноборони 04

Читайте також: Військовослужбовці ООС пройшли курс стрільби з вогнемета. ФОТОрепортаж

Українські Гради виконали 250-кілометровий марш і бойові стрільби в рамках навчань на Дніпропетровщині, - Міноборони 05
Фото: mil.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176291
 
   
 Топ коментарі
 
Сивоха очередной жрачкой для пленных подавиться если мы применим эти Грады против русни.
 показати весь коментар
 
Вертолетчики тренируются в Конго.. грады - на Днепре... Может возле Донецка нужно тренироваться? Что бы дорогие снаряды даром не пропадали..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Сивоха очередной жрачкой для пленных подавиться если мы применим эти Грады против русни.
 показати весь коментар
 
 
Маршем прошли танки, за ними промаршировали самолеты
 показати весь коментар
 
Вертолетчики тренируются в Конго.. грады - на Днепре... Может возле Донецка нужно тренироваться? Что бы дорогие снаряды даром не пропадали..
 показати весь коментар
 
 
хорошое дело.......
вот бы наклепать таких градов но шоб с дальностью в акурат до кремля.....
 показати весь коментар
 
 
Интересно сколько машин из дивизиона доехала до места назначения.
 показати весь коментар
 
не ясно только, чего так мяхко к ним относятся, ведь они стреляли в ваших людей.
 показати весь коментар
 
Маразм блд... Боевые стрельбы и учения проводятся во время мира !!! - чтобы не "расслабляли булки вояки и не забывали навыки" - но не время войны дебилы когда БК на вес золота!!!
 показати весь коментар
 
..снарядов этих большой дефсит нынче!!!..поэтому хоть только по одному и стрельнули...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору