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Все про:борг (181) заробітна плата (682) протест (1109) шахтарі (137) Донецька область (2368) Покровськ (13)

 Шахтарі прикували себе до каністр із бензином, вимагаючи виплатити зарплату. ФОТО

Працівники шахти "Краснолиманська" другий день страйкують біля будівлі міської адміністрації Покровська.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новости Донбасса".

Співробітники вугільного підприємства вимагають погасити перед ними заборгованість із зарплати. Шахтарі домагаються повного погашення заборгованості за жовтень, листопад, грудень 2019 року та січень 2020 року. Кілька людей одягли собі на руки ланцюги, пристебнуті до каністр із бензином.

На площі Шибанкова також розбили намети ветерани АТО, які вирішили підтримати протестуючих гірників.

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13 лютого робітники першої зміни шахти "Краснолиманська" відмовилися підніматися на поверхню на знак протесту проти невиплати заробітної плати.

У Донецькій області п'ять вугільних підприємств сьогодні заборгували своїм працівникам близько півмільярда гривень - такі дані мають в Донецькій облдержадміністрації. Всього, за даними голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, всі вугільні підприємства України в лютому 2020 року накопичили борг із зарплат приблизно 1,5 мільярда гривень.

Шахтарі прикували себе до каністр із бензином, вимагаючи виплатити зарплату 01
Шахтарі прикували себе до каністр із бензином, вимагаючи виплатити зарплату 02
Шахтарі прикували себе до каністр із бензином, вимагаючи виплатити зарплату 03
Шахтарі прикували себе до каністр із бензином, вимагаючи виплатити зарплату 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176288
 
 
 Топ коментарі
 
а денежки уже на сейшелах , через 3 дня и зеля с инвестициями подьедет оттягиваться, зэбилы ж это сделали вместе
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Приковали себя к канистрам... Намертво приковали.. Теперь не раскуют никогда...
Шахтарі прикували себе до каністр із бензином, вимагаючи виплатити зарплату - Цензор.НЕТ 9312
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Выбирали назло и по приколу, бездумно и безмозгло. Выбирали-предавали, теперь предают вас
Бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте
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насколько они там приковали себя по-настоящему не столь важно.Важно другое-почему эти задолженности образуютсяч при закупках даже по не низким ценам?куда деваются деньги от реализации угля?Вопрос этот должен решаться уже не на уровне гламурчика-Гончарука,а профессионалами-аудиторами.Вопрос этот политический,особенно потому,что выглядит это так.как кто-то из власти СПЕЦИАЛЬНО разжигает недовольство на подконтрольной Украине территории,то есть это ДИВЕРСИЯ.
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На моей памяти то ли четверть века, то ли треть, шахтеры требуют зарплату, стучат касками и бастуют. И все это время за их права неустанно борется лидер Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. Повезло же человеку родиться не шахтером, а сразу профсоюзным боссом!
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