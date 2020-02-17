 Шахтарі прикували себе до каністр із бензином, вимагаючи виплатити зарплату. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новости Донбасса".

Співробітники вугільного підприємства вимагають погасити перед ними заборгованість із зарплати. Шахтарі домагаються повного погашення заборгованості за жовтень, листопад, грудень 2019 року та січень 2020 року. Кілька людей одягли собі на руки ланцюги, пристебнуті до каністр із бензином.

На площі Шибанкова також розбили намети ветерани АТО, які вирішили підтримати протестуючих гірників.

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13 лютого робітники першої зміни шахти "Краснолиманська" відмовилися підніматися на поверхню на знак протесту проти невиплати заробітної плати.

У Донецькій області п'ять вугільних підприємств сьогодні заборгували своїм працівникам близько півмільярда гривень - такі дані мають в Донецькій облдержадміністрації. Всього, за даними голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, всі вугільні підприємства України в лютому 2020 року накопичили борг із зарплат приблизно 1,5 мільярда гривень.







