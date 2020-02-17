 Українські льотчики з вертолітного загону Місії ООН у ДР Конго вдосконалювали навички пілотування вночі, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, впродовж льотної зміни екіпажі виконали 28 польотів, два командири екіпажів вдосконалили інструкторські навики при польотах вночі в гірській місцевості.

Зазначається, що в нічний час у гірській місцевості на висотах вище 1500 м від льотчиків потрібен великий професіоналізм, максимум уваги і вміння орієнтуватися в гірській місцевості.

Від початку 2020 року екіпаж загону здійснив 458 вильотів із загальним нальотом майже 465 годин, під час яких перевезли 1714 пасажирів і близько 100 тонн вантажів.







Фото: mil.gov.ua

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