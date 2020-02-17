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 Чоловіка, який кинув гранату в поліцейських, засудили до 9 років ув'язнення, - прокуратура. ФОТО

31-річному киянину винесли вирок за замах на вбивство двох поліцейських.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Замах стався в ніч на 15 березня 2018 року в Деснянському районі столиці. Поліцейські зупинили на вулиці перехожого, який поводився підозріло, а знайшли у нього речовину, схожу на наркотик.

"Щоб уникнути затримання і доставлення в управління поліції, чоловік дістав бойову гранату РГД-5, яку зберігав у кишені, привів її в дію і кинув під ноги патрульним. Внаслідок згаданих дій стався вибух, і тільки завдяки швидкому реагуванню правоохоронців вдалося уникнути жертв", - повідомили в прокуратурі.

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Чоловіка затримали на місці. З'ясувалося, що це киянин 1988 року народження.

"За вчинення злочину суд присяжних правопорушника визнав винним за ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України і засудив на 9 років позбавлення волі", - підсумували в прокуратурі.

Чоловіка, який кинув гранату в поліцейських, засудили до 9 років увязнення, - прокуратура 01

Чоловіка, який кинув гранату в поліцейських, засудили до 9 років увязнення, - прокуратура 02
Чоловіка, який кинув гранату в поліцейських, засудили до 9 років увязнення, - прокуратура 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3176267
 
 
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А сколько и кому дали за бросок боевой гранаты, который привел к гибели 4 человек под ВР в 2015?
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А зачем? Аваков сразу обосрал Тягнибока, обосрался и сделал вот так: Мужчину, бросившего гранату в полицейских, приговорили к 9 годам заключения, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8312
Недурно Авакова так бешено ненавидит Шапошников.
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Странно, а харьковских подрывников, которые убили несколько человек, с почестями отпустили. Вот такое оно, зеправосудие.
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Не иключено что его подставили, мусора могут
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Обратите внимание ,что задержали 15 марта 2018 года.Приговор вынесли сейчас.Через месяц будет два года.И столько времени в СИЗО.Неужели и здесь доказательную базу надо было годами собирать?.Что то здесь от лукавого Да пистолет на фото имеет ли он отношение к задержанному или нет непонятно.Реформа полиции выглядит удручающе.
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наркоту обнаружили, а гранату нет. интересно они его обыскивали.
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Так послушать - киевляне поголовно с гранатами в карманах ходят. Странно, что в Верховную зраду ещё никто гранату не кинул.
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